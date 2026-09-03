AFP
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Ortaya çıktı: Mikel Arteta'nın, Malick Fofana'nın Sunderland'e transferinden önce Arsenal'in son gün hamlesini engellemesinin İKİ nedeni
Arteta'nın Premier League'in yoğunluğuna ilişkin endişeleri
Arsenal, Leandro Trossard ve Gabriel Martinelli’nin ayrılıklarının ardından hücum hattını güçlendirmek için çaresizce arayış içindeyken, Arteta Fofana’nın profiline ikna olmadı.
The Athletic'e göre Arteta, 21 yaşındaki kanat oyuncusunun Premier League’in yıpratıcı fiziksel gerekliliklerine ve yüksek tempolu yapısına uyum sağlama becerisi konusunda endişeler taşıyordu. Fofana’nın tartışılmaz teknik kalitesine ve hızına rağmen, teknik ekip onun şampiyonluk yarışı veren bir takım için gereken şekilde maçlara hemen etki etmekte zorlanabileceğinden çekiniyordu.
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Mali kısıtlamalar ve UEFA düzenlemeleri
Taktik uyumun ötesinde, Arsenal aynı zamanda karmaşık bir mali tablo içinde hareket ediyordu. Lyon, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edememesinin ardından hayati kaynak yaratmak için genç oyuncuyu 30 milyon sterlin civarında bir bedelle satmaya istekliydi. Ancak kuzey Londra kulübü, UEFA'nın katı harcama sınırlarını ihlal etme ihtimalinden kaçınmak için yalnızca kiralık bir anlaşmayı değerlendirmeye hazırdı.
Kalıcı transfer ile geçici geçiş arasındaki bu çıkmaz, Arsenal'ın ilgisini fiilen sona erdirdi. Kulüp daha önce Morgan Rogers ve Vinicius Junior gibi yüksek profilli hedefleri kaçırmıştı; Atletico Madrid'in Julian Alvarez'i için geç yapılan iddialı hamle de Arjantinli oyuncunun İngiltere'ye dönme konusunda istekli olmaması nedeniyle sonuçsuz kaldı.
Sunderland, Belçikalı genç yıldızı transfer etmek için verilen yarışı kazandı
Arsenal geri çekilirken, Fofana'nın imzası için Sunderland ile Crystal Palace arasında dikkat çekici bir transfer savaşı yaşandı. Bu yarışı sonunda dramatik bir şekilde Kara Kediler kazandı; Kartallar'ın son andaki transfer çalma girişimine rağmen süreci başarıyla tamamladı. Regis Le Bris'in ekibi, oyuncunun temsilcilerine daha yüksek bir komisyon teklif ederek anlaşmayı kurtarmayı başardı ve süratli kanat oyuncusuyla kapsamlı bir beş yıllık sözleşme imzaladı.
Sunderland yönetimi, daha önce Liverpool ve Chelsea gibi Avrupa devlerinin radarında olan bir oyuncuyu kadroya katmaktan büyük gurur duyduğunu ifade etti. Bu transfer, Wearside kulübü adına önemli bir başarı anlamına geliyor ve Ligue 1'in en heyecan verici potansiyellerinden biri olarak görülen üst düzey bir yeteneği takıma kazandırıyor.
- Getty Images Sport
Futbol direktörü, Fofana'nın potansiyelini övdü
Başarılı transferi değerlendiren Sunderland'ın Futbol Direktörü Florent Ghisolfi, yeni transferden övgüyle söz etti. Ghisolfi, resmi tanıtımda, "Malick, Premier League'de başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip. Çok büyük potansiyele sahip bir oyuncu ve Sunderland AFC, gelişimini sürdürüp başarılı olması için ona doğru ortamı sağlayacak" dedi.
Ghisolfi, kanat oyuncusunun takımın taktik düzenine nasıl uyduğunu da şu sözlerle anlattı: "Sol tarafta oynuyor ve her iki kanatta da görev yapabilen, kulüpteki diğer kanat oyuncularının çok yönlülüğünü tamamlayacak. Malick'i kulübe katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz ve kariyerindeki sonraki adımları atarken ona destek vermeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."
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