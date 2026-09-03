Taktik uyumun ötesinde, Arsenal aynı zamanda karmaşık bir mali tablo içinde hareket ediyordu. Lyon, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edememesinin ardından hayati kaynak yaratmak için genç oyuncuyu 30 milyon sterlin civarında bir bedelle satmaya istekliydi. Ancak kuzey Londra kulübü, UEFA'nın katı harcama sınırlarını ihlal etme ihtimalinden kaçınmak için yalnızca kiralık bir anlaşmayı değerlendirmeye hazırdı.

Kalıcı transfer ile geçici geçiş arasındaki bu çıkmaz, Arsenal'ın ilgisini fiilen sona erdirdi. Kulüp daha önce Morgan Rogers ve Vinicius Junior gibi yüksek profilli hedefleri kaçırmıştı; Atletico Madrid'in Julian Alvarez'i için geç yapılan iddialı hamle de Arjantinli oyuncunun İngiltere'ye dönme konusunda istekli olmaması nedeniyle sonuçsuz kaldı.



