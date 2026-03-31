Getty Images
Çeviri:
Ortaya çıktı: Michael Carrick kulübü Şampiyonlar Ligi’ne geri döndürürse, Manchester United Andre Onana konusunda büyük bir sorunla karşı karşıya kalacak
Şampiyonlar Ligi'ne dönüş, maaş artışını tetikledi
ESPN'e bilgi veren kaynaklara göre, Manchester United, Andre Onana'nın geleceği konusunda bir ikilemle karşı karşıya; çünkü takım Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanırsa, kalecinin maaşı önemli ölçüde artacak.
Onana, Eylül ayında bir sezonluk kiralık sözleşmeyle Türk takımı Trabzonspor'a katılmıştı. Bu transfer, kısmen 2025-26 sezonu için Avrupa kupalarına katılma şansını kaçıran United'ın Onana'nın maaşında yaptığı önemli indirim sayesinde gerçekleşmişti.
Ancak Michael Carrick'in takımı Premier Lig'de üçüncü sırada yer alıyor ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda ilerliyor. Bu durumda Onana'nın maaşı eski seviyesine dönecek.
Kaynaklar ESPN'e, kulübün mali dengesini sağlamaya çalışırken Onana'yı transfer etmeyi de düşündüğü için, bu artışın yaz aylarında 29 yaşındaki oyuncuya ilgi gösterilmesini zorlaştıracağına dair United'da endişeler olduğunu bildirdi.
- AFP
Kalıcı bir ayrılmanın mali yükü
Trabzonspor'a transferini kalıcı hale getirme zorunluluğu ya da seçeneğinin bulunmaması, Kamerunlu milli oyuncunun bu yaz Old Trafford'a geri döneceği anlamına geliyor. Bu durum, kulübün Onana'yı kalıcı ya da kiralık olarak yeniden transfer etmek isterse, oyuncunun maaşının bir kısmını üstlenmek zorunda kalabileceği ihtimalini ortaya çıkarıyor. Onana'nın 2023 yılında Inter Milan'dan transfer olduğu sırada imzaladığı sözleşmesinin bitmesine hâlâ iki yıl var.
Bu durum, daha yüksek bir maaşın oyuncuyu Avrupa veya Türkiye'deki potansiyel alıcılar için daha az çekici hale getireceğinin farkında olan transfer ekibi için karmaşık bir durum oluşturuyor.
United, maaşın tamamını karşılamaya istekli bir alıcı bulamazsa, oyuncunun başka bir kulüpte kazanacağı paraya destek olmak zorunda kalabilir ve bu da yaz transfer bütçesini daha da etkileyebilir.
Onana, Old Trafford'da yerini korumak için mücadele etmeye kararlı
Kulüpteki konumuna dair belirsizliğe rağmen, kaleci Premier Lig kariyerinden vazgeçmeye niyetli değil. Onana'ya yakın kaynaklar ESPN'e, oyuncunun tercihi olarak sezon öncesi hazırlık kampında United kadrosuna yeniden katılıp forma için mücadele etmeyi düşündüğünü bildirdi.
Onana'nın temsilcileri, Carrick yönetimindeki rolünü netleştirmek için Mayıs ayı sonundan önce kulüple görüşme yapmayı bekliyor.
Eski Ajax oyuncusu, en üst seviyede hala çok şey sunabileceğine inanıyor ve yaz dostluk maçlarında kendini kanıtlama fırsatı istiyor. Ancak, kulüp yönetimi, kadroyu sadeleştirmek ve başarılı bir lig sezonunun ardından şişebilecek maaş bütçesini yönetmek istediği için farklı planları olabilir.
- Getty
Lammens, 1 numaralı formayı aldı
Bununla birlikte Manchester United, Senne Lammens’in Royal Antwerp’ten transferinden bu yana gösterdiği performanstan oldukça memnun ve Belçikalı kalecinin gelecek sezon da birinci kaleci olarak görevine devam etmesini bekliyor.
Lammens'e gösterilen bu tercih, Onana'nın geri dönüş arzusunu daha da zorlaştırıyor, zira kulüp, kiralık oyuncuyu kadroya geri almak yerine kaleci kadrosundaki yedek oyuncuları yeniden düzenlemeyi planlıyor.