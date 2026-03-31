Ortaya çıktı: Michael Carrick kulübü Şampiyonlar Ligi’ne geri döndürürse, Manchester United Andre Onana konusunda büyük bir sorunla karşı karşıya kalacak

Trabzonspor'a transferini kalıcı hale getirme zorunluluğu ya da seçeneğinin bulunmaması, Kamerunlu milli oyuncunun bu yaz Old Trafford'a geri döneceği anlamına geliyor. Bu durum, kulübün Onana'yı kalıcı ya da kiralık olarak yeniden transfer etmek isterse, oyuncunun maaşının bir kısmını üstlenmek zorunda kalabileceği ihtimalini ortaya çıkarıyor. Onana'nın 2023 yılında Inter Milan'dan transfer olduğu sırada imzaladığı sözleşmesinin bitmesine hâlâ iki yıl var.

Bu durum, daha yüksek bir maaşın oyuncuyu Avrupa veya Türkiye'deki potansiyel alıcılar için daha az çekici hale getireceğinin farkında olan transfer ekibi için karmaşık bir durum oluşturuyor.

United, maaşın tamamını karşılamaya istekli bir alıcı bulamazsa, oyuncunun başka bir kulüpte kazanacağı paraya destek olmak zorunda kalabilir ve bu da yaz transfer bütçesini daha da etkileyebilir.



