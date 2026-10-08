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Ortaya çıktı: Menajeri sessizliğini bozarken, Manchester City'nin mali ihlal davasındaki suçlu kararının ardından Gianluigi Donnarumma'ya ne söylediği ortaya çıktı
City, mali sonuçların etkileri sürerken güvence verdi
Manchester City kısa süre önce bağımsız bir kurul tarafından 114 mali düzenlemeyi ihlal etmekten suçlu bulundu. Karar, İngiliz futbolunda şok etkisi yaratarak Etihad Stadyumu'ndaki birçok yüksek profilli yıldızın geleceğine dair şüpheleri artırdı. Ancak kulüp masumiyetini savunuyor ve karara karşı resmen itiraz başvurusunda bulundu.
Kararın açıklanma zamanı, milli maç arasının başlangıcına denk geldi ve bu durum takımı yoğun medya baskısından kısa süreliğine korudu. Son iki haftada planlanmış basın toplantısı ya da maç olmadığından, Manchester temsilcisi saha dışındaki bu benzeri görülmemiş durumu yönetirken iç futbol yeniden gündemin merkezine dönüyor.
- Getty Images Sport
Raiola, Donnarumma için hiçbir şeyin değişmediğinde ısrar ediyor
City'nin üst ligdeki statüsünü çevreleyen belirsizliğe rağmen Donnarumma'nın temsilcisi Enzo Raiola, kalecinin bundan hiç etkilenmediğinde ısrar ediyor. Tecrübeli file bekçisi geçen yaz Manchester'a geldi ve kulüp yönetimi kendisiyle doğrudan zaten görüştü.
"Manchester City'deki kaos bir şeyi değiştirecek mi? Hayır, bizim için ya da Gigio için hiçbir şey değişmeyecek" diyen Raiola, bunu Radio Napoli Centrale'ye söyledi. "Zaman zaman haberler çıkıyor. Kulüp Gigio ile konuştu ve herkes sakin."
Raiola, asıl odağın şu anda sahadaki konular olmaya devam ettiğini de belirterek şöyle dedi: "Şimdi Liverpool ve PSG'ye karşı önemli maçlar var, ardından sportif adalet kendi sürecini işletecek. Ancak Gigio, Manchester City'den güvence aldı."
City masumiyetini korurken rakipler fırsat kolluyor
Etihad'daki hava meydan okuyan bir çizgide kalmayı sürdürüyor. Başkan Khaldoon Al Mubarak, kadroya yalnızca önlerindeki fikstürlere odaklanmaları çağrısında bulunurken, CEO Ferran Soriano da kulübün tamamen masum olduğunu ve suçlamalara karşı mücadele etmeye hazır olduğunu kamuoyu önünde yineledi. Ancak 2012'deki ilk Premier League zaferine kadar uzanan City başarılarının üzerinde kara bulutlar dolaşmayı sürdürüyor.
Rakip kulüpler de şimdiden kendi hamlelerine hazırlanıyor. The Telegraph'a göre, Liverpool, Manchester United, Arsenal ve Tottenham'a suçlu kararı ligin geri kalanından önce bildirildi. Bu dört kulüp, mali tazminat talep etme haklarını saklı tuttuklarını belirten hukuki bildirimleri City'ye çoktan gönderdi.
- Getty Images Sport
Anfield'da düşmanca bir karşılama bekliyor
Enzo Maresca'nın ekibi şu anda Premier League'in zirvesinde ve yüzde 100'lük kusursuz bir galibiyet serisine sahip, ancak bu ivme zorlu bir sınavla karşı karşıya. City'nin kararın ardından yurt içindeki ilk görevi, Liverpool'la karşılaşmak üzere Anfield'a yapacağı göz korkutucu deplasman; burada son derece sert bir atmosfer bekleniyor.
Maresca, geçen ay Norveç basınına konuşmaktan muaf tutulan Erling Haaland'ın durumunu da endişeyle bekliyor. Golcü santrfor, Norveç'in son milli maçında oyundan alınmayı kendisi istedi ve hemen Manchester'a döndü; bu da kritik maçlar serisi öncesinde yeni bir sakatlık endişesi yarattı.
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