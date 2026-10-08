City'nin üst ligdeki statüsünü çevreleyen belirsizliğe rağmen Donnarumma'nın temsilcisi Enzo Raiola, kalecinin bundan hiç etkilenmediğinde ısrar ediyor. Tecrübeli file bekçisi geçen yaz Manchester'a geldi ve kulüp yönetimi kendisiyle doğrudan zaten görüştü.

"Manchester City'deki kaos bir şeyi değiştirecek mi? Hayır, bizim için ya da Gigio için hiçbir şey değişmeyecek" diyen Raiola, bunu Radio Napoli Centrale'ye söyledi. "Zaman zaman haberler çıkıyor. Kulüp Gigio ile konuştu ve herkes sakin."

Raiola, asıl odağın şu anda sahadaki konular olmaya devam ettiğini de belirterek şöyle dedi: "Şimdi Liverpool ve PSG'ye karşı önemli maçlar var, ardından sportif adalet kendi sürecini işletecek. Ancak Gigio, Manchester City'den güvence aldı."



