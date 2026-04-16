Ortaya çıktı: Marsilya, Ethan Nwaneri'yi sahaya sürmediği için Arsenal'e daha fazla para ödemek zorunda kaldı; Ligue 1 devi, Gunners'ın genç oyuncusundan pek etkilenmedi
Tutanak tutulmaması nedeniyle uygulanan para cezaları
Nwaneri’nin Velodrome’daki kiralık dönemine ilişkin tuhaf bir gelişmeyle, orta saha oyuncusunun sürekli yedek kulübesinde kalması nedeniyle Marsilya’nın daha yüksek bir fatura ile karşı karşıya olduğu bildiriliyor. L’Equipe’e göre, iki kulüp arasındaki kiralama ücreti anlaşması, oyuncunun sahada geçirdiği süreyle ters orantılı. Esasen, Nwaneri ne kadar çok oynarsa, Marsilya'nın Arsenal'e ödeyeceği ücret o kadar azalıyor. Ancak, 18 yaşındaki oyuncunun etkili olamaması nedeniyle, Fransız devi şimdi başlangıçta öngördüğünden daha yüksek bir meblağı ödemek zorunda kalacak.
Anlaşma, Hale End mezununun Ligue 1'de önemli ölçüde süre almasını sağlamak için tasarlanmıştı, ancak plan tam tersi bir sonuç doğurdu. Nwaneri, iki aydır OM formasıyla tek bir maça bile ilk 11'de başlamadı. Kulüp içindeki kaynaklara göre, oyuncunun performansı ve tavırları konusunda "sürekli bir kayıtsızlık izlenimi" bırakmış. Bu aciliyet eksikliği, takımın hücumunun odak noktası olması beklenen bir dönemde, onun takımdaki önceliğini kaybetmesine neden oldu.
De Zerbi faktörü ve Beye'ye yapılan soğuk muamele
Nwaneri’nin Marsilya’ya transferinin ardında, Roberto De Zerbi’nin altında çalışma umudu yatıyordu. Ne yazık ki İtalyan teknik direktör, Ocak transfer dönemi kapanır kapanmaz kulüpten kaotik bir şekilde ayrıldı. Nwaneri, ilk maçında gol atarak rüya gibi bir başlangıç yapsa da, yeni teknik direktör Habib Beye’nin göreve gelmesiyle birlikte değeri bir anda düştü. Beye, genç oyuncunun yoğunluk eksikliği olarak algılanan durumuna karşı pek sabır göstermedi.
Nwaneri'nin yaşadığı zorlukların boyutu, Marsilya'nın Monaco ile karşılaştığı maçta bir kez daha ortaya çıktı. A takımın düzenli oyuncusu Mason Greenwood'un yokluğuna rağmen, Beye, Arsenal'den kiralanan Nwaneri yerine Hamad Junior Traore'yi ilk 11'de sahaya sürdü. Bu, teknik direktörün şu anda Nwaneri'nin önemli maçlarda başarılı olacağına güvenmediğinin açık bir işaretiydi ve Nwaneri'nin sahada kalma süresi sabit kaldığı için Marsilya'nın Arsenal'e daha fazla para ödemesi gerektiği anlamına geliyordu.
Arteta’nın genç oyunculara karşı sert tutumu
Kuzey Londra'ya dönersek, Mikel Arteta, Nwaneri'nin dönüşünde akademi kökenli olmasının onu koruyamayacağını şimdiden açıkça belirtti. Arsenal teknik direktörü, istikrarlı bir mükemmellik gerekliliğini yüksek sesle dile getirerek şöyle konuştu: "Bu futbol kulübünü tanımlayan şey, akademiden ya da yurt dışından gelmiş olman fark etmeksizin mükemmelliği ve en iyiyi aramak olmalıdır... Bunu hak etmeleri gerekir. Bir hafta ya da bir ay değil, yıllarca. Kazanmak ve istediğimiz yere ulaşmak istiyorsak, performansı sürdürmek zorundayız ve bu performans en üst düzeyde olmalı." Bu tavizsiz tutum, Nwaneri'nin Fransa'daki zorlu döneminin Emirates'teki kariyeri için uzun vadeli sonuçları olabileceğini gösteriyor.
Sadece kâr ve yaz transferi
Arsenal’in mali dengesini sağlamaya çalışmasıyla birlikte Nwaneri’nin geleceğinin mali boyutu da gündeme geliyor. Kendisi kulüp altyapısından yetişen bir oyuncu olduğu için, Premier Lig’in mali kuralları gereği olası bir satış, kulüp için tam anlamıyla kâr anlamına gelecektir. Haberlere göre kulüp, bu yaz hem Nwaneri hem de Myles Lewis-Skelly için teklifleri değerlendirebilir; bu iki oyuncunun toplam değeri yaklaşık 100 milyon sterlin (135 milyon dolar) olarak tahmin ediliyor.
Borussia Dortmund'un durumu takip ettiği bildirilirken, Nwaneri'nin Arsenal'deki kariyeri sona yaklaşıyor olabilir. Marsilya'da etkileyici bir performans sergileyememesi, Fransız kulübüne sadece daha fazla kiralama ücreti ödemesine mal olmakla kalmadı, aynı zamanda Arsenal yönetimini, Arteta'nın bir sonraki transfer dönemini finanse etmek için genç oyuncuyu satmanın en mantıklı yol olduğuna ikna etmiş olabilir. Sezon sonunda Londra'ya dönüşü kesin gibi görünüyor, ancak buradaki kalışı kısa süreli olabilir.