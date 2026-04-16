Ortaya çıktı: Marsilya, Ethan Nwaneri'yi sahaya sürmediği için Arsenal'e daha fazla para ödemek zorunda kaldı; Ligue 1 devi, Gunners'ın genç oyuncusundan pek etkilenmedi

Nwaneri’nin Velodrome’daki kiralık dönemine ilişkin tuhaf bir gelişmeyle, orta saha oyuncusunun sürekli yedek kulübesinde kalması nedeniyle Marsilya’nın daha yüksek bir fatura ile karşı karşıya olduğu bildiriliyor. L’Equipe’e göre, iki kulüp arasındaki kiralama ücreti anlaşması, oyuncunun sahada geçirdiği süreyle ters orantılı. Esasen, Nwaneri ne kadar çok oynarsa, Marsilya'nın Arsenal'e ödeyeceği ücret o kadar azalıyor. Ancak, 18 yaşındaki oyuncunun etkili olamaması nedeniyle, Fransız devi şimdi başlangıçta öngördüğünden daha yüksek bir meblağı ödemek zorunda kalacak.

Anlaşma, Hale End mezununun Ligue 1'de önemli ölçüde süre almasını sağlamak için tasarlanmıştı, ancak plan tam tersi bir sonuç doğurdu. Nwaneri, iki aydır OM formasıyla tek bir maça bile ilk 11'de başlamadı. Kulüp içindeki kaynaklara göre, oyuncunun performansı ve tavırları konusunda "sürekli bir kayıtsızlık izlenimi" bırakmış. Bu aciliyet eksikliği, takımın hücumunun odak noktası olması beklenen bir dönemde, onun takımdaki önceliğini kaybetmesine neden oldu.