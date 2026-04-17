AFP
Çeviri:
Ortaya çıktı: Manchester United, Old Trafford'da Sir Jim Ratcliffe'in güvenliğini neden artırdı?
Maç günü protokolünde bir değişiklik
Ratcliffe’in Old Trafford’un koridorlarında rahatça dolaştığı günler geride kalmış görünüyor. Milyarder, her zamanki araç servisiyle Stretford End yakınlarındaki tercih ettiği girişe götürülmeye devam etse de, gelişini çevreleyen atmosfer artık rahatlıktan ihtiyatlı bir denetime dönüşmüş durumda. Eskiden erken gelen taraftarlarla sohbet etmek için durduğu yerlerde, artık sıkı bir güvenlik ekibi tarafından çevreleniyor.
The Sun'a göre, INEOS başkanının son zamanlarda Theatre of Dreams'de görülmesi, çok daha sıkı bir güvenlik önleminin alındığını ortaya koydu. Ratcliffe artık, baş güvenlik görevlisinin yeşil ışık yakmasından sonra tünelden geçerek Sir Bobby Charlton Tribünü'ne kadar eşlik ediliyor. Bu değişiklik, ömür boyu United taraftarı olan Ratcliffe'in sık sık taraftarlarla selfie çektirdiği sadece iki yıl öncesine göre önemli bir değişiklik.
Sezonluk bilet sahiplerine çok yakın
Güvenlik önlemlerinin artırılmasının başlıca nedenlerinden biri, Ratcliffe’in girişinin fiziksel konumu. Koltuğuna ulaşmak için kullandığı alan, uzun süredir sezonluk bilet sahibi olan taraftarların oturduğu sıraların hemen yanında yer alıyor. Bu taraftarların çoğu, yeni yönetim altında kulübün bilet politikalarının izlediği yönden şu anda hoşnutsuz.
Bu taraftarlar, konuk ağırlama koltuklarının genişletilmesi için gelecek sezon yerlerinden edilecekler. Geleneksel sezonluk bilet sahiplerine göre kurumsal gelirleri öncelikli kılma kararı bir gerginlik kaynağı oluşturdu ve kulübün güvenlik personeli, ortak sahibi ile bu değişikliklerden doğrudan etkilenen taraftarlar arasında herhangi bir doğrudan çatışmayı önlemeye açıkça istekli görünüyor.
Artan bilet fiyatları nedeniyle tepki
Manchester United yönetimi, sözlü tartışmaların çıkma olasılığının farkında. Ratcliffe, geçen sezon Fulham deplasmanında taraftarların bilet fiyatlarındaki artışa ilişkin tepkileriyle karşı karşıya kalmış ve ciddi bir "sert tepki" almıştı. Endişe edilen nokta, Ratcliffe'in kulübü devralmasının ilk aşamalarında olduğu kadar erişilebilir kalması halinde, Old Trafford'da da benzer bir "sert tepki"nin kaçınılmaz olacağıdır.
INEOS grubu, kulübün mali yapısını düzene sokmakla görevlendirilmişti, ancak gelir elde etmeye yönelik agresif yaklaşımları, her hafta maçlara giden taraftarların hoşuna gitmedi. Gerginliklerin tırmanmasıyla birlikte, kulübün ruhunun kâr uğruna satıldığını düşünen taraftarların daha militan kesimlerinden Ratcliffe'i korumak için bir karar alındı.
Tartışmalı yorumlar ve taraftar pankartları
Mali konuların ötesinde, Ratcliffe’in yaptığı kişisel yorumlar da gergin ortama katkıda bulundu. Göçmenlikle ilgili kışkırtıcı sözleri, United taraftarları arasında tepki dalgasına yol açtı ve stadyum içinde gözle görülür protestolara neden oldu. Son maçlarda bazı taraftarlar, Ratcliffe’in söylemlerine doğrudan bir tepki olarak kulübün “göçmen” oyuncularını destekleyen pankartlar bile açtı.
Kulübün ortak sahibine yönelik tezahüratlar da daha sık ve daha sert bir nitelik kazanmıştır.