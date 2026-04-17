Ortaya çıktı: Manchester United, Old Trafford'da Sir Jim Ratcliffe'in güvenliğini neden artırdı?

Ratcliffe’in Old Trafford’un koridorlarında rahatça dolaştığı günler geride kalmış görünüyor. Milyarder, her zamanki araç servisiyle Stretford End yakınlarındaki tercih ettiği girişe götürülmeye devam etse de, gelişini çevreleyen atmosfer artık rahatlıktan ihtiyatlı bir denetime dönüşmüş durumda. Eskiden erken gelen taraftarlarla sohbet etmek için durduğu yerlerde, artık sıkı bir güvenlik ekibi tarafından çevreleniyor.

The Sun'a göre, INEOS başkanının son zamanlarda Theatre of Dreams'de görülmesi, çok daha sıkı bir güvenlik önleminin alındığını ortaya koydu. Ratcliffe artık, baş güvenlik görevlisinin yeşil ışık yakmasından sonra tünelden geçerek Sir Bobby Charlton Tribünü'ne kadar eşlik ediliyor. Bu değişiklik, ömür boyu United taraftarı olan Ratcliffe'in sık sık taraftarlarla selfie çektirdiği sadece iki yıl öncesine göre önemli bir değişiklik.