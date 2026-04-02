Ortaya çıktı: Manchester United, maaş giderlerinden 1 milyon sterlinin üzerinde tasarruf sağlamak için beş yüksek maaşlı oyuncuyu kadrodan çıkarmayı planlıyor
Beş yıldız, Old Trafford'dan ayrılmaya hazırlanıyor
Old Trafford'da yaşanması beklenen oyuncu göçünün boyutu oldukça büyük; ilk takımın beş önemli isminin ayrılması öngörülüyor. Casemiro'nun sezon sonunda ayrılacağı kesinleşirken, Jadon Sancho'nun da Haziran ayında mevcut sözleşmesi sona erdiğinde kulüpten kalıcı olarak ayrılacağı tahmin ediliyor. United ayrıca mevcut kiralık sözleşmelerini kalıcı transferlere dönüştürmeyi hedefliyor. Şu anda sırasıyla Barcelona ve Napoli'de forma giyen Marcus Rashford ve Rasmus Hojlund ile sezonunu Trabzonspor'da geçiren kaleci Andre Onana da takımdan ayrılacaklar listesinde yer alıyor.
Kırmızı Şeytanlar, mali yapıda köklü bir yeniden düzenleme planlıyor
Kaderinden deneyimli yıldızları ve yüksek profilli kiralık oyuncuları çıkararak, United Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği sezonlarda yıllık yaklaşık 62 milyon sterlin (82 milyon dolar) tasarruf etmeyi hedefliyor. Bu hamle, Kulüp'ün önümüzdeki transfer döneminde üst düzey yetenekler için rekabet edebilmesini sağlarken, Kâr ve Sürdürülebilirlik Kuralları'nı yerine getirmek açısından hayati önem taşıyor. Plan, tutarlı bir getiri sağlayamayan pahalı yatırımlardan vazgeçilmesini içeriyor. Bazı ayrılıklar şimdiden kesinleşmiş olsa da, diğerleri Avrupa kulüplerinin kalıcı maddeleri devreye sokmasına bağlı.
Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı, mali açıdan aciliyet yaratıyor
Manchester United şu anda Premier Lig'de üçüncü sırada yer alıyor, ancak sahadaki başarı kendi mali sorunlarını da beraberinde getiriyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanılması, kadronun büyük çoğunluğu için maaşlarda %25'lik bir artışa yol açıyor. Bu otomatik artış, bu yıl ödenmesi gereken 190 milyon sterlinlik (251 milyon dolar) mevcut transfer borcu ile birleştiğinde, Casemiro ve Sancho gibi oyuncuları elden çıkarmayı bir tercih değil, bir zorunluluk haline getiriyor. Onana'nın ayrılması ve Harry Maguire'ın sözleşmesinin yeniden müzakere edilmesi de bu stratejinin temel unsurları. Maguire'ın maaşında kesintiye razı olması beklenirken, tasarruf edilen fonlar muhtemelen parlayan yıldız Kobbie Mainoo ile yapılacak kazançlı yeni bir anlaşmaya ve Casemiro'nun yerine geçecek uzun vadeli bir oyuncuya yönlendirilecek.
İşe alım öncelikleri
Manchester United’ın bu yazki en büyük önceliği, Casemiro’nun yerine uzun vadeli bir yedek bulmak; Nottingham Forest’tan Elliott Anderson, Newcastle’dan Sandro Tonali ve Crystal Palace’tan Adam Wharton başlıca hedefler arasında yer alıyor. Bununla birlikte United, ikinci bir orta saha oyuncusu da hedef alabilir ve Manuel Ugarte’nin ayrılması durumunda bu hamle zorunlu hale gelecektir. Uruguaylı orta saha oyuncusu, 2024'te Paris Saint-Germain'den transfer olduğundan beri büyük zorluklar yaşıyor ve daha fazla süre almak istediği biliniyor.