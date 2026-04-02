Ortaya çıktı: Manchester United, maaş giderlerinden 1 milyon sterlinin üzerinde tasarruf sağlamak için beş yüksek maaşlı oyuncuyu kadrodan çıkarmayı planlıyor

Manchester United şu anda Premier Lig'de üçüncü sırada yer alıyor, ancak sahadaki başarı kendi mali sorunlarını da beraberinde getiriyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanılması, kadronun büyük çoğunluğu için maaşlarda %25'lik bir artışa yol açıyor. Bu otomatik artış, bu yıl ödenmesi gereken 190 milyon sterlinlik (251 milyon dolar) mevcut transfer borcu ile birleştiğinde, Casemiro ve Sancho gibi oyuncuları elden çıkarmayı bir tercih değil, bir zorunluluk haline getiriyor. Onana'nın ayrılması ve Harry Maguire'ın sözleşmesinin yeniden müzakere edilmesi de bu stratejinin temel unsurları. Maguire'ın maaşında kesintiye razı olması beklenirken, tasarruf edilen fonlar muhtemelen parlayan yıldız Kobbie Mainoo ile yapılacak kazançlı yeni bir anlaşmaya ve Casemiro'nun yerine geçecek uzun vadeli bir oyuncuya yönlendirilecek.