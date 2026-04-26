Ortaya çıktı: Manchester United'ın transfer kararları almadan önce gerçekleşmesi gereken iki şey – ayrılacak olan Casemiro'nun yerine geçecek orta saha oyuncuları konusunda henüz herhangi bir girişimde bulunulmadı
Manchester United'ın yaz stratejisinin iki temel unsuru
Transfer uzmanı Fabrizio Romano, Manchester United'ın şu anda sabırlı bir yaklaşımla hareket ettiğini ve iki belirli koşul yerine getirilene kadar büyük transferler konusunda harekete geçmeyi reddettiğini açıkladı. Kulübün scouting departmanı birkaç hedef belirlemiş olsa da, INEOS, piyasaya önemli miktarda fon ayırmadan önce tüm yapısal parçaların yerine oturmasını sağlamak istiyor.
YouTube kanalında konuşan Romano, Old Trafford'daki mevcut durumu açıkladı ve kulübün faaliyetlerinin fiilen bekleme modunda olduğunu belirtti. Romano şunları söyledi: "Şu anda United, bu oyuncuyu mu yoksa o oyuncuyu mu transfer edeceklerine henüz karar vermedi. İlk adım Şampiyonlar Ligi'ne katılmak. İkinci adım ise Michael Carrick'i teknik direktör olarak atayıp atamayacaklarına dair yönetim kararını vermek. Carrick'in şansı çok yüksek, ancak ancak bundan sonra orta saha seçeneklerini devreye sokacaklar."
Şampiyonlar Ligi ve teknik direktör sorunu
İlk engel tamamen matematiksel nitelikte; United, gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi'ndeki yerini garantilemek istiyor. Bu aşamada eleme, "sadece bir formalite" olarak görülüyor; ancak kulüp yönetimi, bütçeleri kesinleştirmeden önce Avrupa'nın en üst düzey futbolunun getireceği mali güvenceyi teyit etmek istiyor. Bu gelir, sahada yüksek değerli transfer hedeflerinin peşindeyken mali dengeyi sağlamak açısından hayati önem taşıyor.
İkinci ve belki de daha önemli faktör ise Michael Carrick'in geleceği. Eski United orta saha oyuncusu görev süresi boyunca etkileyici bir performans sergilese de, kulüp henüz onun kalıcı olarak atanmasını resmi olarak onaylamadı. INEOS, gelecek sezon teknik direktör koltuğunda kim oturursa otursun, onun taktiksel ihtiyaçlarına özel bir kadro sunmaya kararlı görünüyor. Bu da, teknik direktörlük durumu yüzde 100 çözülene kadar hiçbir transferin onaylanmayacağı anlamına geliyor.
Orta saha takviyeleri şimdilik rafa kaldırıldı
Transfer ekibinin en acil sorunlarından biri, yaz transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Casemiro’nun yerine uzun vadeli bir yedek bulmaktır. Ancak Brezilyalı oyuncunun ayrılığına rağmen, United henüz orta saha hedefleri için resmi bir girişimde bulunmadı. Kulüp, kalıcı teknik direktörün vizyonuna uymayabilecek bir oyuncuyu transfer etmekten çekiniyor.
Orta saha oyuncularının yanı sıra, United ayrıca yeni bir sol bek ve son üçte rekabet sağlayacak deneyimli bir forvet transferine de öncelik veriyor. Bu transferler için ayrılacak bütçe, oyuncu satışlarından büyük ölçüde etkilenecek, zira mevcut kadrodaki birçok oyuncunun geleceği belirsiz. Kulüp, kimin kalıp kimin gideceğini tam olarak bilene kadar, yedek oyuncu arayışları iç değerlendirmelerin gerisinde kalmaya devam edecek.
Rakiplerin gerisinde kalma tehlikesi
INEOS’un sabırlı yaklaşımı, geçmişteki gelişigüzel transfer politikasından kaçınmak amacıyla tasarlanmış olsa da, Manchester United’ın Premier Lig rakiplerinin gerisinde kalabileceğine dair endişeler giderek artıyor. Manchester City’nin, Old Trafford’da ilgi gören ancak kulübün kendi kendine dayattığı gecikme nedeniyle şu anda ulaşılamayan Nottingham Forest’ın yıldızı Elliot Anderson için yarışta şimdiden önde olduğu bildiriliyor.
Gelecek sezon dört turnuvada mücadele edecek olan kulüp için, derin ve dengeli bir kadroya olan ihtiyaç her zamankinden daha acil hale geldi. Kulüp, Carrick'i teknik direktör olarak onaylamak ve Şampiyonlar Ligi kaderini kesinleştirmek için ne kadar uzun süre beklerse, transfer piyasasının en çok aranan isimlerini rakiplerinden kapmak o kadar zorlaşacak.