Ortaya çıktı: Manchester United'ın transfer kararları almadan önce gerçekleşmesi gereken iki şey – ayrılacak olan Casemiro'nun yerine geçecek orta saha oyuncuları konusunda henüz herhangi bir girişimde bulunulmadı

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, Manchester United'ın şu anda sabırlı bir yaklaşımla hareket ettiğini ve iki belirli koşul yerine getirilene kadar büyük transferler konusunda harekete geçmeyi reddettiğini açıkladı. Kulübün scouting departmanı birkaç hedef belirlemiş olsa da, INEOS, piyasaya önemli miktarda fon ayırmadan önce tüm yapısal parçaların yerine oturmasını sağlamak istiyor.

YouTube kanalında konuşan Romano, Old Trafford'daki mevcut durumu açıkladı ve kulübün faaliyetlerinin fiilen bekleme modunda olduğunu belirtti. Romano şunları söyledi: "Şu anda United, bu oyuncuyu mu yoksa o oyuncuyu mu transfer edeceklerine henüz karar vermedi. İlk adım Şampiyonlar Ligi'ne katılmak. İkinci adım ise Michael Carrick'i teknik direktör olarak atayıp atamayacaklarına dair yönetim kararını vermek. Carrick'in şansı çok yüksek, ancak ancak bundan sonra orta saha seçeneklerini devreye sokacaklar."