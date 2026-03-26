Ortaya çıktı: Manchester United'ın 'ideal yaz transfer dönemi'; Iliman Ndiaye ve Lewis Hall, takip edilen SEKİZ isim arasında
Orta sahanın yeniden yapılandırılması hâlâ öncelikli konu
Kırmızı Şeytanlar, tecrübeli orta saha oyuncusu Casemiro'nun sezon sonunda Old Trafford'dan ayrılmasıyla birlikte sahanın ortasında önemli bir değişime hazırlanıyor. Sky Sports'a göre, bu boşluğu doldurmak için United, Brighton'dan Baleba'yı transfer etmeyi öncelikli hedef olarak belirledi. Daha önceki bir girişim başarısızlıkla sonuçlansa da, kulüp 22 yaşındaki oyuncunun piyasa değerindeki hafif düşüş nedeniyle anlaşmanın artık daha ulaşılabilir olduğuna inanıyor.
Transfer stratejisi savunma hattının ötesine uzanıyor ve kulüp, yaratıcı bir "8 numara" arıyor. Nottingham Forest'tan Elliot Anderson bu rol için ilk tercih olarak öne çıkıyor, ancak United, çok yönlü orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için şehirdeki rakibi Manchester City ile zorlu bir rekabetin içinde.
Mükemmel profili aramak
Birincil hedeflerin ulaşılması zor olduğu ortaya çıkarsa diye şimdiden alternatif seçenekler araştırılmaya başlandı. Wolves’tan Joao Gomes, özellikle takımı küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için uygun maliyetli bir çözüm olarak görülüyor; Crystal Palace’tan Adam Wharton ise yüksek potansiyele sahip bir yerli seçenek olmaya devam ediyor.
Son üçte birde ise odak noktası, RB Leipzig'in yıldızı Yan Diomande'ye kaydı. 19 yaşındaki Fildişi Sahili milli oyuncusu, bu sezon 10 gol ve 7 asistle Bundesliga'yı kasıp kavurdu ve United'ın şu anda eksikliğini duyduğu sağ ayaklı kanat oyuncusu profilini sunuyor. Bu genç enerjiyi tamamlamak için kulüp, bir başka verimli sezon geçiren ve yakın zamanda Toffees'in Chelsea'yi 3-0 mağlup ettiği maçta gol atan Everton'dan Ndiaye'yi de takip ediyor.
Defansın derinliği ve sol bek sorunu
Newcastle United’dan Hall, United’ın sol bek pozisyonundaki süregelen sorunlarını çözecek en güçlü aday olarak görülüyor. Thomas Tuchel yönetiminde İngiltere milli takımına çağrılmasını sağlayan muhteşem bir sezonun ardından Hall, özellikle Tyrell Malacia’nın kulüpteki sözleşmesinin sona ermesine yakın olması nedeniyle Luke Shaw’un ideal rakibi olarak değerlendiriliyor.
Eintracht Frankfurt'tan Nathaniel Brown da ikinci seçenek olarak takip ediliyor. 22 yaşındaki Alman oyuncu, Bundesliga'da bu sezon sekiz gol katkısıyla öne çıkan bir performans sergiledi. United yönetimi, Dünya Kupası'ndaki performanslara bağlı olarak genellikle görülen fiyat artışlarından kaçınmak için transferleri bir an önce sonuçlandırmak istiyor.
Şimdi ne olacak?
Transfer piyasasına tam anlamıyla odaklanmadan önce, Manchester United sezonu güçlü bir şekilde tamamlamayı hedefliyor; özellikle de gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefiyle. Kırmızı Şeytanlar şu anda 55 puanla ligde üçüncü sırada yer alıyor; dördüncü sıradaki Aston Villa'nın sadece bir puan, şu anda beşinci sırada bulunan Liverpool'un ise altı puan önünde. Takım, milli maç arası sonrasında 13 Nisan'da Leeds United ile karşılaşacak.