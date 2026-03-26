Ortaya çıktı: Manchester United'ın 'ideal yaz transfer dönemi'; Iliman Ndiaye ve Lewis Hall, takip edilen SEKİZ isim arasında

Kırmızı Şeytanlar, tecrübeli orta saha oyuncusu Casemiro'nun sezon sonunda Old Trafford'dan ayrılmasıyla birlikte sahanın ortasında önemli bir değişime hazırlanıyor. Sky Sports'a göre, bu boşluğu doldurmak için United, Brighton'dan Baleba'yı transfer etmeyi öncelikli hedef olarak belirledi. Daha önceki bir girişim başarısızlıkla sonuçlansa da, kulüp 22 yaşındaki oyuncunun piyasa değerindeki hafif düşüş nedeniyle anlaşmanın artık daha ulaşılabilir olduğuna inanıyor.

Transfer stratejisi savunma hattının ötesine uzanıyor ve kulüp, yaratıcı bir "8 numara" arıyor. Nottingham Forest'tan Elliot Anderson bu rol için ilk tercih olarak öne çıkıyor, ancak United, çok yönlü orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için şehirdeki rakibi Manchester City ile zorlu bir rekabetin içinde.