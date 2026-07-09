Ortaya Çıktı: Manchester United, 8 Ağustos son tarihinden önce Marcus Rashford’u satmak için neden zamana karşı yarışıyor?

Forvet, takımdan ayrılma isteğini açıkça dile getirmiş, hatta İngiltere’nin Dünya Kupası’nda Meksika ile oynayacağı maçın hemen öncesinde bu niyetini daha da netleştirmişti. Rashford, kulüpteki durumunun milli takımdaki performansını etkilememesini sağlamaya kararlı olsa da, uzun vadeli geleceğini Old Trafford’dan uzakta gördüğünü açıkça belirtmiş görünüyor.

Durumla ilgili olarak Rashford şunları söyledi: "Dünya Kupası öncesinde ilgili herkesle çok net konuştum; [transferin] daha önce gerçekleşmesini istiyordum. Eğer olmazsa, turnuva sonrasını beklemek istiyordum. Şu anda tamamen bu anın içinde olmak istiyorum. Özel bir şey için mücadele ediyoruz."