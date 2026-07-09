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Ortaya Çıktı: Manchester United, 8 Ağustos son tarihinden önce Marcus Rashford’u satmak için neden zamana karşı yarışıyor?
Ayrılış için kesin bir son tarih
The Sun’a göre, Manchester United, 8 Ağustos’ta İrlanda’ya uçmadan önce Rashford’un kalıcı transferini tamamlamak için net bir hedef belirledi. Takım, Paris Saint-Germain ile oynayacağı hazırlık maçının ardından Göteborg’dan doğrudan Dublin’e giderek yaz hazırlıklarının kritik bir aşamasına başlayacak.
Kulüp, tüm Dünya Kupası katılımcılarının teknik olarak kulüp görevlerine hazır olmaları gereken tarih olarak 9 Ağustos'u belirledi. Rashford şu anda milli takımda görev yaptığı için, United'ın 28 yaşındaki oyuncunun kulüpten tamamen ayrılmasını sağlamak için elinde çok dar bir zaman aralığı bulunuyor.
- Getty Images Sport
Rashford, geleceği konusunda netlik istiyor
Forvet, takımdan ayrılma isteğini açıkça dile getirmiş, hatta İngiltere’nin Dünya Kupası’nda Meksika ile oynayacağı maçın hemen öncesinde bu niyetini daha da netleştirmişti. Rashford, kulüpteki durumunun milli takımdaki performansını etkilememesini sağlamaya kararlı olsa da, uzun vadeli geleceğini Old Trafford’dan uzakta gördüğünü açıkça belirtmiş görünüyor.
Durumla ilgili olarak Rashford şunları söyledi: "Dünya Kupası öncesinde ilgili herkesle çok net konuştum; [transferin] daha önce gerçekleşmesini istiyordum. Eğer olmazsa, turnuva sonrasını beklemek istiyordum. Şu anda tamamen bu anın içinde olmak istiyorum. Özel bir şey için mücadele ediyoruz."
Başarısız seçenekler ve transfer engelleri
Rashford’un 14 gol atarak Katalan devinin La Liga şampiyonluğunu korumasına katkıda bulunduğu, Barcelona’daki başarılı kiralık dönemine rağmen, Camp Nou’ya kalıcı bir transfer gerçekleşmedi. Barcelona’nın onu 26 milyon sterline transfer etme opsiyonu vardı, ancak bu madde 15 Haziran’da süresi doldu ve kulüp bunun yerine Anthony Gordon’a 70 milyon sterlin harcamayı tercih etti.
Tottenham'ın bu altyapı mezununa ilgi duyduğu söylense de, Rashford'un Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir kulübe transfer olmayı beklediği anlaşılıyor. Barça'daki kiralık dönemindeki son dönemdeki performansı, İngiltere milli takımındaki yerini geri kazanmasına yardımcı oldu ve Avrupa futbolunun en üst seviyesinde rekabet edebilecek kaliteye hâlâ sahip olduğunu kanıtladı.
- Getty Images
United, transfer stratejisini değiştiriyor
Tutum değişikliği yapan Manchester United, artık Rashford için bir başka kiralık transfer anlaşmasına izin vermeyeceği konusunda kararlı. Andre Onana'nın 2026-27 sezonu için geçici olarak Trabzonspor'a katılmasına izin verdikten sonra, Old Trafford yönetimi, Rasmus Hojlund'un 38 milyon sterlin karşılığında Napoli'ye transfer olduğu anlaşmaya benzer şekilde, kalıcı satışlar yoluyla gelir elde etmeye odaklanmış durumda. Rashford'suz bir döneme hazırlanmak için United, şimdiden potansiyel yedekleri belirlemeye başladı; West Ham'ın kanat oyuncusu Crysencio Summerville de değerlendirilen isimler arasında yer alıyor.
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