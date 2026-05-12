Ortaya çıktı: Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Premier Lig şampiyonluk yarışında Arsenal’e hayati bir galibiyet kazandıran tartışmalı VAR kararına nasıl tepki gösterdi?

Doğu Londra'daki heyecanlı anlara rağmen Guardiola, uzatma dakikalarında yaşanan VAR müdahalesi üzerinde durmayı reddediyor. Olay ve bunun şampiyonluk yarışına etkisi hakkında sorulan sorulara İspanyol teknik adam, duruma pragmatik bir yaklaşım sergiledi. "Crystal Palace - ve ne yapmamız gerektiğini düşünüyoruz," dedi gazetecilere. "Teknik direktörlük kariyerimden her zaman öğrendiğim gibi, kontrol edemediğiniz şeyleri unutun. [Odaklanın] ve Premier League için mücadele etmek için bu sezon daha iyi yapamadığımız şeyleri daha iyi yapın. Hala mücadele ediyoruz ve [sırada] Crystal Palace var." City, şampiyonluk umutlarını canlı tutmak için galibiyet alması gerektiğini biliyor.