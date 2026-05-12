Ortaya çıktı: Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Premier Lig şampiyonluk yarışında Arsenal’e hayati bir galibiyet kazandıran tartışmalı VAR kararına nasıl tepki gösterdi?
Tartışmalı VAR olayını mercek altına almak
Gunners şampiyonluk yarışındaki yerini korudu, ancak West Ham’ın Callum Wilson’ın son dakikalarda attığı golün geçersiz sayılması, bu sonucu gölgede bıraktı. Hakem Chris Kavanagh ve VAR görevlisi Darren England, Pablo Felipe’nin kaleci David Raya’ya faul yaptığını değerlendirerek golü geçersiz saydı. Bu geçersiz sayılan golün, lig tablosunun her iki ucu için de önemi çok büyük. Arsenal, 36 maçta topladığı 79 puanla Premier League'in zirvesinde yer alırken, bir maç eksiği olan Manchester City'nin 5 puan önünde bulunuyor. Buna karşılık, Hammers 36 puanla 18. sırada kalarak, ligde kalmak için çaresizce mücadele ediyor.
Guardiola dikkatini bir sonraki hedefe çeviriyor
Doğu Londra'daki heyecanlı anlara rağmen Guardiola, uzatma dakikalarında yaşanan VAR müdahalesi üzerinde durmayı reddediyor. Olay ve bunun şampiyonluk yarışına etkisi hakkında sorulan sorulara İspanyol teknik adam, duruma pragmatik bir yaklaşım sergiledi. "Crystal Palace - ve ne yapmamız gerektiğini düşünüyoruz," dedi gazetecilere. "Teknik direktörlük kariyerimden her zaman öğrendiğim gibi, kontrol edemediğiniz şeyleri unutun. [Odaklanın] ve Premier League için mücadele etmek için bu sezon daha iyi yapamadığımız şeyleri daha iyi yapın. Hala mücadele ediyoruz ve [sırada] Crystal Palace var." City, şampiyonluk umutlarını canlı tutmak için galibiyet alması gerektiğini biliyor.
Saray'ın maç programı ve kadro rotasyonu sorunu
ESPN'nin haberine göre, Crystal Palace'ın yoğun maç programı etrafında yeni bir gerilim yaşanıyor. Teknik direktör Oliver Glasner, 27 Mayıs'ta Rayo Vallecano ile oynanacak Konferans Ligi finali öncesinde kadrosunda rotasyona gidebileceğini kabul etti. "Arsenal'den sorumlu değilim, Manchester City'den sorumlu değilim, ben Crystal Palace'tan sorumluyum," dedi. Palace, Çarşamba günü City'yi ağırlayacak, Pazar günü Brentford ile karşılaşacak ve 24 Mayıs'ta Arsenal ile oynayacağı maçla lig sezonunu tamamlayacak. Rotasyon endişelerine rağmen Guardiola, maksimum çaba beklediğini belirterek, "Takımlar çok profesyonel. Crystal Palace bize karşı en iyi oyununu sergileyecek" dedi.
Kupa için son sprint
Sonuçta, Premier Lig kupasının kimin eline geçeceği, her iki kulübün de bu heyecan dolu final sürecini nasıl yöneteceğine bağlı. Arsenal, rakibinin herhangi bir hatasını sabırsızlıkla beklerken, Manchester City ise kalan kritik maçlarından tam puan almalıdır. Önümüzdeki günler, hangi takımın şampiyon olarak bitiş çizgisini ilk geçeceğini kesin olarak ortaya çıkaracaktır.