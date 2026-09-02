Getty Images Sport
Çeviri:
Ortaya çıktı: Manchester City, Real Madrid'i geride bırakarak Jose Mourinho'nun yaz dönemindeki başarısız transfer hedefinde dev bir anlaşmaya imza attı
Special One'ın başarısız orta saha arayışı
Yeni sezona başarılı bir başlangıç yapılmasına rağmen, Mourinho en önemli hedeflerini kadroya katabilseydi Real Madrid'deki taktik yapı çok daha farklı görünebilirdi. Portekizli teknik adamın orta sahada takviyeye açıkça ihtiyaç duyduğu bildirildi, ancak kulüp onun talep ettiği belirli profilleri kadrosuna katamadı.
The Athletic'e göre Fernandez, yüksek riskli görüşmelerin ve kaçan fırsatların damga vurduğu bir yaz döneminde Mourinho'nun Real Madrid için birinci tercihiydi. Arjantinli milli oyuncu, eski Chelsea ve Inter patronunun ihtiyaç duyduğu savunmacı sertlik ile yaratıcı vizyonu bir arada sunarak Mourinho'nun orta saha dönüşümünü sürükleyecek ideal motor olarak görülüyordu.
- Getty/GOAL
Manchester City, Fernandez yarışını kazandı
Real Madrid tereddüt ederken, Manchester City dünya futbolunun en çok aranan yeteneklerinden birini kadrosuna katırmak için kusursuz bir etkinlikle harekete geçti. Premier League şampiyonu, orta sahayı Stamford Bridge'den koparmak için yaklaşık 150 milyon avroluk bir anlaşmayı tamamladı ve böylece Mourinho'nun oyuncuyu İspanya'nın başkentine getirme umutlarını fiilen sona erdirdi.
Transfer, Arjantinli milli futbolcunun kariyerinde 100 milyon avronun üzerinde iki transfer gören ilk oyuncu olması nedeniyle önemli bir tarihsel anlam da taşıyor. Real Madrid açısından, birincil hedefinin doğrudan bir Şampiyonlar Ligi rakibine katıldığını görmek, özellikle de Mourinho'nun taktik sistemine katacağı teknik özellikler düşünüldüğünde, yutulması zor bir hap oldu.
Kulüp yalanlamaları ve Rodri faktörü
Hikâyedeki ilginç bir dönemeçte, Real Madrid, 2022 Dünya Kupası kazananıyla kendisini bu denli güçlü şekilde ilişkilendiren haberlerden hızla uzaklaştı. Bernabeu'daki yönetim, oyuncuyla ilgilenmediklerini belirten kamuoyuna açık bir basın açıklaması yayımlayacak kadar ileri gitti; bu hamlenin, mevcut kadronun moralini korumak ve teknik ekibin hayal kırıklığını küçümsemek için tasarlandığı düşünülüyor.
Mourinho açısından hayal kırıklığı, kulübün diğer yüksek profilli İspanyol hedefleri kadrosuna katamamasıyla daha da arttı. Real Madrid, Mourinho tipi bir oyuncu profiline uyan bir diğer orta saha lideri Rodri için de ciddi şekilde anılıyordu. Ancak İspanyol milli oyuncu sonunda ülkesine, Barcelona'ya dönmeyi tercih etti ve böylece Madrid teknik ekibinin elindeki seçenekler daha da sınırlanmış oldu.
- Getty Images
Bellingham vites yükseltirken mevcut istikrar
Neyse ki Madrid taraftarları için mevcut kadro, sezonun ilk haftalarında bu zorluğa gereken karşılığı verdi. Yeni bir yıldız orta saha oyuncusunun gelmemesi, Jude Bellingham'ın daha da fazla sorumluluk almasına olanak tanıdı; İngiliz yıldız hem hücumda hem de savunmada dikkat çekici bir inisiyatif ortaya koydu.
Bellingham, Eduardo Camavinga ile iyi bir uyum yakaladı; orta alana fazlasıyla ihtiyaç duyulan sağlamlığı ekledi ve Los Blancos'un bu bölgeye yaz döneminde takviye yapılmamasına rağmen en üst seviyede rekabetçi kalmasını sağladı.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun