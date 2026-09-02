Yeni sezona başarılı bir başlangıç yapılmasına rağmen, Mourinho en önemli hedeflerini kadroya katabilseydi Real Madrid'deki taktik yapı çok daha farklı görünebilirdi. Portekizli teknik adamın orta sahada takviyeye açıkça ihtiyaç duyduğu bildirildi, ancak kulüp onun talep ettiği belirli profilleri kadrosuna katamadı.

The Athletic'e göre Fernandez, yüksek riskli görüşmelerin ve kaçan fırsatların damga vurduğu bir yaz döneminde Mourinho'nun Real Madrid için birinci tercihiydi. Arjantinli milli oyuncu, eski Chelsea ve Inter patronunun ihtiyaç duyduğu savunmacı sertlik ile yaratıcı vizyonu bir arada sunarak Mourinho'nun orta saha dönüşümünü sürükleyecek ideal motor olarak görülüyordu.



