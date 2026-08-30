Portekiz milli oyuncu, Ten Hag'dan gelen ilk teklifin kendisini biraz hazırlıksız yakaladığını itiraf etti. LIFEJACKET'a konuşan Fernandes, ilk andaki gerginliği şu sözlerle anlattı: "Dürüst olmak gerekirse, bana kulübün kaptanı olmak isteyip istemediğim sorulduğunda bu benim için biraz tuhaftı çünkü açıkçası Harry'yle bu konuda konuşmamıştım."

Ancak Maguire, durumu yatıştırmak için hemen devreye girdi. Ten Hag, stoperi kararından zaten haberdar etmişti ve bu da Maguire'ın halefiyle doğrudan konuşmasına imkan tanıdı. Fernandes, "Ama o bunu benden önce zaten biliyordu, bu yüzden sanırım teknik direktör benimle konuşmadan önce onunla konuştu" diye ekledi. "Bu yüzden gerçekten çok iyiydi; gelip benimle bu konuyu konuştu ve kol bandını kaybetmek zorunda kalacaksa bunun benim gibi birine gitmesini isteyeceğini söyledi.

"Bu da durum karşısında biraz daha rahatlamamı sağladı, ayrıca onunla daha önce çok yakın bir ilişkimiz vardı çünkü o zaten kaptandı, ben de o orada olmadığında kaptanlık yapıyordum."



