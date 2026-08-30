Getty Images Sport
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Ortaya çıktı: Man Utd kaptanı Bruno Fernandes, Harry Maguire'ın yerine aniden kalıcı kaptan olduktan sonra soyunma odasındaki "garip" durumu anlattı
Liderlikte ani değişim
Erik ten Hag, İngiliz savunmacının yaşadığı zorlu form döneminin ardından 2023-24 sezonu öncesinde Maguire'ı Manchester United kaptanlığından alma yönünde cesur bir karar verdi. Eski teknik direktör, sonuç olarak bu prestijli görevi daha önce sık sık geçici olarak pazubandı takan Fernandes'e verdi.
Manchester United'ı kalıcı olarak yönetme onuruna rağmen, bu geçiş zorluklar olmadan gerçekleşmedi. Fernandes şimdi, teknik direktörün bu kararının hemen sonrasının rahatsız edici bir atmosfer yarattığını açıkladı; bunun başlıca nedeni de ani değişimi önceden takım arkadaşıyla konuşmamış olmasıydı.
- Getty Images Sport
'Garip' bir geçiş sürecini yumuşatmak
Portekiz milli oyuncu, Ten Hag'dan gelen ilk teklifin kendisini biraz hazırlıksız yakaladığını itiraf etti. LIFEJACKET'a konuşan Fernandes, ilk andaki gerginliği şu sözlerle anlattı: "Dürüst olmak gerekirse, bana kulübün kaptanı olmak isteyip istemediğim sorulduğunda bu benim için biraz tuhaftı çünkü açıkçası Harry'yle bu konuda konuşmamıştım."
Ancak Maguire, durumu yatıştırmak için hemen devreye girdi. Ten Hag, stoperi kararından zaten haberdar etmişti ve bu da Maguire'ın halefiyle doğrudan konuşmasına imkan tanıdı. Fernandes, "Ama o bunu benden önce zaten biliyordu, bu yüzden sanırım teknik direktör benimle konuşmadan önce onunla konuştu" diye ekledi. "Bu yüzden gerçekten çok iyiydi; gelip benimle bu konuyu konuştu ve kol bandını kaybetmek zorunda kalacaksa bunun benim gibi birine gitmesini isteyeceğini söyledi.
"Bu da durum karşısında biraz daha rahatlamamı sağladı, ayrıca onunla daha önce çok yakın bir ilişkimiz vardı çünkü o zaten kaptandı, ben de o orada olmadığında kaptanlık yapıyordum."
Birlik görüntüsünü korumak
İki oyuncu arasındaki bağın, kaptanlık değişiminin kamuoyu önünde yaşanmasına rağmen bozulmadan kaldığı görülüyor. Fernandes, iki oyuncunun da takımın standartları konusunda sorumluluk almaya devam ettiğini belirterek çalışma ilişkilerinin zarar görmediğini vurguladı.
Fernandes sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yüzden, soyunma odasında ya da her nerede olursa olsun çözmemiz gereken konularla ilgili iletişimin süreceğini biliyorduk. O günden bu yana da bu değişmedi. Çünkü kol bandı bende olsa da Harry'ye her zaman onun da kaptanlık sorumluluğunun bir parçası olduğunu hissettirdim. Bence kulüp için yaptıkları ve ben kulübe geldiğimden beri benim için yaptıkları açısından bu saygıyı hak ediyor."
- Getty Images Sport
United, Ipswich karşısında toparlanmak istiyor
Fernandes ve Maguire şimdi dikkatlerini United'ın yeni teknik direktörü Michael Carrick yönetimindeki bir sonraki sınavına çevirecek. Manchester United, açılış hafta sonunda Hull City'ye karşı aldığı küçük düşürücü 2-0'lık yenilginin ardından pazar günü Ipswich Town karşısında buna yanıt vermek isteyecek.
United'ın bir reaksiyon göstermesi gerekirken, Carrick kalıcı görevine olumlu bir başlangıç yapmaya ve takımı sezonun çok ihtiyaç duyulan ilk sonucuna taşımaya çalışırken Fernandes'in liderliği kritik önem taşıyacak.
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