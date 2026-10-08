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Ortaya çıktı: Man City, Premier League'den küme düşse bile Şampiyonlar Ligi'nde nasıl oynayabilir?
City ağır yaptırımlarla karşı karşıya
İngiliz futbolunun üst düzey isimleri, Premier League'in vereceği ağır cezalara rağmen City'nin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne bir şekilde girebileceğine inanıyor. Manchester ekibi, 2009 ile 2018 yılları arasında mali ihlaller nedeniyle yöneltilen 114 suçlamada suçlu bulundu.
Kulübün sahipleri bu dönemde hesaplarda £900 milyondan fazla oynama yaptı. Bu çarpıcı rakam, iç ve Avrupa organizasyonlarındaki sınırları aşmalarını sağladı. City şu anda kararlara itiraz ediyor ve tamamen masum olduğunu savunuyor. Ancak yine de puan silme, küme düşürme ya da hatta futboldan tamamen ihraç edilme dahil ciddi cezalarla karşı karşıya.
- AFP
Şampiyonlar Ligi'ndeki açık
Ülke içinde yıkıma yol açabilecek bir tehdide rağmen, futbolun içindeki üst düzey isimler City'nin gelecek yıl yine de Şampiyonlar Ligi'nde oynayabileceğini düşünüyor. BBC Sport'a göre City, bu sezon turnuvayı kazanarak katılım hakkı elde edebilir.
Bir kulübü sportif başarıyla hak kazanması halinde Avrupa kupalarından otomatik olarak çıkaran bir mekanizma yok. Bu ihtimal, futbol yöneticileri arasında ciddi alarm yarattı. Onlara göre City büyük bir ceza alırsa, elit Avrupa futbolunun kazançlı ödüllerinden faydalanması kabul edilemez olur.
Gündemdeki acil konu, Avrupa'da mücadele etmek için gereken UEFA lisansı etrafında dönüyor. GiveMeSport, City'nin lisansının büyük bir endişe kaynağı olarak "gündeme geldiğini" aktardı. Haberde ayrıca bir çözümün, "şu ana kadar biraz eksik kalan türden eşgüdümlü düşünmeyi gerektireceği" eklendi.
FA ve UEFA lisans sorunları
Football Association (FA), Avrupa lisanslarını veriyor ve bu sorumluluğu Premier League'e devrediyor. Ancak yönetim organı, bir kulüp tüm asgari kriterleri yerine getirirse lisansı reddedemez.
Lisanslar, mevcut mali performansa göre veriliyor. Bu özel ayrıntı, yetkililerin City'nin Avrupa'ya katılımını meşru şekilde reddedip reddedemeyeceğini tamamen belirsiz hale getiriyor.
Bu olası senaryo, futbol yönetiminde büyük bir boşluk bırakıyor. Manchester City, fiilen alt liglere düşse bile hafta içi maçlarında Avrupa'nın elit kulüplerini ağırlayabilir.
- Getty
Nihai kararı bekliyor
City, kararlara itiraz ettiği için bu aşamada herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalmadı. Devam eden hukuki süreç, kulübün şimdilik normal şekilde faaliyet göstermeyi sürdürdüğü anlamına geliyor.
City bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa, baskı doğrudan UEFA ve FA'in üzerine kayacak. Futbol yöneticileri, yurt içinde ceza alan bir kulübün Avrupa'da kalıp kalamayacağı konusunda netlik talep edecek. İtiraz süreci sonuçlanana kadar City, yurt içindeki ve kıta çapındaki geleceğini güvence altına almak için tüm kulvarlarda mücadele etmeyi sürdürecek.
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