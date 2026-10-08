Ortaya çıktı: Man City, Premier League'den küme düşse bile Şampiyonlar Ligi'nde nasıl oynayabilir?

Ülke içinde yıkıma yol açabilecek bir tehdide rağmen, futbolun içindeki üst düzey isimler City'nin gelecek yıl yine de Şampiyonlar Ligi'nde oynayabileceğini düşünüyor. BBC Sport'a göre City, bu sezon turnuvayı kazanarak katılım hakkı elde edebilir.

Bir kulübü sportif başarıyla hak kazanması halinde Avrupa kupalarından otomatik olarak çıkaran bir mekanizma yok. Bu ihtimal, futbol yöneticileri arasında ciddi alarm yarattı. Onlara göre City büyük bir ceza alırsa, elit Avrupa futbolunun kazançlı ödüllerinden faydalanması kabul edilemez olur.

Gündemdeki acil konu, Avrupa'da mücadele etmek için gereken UEFA lisansı etrafında dönüyor. GiveMeSport, City'nin lisansının büyük bir endişe kaynağı olarak "gündeme geldiğini" aktardı. Haberde ayrıca bir çözümün, "şu ana kadar biraz eksik kalan türden eşgüdümlü düşünmeyi gerektireceği" eklendi.