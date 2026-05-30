Ortaya çıktı: Liverpool ve PSG’nin, Manchester United ve Bayern’in önünde Yan Diomande’yi kadrosuna katma konusunda en güçlü adaylar olmasının temel nedeni
Liverpool ve PSG, Diomande'yi transfer yarışında avantaj elde etti
Genç oyuncunun transferi için rekabet kızışırken, Liverpool, Leipzig'in gelecek vaat eden oyuncusu Diomande için en önde gelen aday konumuna yükseldi. Kırmızılar, Mohamed Salah'ın uzun vadeli bir halefi arıyor ve oyuncunun gelişimine yönelik vizyonları, Diomande'nin kendi hedefleriyle örtüşüyor gibi görünüyor.
Gazeteci Ben Jacobs'a göre, Diomande sağ kanatta oynamayı çok tercih ediyor. Bu tutum, transfer savaşında kilit bir faktör haline geldi; Liverpool ve PSG, Fildişili oyuncunun istediği role çok yakın projeler sunuyor.
Manchester United ve Bayern Münih de ilgilerini sürdürüyor, ancak her iki kulübün de Diomande'yi öncelikle sol kanat seçeneği olarak değerlendirdiği bildiriliyor. Bu yaklaşım, Liverpool ve PSG'nin kendilerini en güçlü adaylar olarak konumlandırmasına yardımcı oldu.
Jacobs transfer piyasasını açıklıyor
"Born N' Red" podcast'inde konuşan Jacobs, genç oyuncunun geleceğine ilişkin mevcut durumu özetledi. Jacobs ayrıca Liverpool ve PSG'nin şu anda Bayern ve United'a göre neden avantajlı olduğunu açıkladı.
Jacobs, "Yan Diomande, Liverpool veya PSG'den teklif aldı" dedi. "Ancak Bayern'i de biraz göz önünde bulundurmamız gerekiyor, çünkü Bayern'in odak noktası Anthony Gordon'du ve Gordon Barcelona'ya gitti. Dolayısıyla Bayern hala birilerini kadrosuna katmak istiyor.
"Man United ile olduğu gibi, aradaki fark şu ki, Bayern Diomande'ye 'sol kanatta oyna' diyor, oysa Liverpool ve PSG Diomande'yi ağırlıklı olarak sağ kanat oyuncusu olarak görüyor. Kariyerinin bu noktasında oyuncu, sağ kanatta oynamayı çok daha fazla tercih ediyor. Dolayısıyla, Liverpool ve PSG önde gidenler gibi görünüyor."
Taktiksel uygunluk, Diomande'nin bir sonraki adımını belirleyebilir
Diomande için verilen mücadele, mali hususlardan ziyade taktiksel kullanım üzerinde yoğunlaşıyor gibi görünüyor. Birçok üst düzey kulüp bu genç oyuncuyu beğeniyor olsa da, tercih ettiği pozisyonda düzenli olarak forma şansı bulma umudu belirleyici bir faktör haline geldi.
Liverpool'un transfer ekibi ve teknik direktör Arne Slot'un Diomande'yi, Salah'ın Anfield'da büyük başarılar elde ettiği role benzer bir şekilde sağ kanat oyuncusu olarak gördüğü bildiriliyor. PSG de benzer bir görüşe sahip, bu da transfer yarışı ilerledikçe her iki kulübü de güçlü bir konuma getiriyor.
Liverpool, birincil transfer hedefini kadrosuna katmaya odaklanmaya devam ediyor
Liverpool'un şu anki önceliği, Diomande'yi Anfield'ın kariyerinin bir sonraki aşaması için ideal bir yer olduğuna ikna etmek. Görüşmeler sürerken, kulübün onu sağ kanatta oynatma planları hayati öneme sahip olabilir.
Transfer gerçekleşmezse, Liverpool alternatif hücum seçeneklerini değerlendirebilir. Bahsedilen olasılıklardan biri PSG'den Bradley Barcola'dır, ancak Fransız oyuncu doğal olarak sol kanatta daha rahat oynadığı için, onun peşine düşmek Liverpool'un mevcut planlarından farklı bir yön anlamına gelecektir.