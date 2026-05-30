Genç oyuncunun transferi için rekabet kızışırken, Liverpool, Leipzig'in gelecek vaat eden oyuncusu Diomande için en önde gelen aday konumuna yükseldi. Kırmızılar, Mohamed Salah'ın uzun vadeli bir halefi arıyor ve oyuncunun gelişimine yönelik vizyonları, Diomande'nin kendi hedefleriyle örtüşüyor gibi görünüyor.

Gazeteci Ben Jacobs'a göre, Diomande sağ kanatta oynamayı çok tercih ediyor. Bu tutum, transfer savaşında kilit bir faktör haline geldi; Liverpool ve PSG, Fildişili oyuncunun istediği role çok yakın projeler sunuyor.

Manchester United ve Bayern Münih de ilgilerini sürdürüyor, ancak her iki kulübün de Diomande'yi öncelikle sol kanat seçeneği olarak değerlendirdiği bildiriliyor. Bu yaklaşım, Liverpool ve PSG'nin kendilerini en güçlü adaylar olarak konumlandırmasına yardımcı oldu.