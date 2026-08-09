Jones'un yazın sondan bir önceki hazırlık maçı kadrosuna alınmaması kararı, bazı kişilerin endişe ettiği gibi, kulüpten yakın zamanda ayrılacağının doğrudan bir işareti değildi. Bunun yerine bu taktik karar, kulübün kısa süre önce Amerika Birleşik Devletleri turunda yaşadığı yorucu programın ardından fiziksel durumunu koruma amacıyla alındı. Liverpool Echo'ya göre Jones, 25 yaşındaki oyuncunun Monaco maçı öncesindeki antrenmanlarda küçük bir kondisyon sorunu bildirmesinin ardından tamamen önlem amaçlı olarak kadro dışı bırakıldı.

Sakatlığın ciddi olmadığı düşünülse de zamanlaması, oyuncunun kadrodaki mevcut durumu göz önüne alındığında doğal olarak dikkatleri üzerine çekti. Yeni teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde Jones, yeni bir taktik sisteme uyum sağlamak için yoğun şekilde çalışıyor ve Amerika turunda önemli süreler aldı. Ancak kondisyon sorunlarının tekrarlayan bir tema hâline gelmesi, Merseyside ekibinin peşini bırakmıyor ve taraftarlara bir önceki sezonun büyük bölümünü sekteye uğratan sakatlık krizini hatırlatıyor.