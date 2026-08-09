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Ortaya çıktı: Liverpool orta saha oyuncusu Curtis Jones neden Inter Milan'a transfer bağlantılarının ortasında Monaco hazırlık maçının kadrosuna alınmadı?
Sakatlık tedbiri, Jones'un yokluğunu açıklıyor
Jones'un yazın sondan bir önceki hazırlık maçı kadrosuna alınmaması kararı, bazı kişilerin endişe ettiği gibi, kulüpten yakın zamanda ayrılacağının doğrudan bir işareti değildi. Bunun yerine bu taktik karar, kulübün kısa süre önce Amerika Birleşik Devletleri turunda yaşadığı yorucu programın ardından fiziksel durumunu koruma amacıyla alındı. Liverpool Echo'ya göre Jones, 25 yaşındaki oyuncunun Monaco maçı öncesindeki antrenmanlarda küçük bir kondisyon sorunu bildirmesinin ardından tamamen önlem amaçlı olarak kadro dışı bırakıldı.
Sakatlığın ciddi olmadığı düşünülse de zamanlaması, oyuncunun kadrodaki mevcut durumu göz önüne alındığında doğal olarak dikkatleri üzerine çekti. Yeni teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde Jones, yeni bir taktik sisteme uyum sağlamak için yoğun şekilde çalışıyor ve Amerika turunda önemli süreler aldı. Ancak kondisyon sorunlarının tekrarlayan bir tema hâline gelmesi, Merseyside ekibinin peşini bırakmıyor ve taraftarlara bir önceki sezonun büyük bölümünü sekteye uğratan sakatlık krizini hatırlatıyor.
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Transfer bağlantıları ve sözleşme belirsizliği
Jones hakkındaki anlatı, sakatlığa dair acil endişelerin ötesinde, büyük ölçüde Liverpool'daki uzun vadeli geleceği tarafından şekilleniyor. Orta saha oyuncusu şu anda sözleşmesinin son yılına girmiş durumda; bu da kulüpleri transfer piyasasında sık sık adım atmaya zorlayan bir durum. Iraola'nın tercih ettiği orta saha düzeninde garantili bir ilk 11 rolü olmadan, altyapıdan yetişen oyuncunun başka bir yerde yeni bir meydan okumaya açık olabileceğine dair görüş giderek güçleniyor.
Inter, oyuncuyu kadrosuna katmak için başlıca aday olarak öne çıktı; Serie A devinin, Jones'u yaklaşan İtalya sezonunda orta saha seçeneklerini güçlendirmek adına kilit bir hedef olarak belirlediği bildiriliyor. Haberler, Inter'in Liverpool oyuncusu için şimdiden iki resmi teklif sunduğunu, ancak her iki önerinin de kulübün oyuncu için belirlediği iç değerlemeyi karşılamadığı gerekçesiyle Liverpool yönetimi tarafından hızla reddedildiğini öne sürüyor.
Iraola, artan sakatlık sorunlarıyla karşı karşıya
Jones'la ilgili durum, Premier League devinin başındaki ilk sezon öncesi kampını geçiren Iraola'nın karşı karşıya olduğu daha geniş bir soruna işaret ediyor. İspanyol teknik adam, çeşitli sakatlıklar ve uzun süreli eksiklerle boğuşmayı sürdüren bir kadro devraldı ve bu durum, yeni bir oyun tarzını uygulama becerisini zorlaştırıyor. Jones'un yanı sıra Liverpool, şu anda Hugo Ekitike ile Conor Bradley'den de yararlanamıyor; her iki oyuncunun da öngörülebilir gelecekte sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Buna ek olarak, Jeremy Jacquet'nin süregelen yokluğu savunma hattındaki seçenekleri iyice azalttı; oyuncu yaz hazırlık maçlarında henüz forma giymedi. Çok yönlü Joe Gomez'in yaşadığı son sakatlık da bu tabloyu daha da zorlaştırdı. Giovanni Leoni'nin tam olarak hazır hale dönmesi için bekleyiş, AXA Training Centre'daki perde arkasındaki endişeyi daha da artırdı.
- Getty Images Sport
Yeni sezona doğru
Olası ayrılığı etrafındaki gürültüye ve küçük bir fiziksel aksaklığın yarattığı hayal kırıklığına rağmen Jones, Liverpool soyunma odasında önemli bir figür olmaya devam ediyor. Çok yönlülüğü ve teknik kapasitesi, art arda görev yapan menajerler tarafından övgü aldı ve kulüp altyapısından yetişmiş olması da kadro yapılanmasına ek değer katıyor. Kulüp içindeki beklenti, bu son önlemin onun önümüzdeki günlerde antrenmanlara dönmesi için yeterli olması ve böylece resmi maçlar başlamadan önce sezon öncesinin son bölümünde yer alabilmesi yönünde. Önümüzdeki birkaç hafta, Liverpool'da kalıp kalmayacağını ya da İtalya'da yeni bir sayfa açıp açmayacağını belirlemede kritik olacak.
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