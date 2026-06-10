Ortaya çıktı: Liverpool efsanesi, serbest oyuncu olarak seçeneklerini değerlendirirken Mohamed Salah’ın bir sonraki kulübünün yerine getirmesi gereken üç şart

Salah, Merseyside'daki kariyerinin sonuna yaklaşırken, onun transferini garantilemek için gereken mali paket en çok konuşulan konular arasına girdi. Orta Doğu'dan gelen haberlere göre, 33 yaşındaki oyuncu, dünya futbolunun en pazarlanabilir sporcularından biri olarak sahip olduğu değeri tam olarak yansıtan bir anlaşma arıyor. Söylentilere göre, Liverpool'daki önceki sözleşme görüşmelerinde belirlenen değerlemeyi karşılamadığı için Suudi Pro Ligi'nden gelen bir teklifi şimdiden geri çevirmiş durumda.

Salah, çeşitli kıtalardan gelen ilginin farkında, ancak maaşında kesintiye razı değil. Geçmişte Premier Lig'de kalmak için Körfez ülkesinden gelen dev teklifleri geri çeviren forvet, potansiyel işverenlerin, kariyerinin zirvesinde elde ettiği yüksek rakamlara denk bir teklif sunmasını bekliyor.