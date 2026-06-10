GOAL
Çeviri:
Ortaya çıktı: Liverpool efsanesi, serbest oyuncu olarak seçeneklerini değerlendirirken Mohamed Salah’ın bir sonraki kulübünün yerine getirmesi gereken üç şart
Bir Premier Lig efsanesinin maddi talepleri
Salah, Merseyside'daki kariyerinin sonuna yaklaşırken, onun transferini garantilemek için gereken mali paket en çok konuşulan konular arasına girdi. Orta Doğu'dan gelen haberlere göre, 33 yaşındaki oyuncu, dünya futbolunun en pazarlanabilir sporcularından biri olarak sahip olduğu değeri tam olarak yansıtan bir anlaşma arıyor. Söylentilere göre, Liverpool'daki önceki sözleşme görüşmelerinde belirlenen değerlemeyi karşılamadığı için Suudi Pro Ligi'nden gelen bir teklifi şimdiden geri çevirmiş durumda.
Salah, çeşitli kıtalardan gelen ilginin farkında, ancak maaşında kesintiye razı değil. Geçmişte Premier Lig'de kalmak için Körfez ülkesinden gelen dev teklifleri geri çeviren forvet, potansiyel işverenlerin, kariyerinin zirvesinde elde ettiği yüksek rakamlara denk bir teklif sunmasını bekliyor.
- Getty Images Sport
Üç yıllık sözleşmeyle uzun vadeli güvenlik
Liverpool Echo’nun haberine göre, finansal rakamların ötesinde, Salah, futbol kariyerinin son dönemine girerken istikrar arıyor. Mısırlı oyuncunun, kendisine ve ailesine güvence sağlamak amacıyla üç yıla kadar süren bir sözleşme için ısrarcı olduğu bildiriliyor. Birçok kulübün 30 yaşın üzerindeki oyunculara uzun vadeli sözleşmeler teklif etmekte tereddüt ettiği bir dönemde, Salah’ın bu talebi, potansiyel işverenlere kendisine karşı uzun vadeli bir bağlılık göstermeleri için bir meydan okuma niteliğinde.
Üç yıllık süre talebi, Salah'ın bir sonraki hamlesini kısa vadeli bir maaş kaynağı veya son bir veda olarak görme niyetinde olmadığını gösteriyor. Bunun yerine, kendini öngörülebilir gelecekte bir projenin odak noktası olarak görüyor. Bu golcü oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen herhangi bir kulüp, onun yaşını göz ardı edip, talep ettiği uzun vadeli taahhüdü haklı çıkarmak için olağanüstü fiziksel kondisyonuna ve istikrarlı gol rekoruna odaklanmak zorunda kalacak.
Büyük başarılar için mücadele etme arzusu
Suudi Pro Ligi hâlâ çok konuşulan bir hedef olsa da, Salah gelişmekte olan bir ligde sadece kadro sayısını doldurmakla ilgilenmiyor. Üçüncü şartı ise sportif nitelikte: Büyük kupalar için mücadele edebilecek bir takıma katılmak zorunda. Merseyside’da geçirdiği süre boyunca Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve sayısız ulusal kupa kazanan tecrübeli forvetin kupa kazanma arzusu hiç azalmadı.
Salah'ın başarıya olan arzusu, Liverpool'da son dönemde yaşadığı hayal kırıklıklarının arkasındaki itici güçtü. Takımdaki rolü azaldıkça eski teknik direktörü Arne Slot ile ilişkisi giderek gerginleşti. Salah, taraftarlara yazdığı son mesajlarında bile kulübün kimliği ve başarısına yönelik beklentilerini açıkça dile getirdi. Kazanan bir takımın parçası olmaya odaklanmaya devam ediyor ve Premier Lig'den ayrılmasının rekabetçi bir ortamdan uzaklaşmak anlamına gelmemesini sağlıyor.
- AFP
Veda niteliğinde bir eleştiri ve kimlik arayışı
Liverpool'un simgesinin ayrılışı, teknik kadroyla gerginliklerin yaşandığı bir sezonun ardından geldi. Salah, sonunda Andoni Iraola'nın yerine geçen Slot yönetimindeki kulübün son dönemdeki gidişatına ilişkin değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı. Sosyal medyada veda mesajı yayınlayan Salah, Liverpool'un geri dönmesi gerektiğini düşündüğü noktaya dikkat çekerek şöyle yazdı: "Liverpool'un rakiplerin korktuğu, ağır metal gibi hücum eden bir takıma ve kupa kazanan bir takıma geri dönmesini istiyorum. Bu, benim oynamayı bildiğim futbol ve geri kazanılması ve kalıcı olarak korunması gereken kimliktir."
Belirli bir oyun stiline ve kazanma kültürüne olan bu bağlılık, tam da onun bir sonraki kariyer aşamasında aradığı şey. Veda mesajında şunları ekledi: "Bu tartışmaya açık bir konu olamaz ve bu kulübe katılan herkes buna uyum sağlamalıdır. Liverpool'un amacı, ara sıra birkaç maç kazanmak olmamalı. Tüm takımlar maç kazanır." Bu üç koşul kesinleştiğine göre, Premier Lig tarihinin en iyi forvetlerinden birini transfer etme yarışı resmen başladı ve top tamamen Salah'ın sahasında.