Ortaya çıktı: Lionel Messi ve Barcelona’nın, Steph Curry ve Golden State Warriors’ın yararlandığı NBA hanedanlığına nasıl ilham verdiği

Steve Kerr, Warriors'ın başında 12 yıl geçirdi. Oyuncu olarak Chicago Bulls'ta Michael Jordan'ın yanında oynarken beş NBA Finali şampiyonluğu yaşayan Kerr, baş antrenör olarak da dört şampiyonluk daha kazandı.

Bunlardan ilki, San Francisco'ya geldikten bir yıl sonra, 2015'te gerçekleşti. Yıldızlarla dolu bir kadro devralan Kerr, potansiyeli somut bir başarıya dönüştürmek için yeni bir sisteme ihtiyaç duyuyordu.

Kerr, ilham almak için başka bir top sporuna yöneldi; Guardiola, diğer teknik direktörlerin izlemesi gereken mükemmel bir rol model olarak görülüyordu. Messi ve arkadaşları emrinde olduğunda hem ulusal hem de kıtasal başarılar elde etmişti.

Warriors, Kerr'in rehberliğinde benzer bir taktik planı uygulamaya koydu. Curry ve Thompson'ın da aralarında bulunduğu oyunculardan daha yoğun oynamaları istendi. Böylece topun daha hızlı dolaşması ve sayı kazanmanın daha kolay olduğu hücum alanlarına taşınması sağlandı.