Çeviri:
Ortaya çıktı: Lionel Messi ve Barcelona’nın, Steph Curry ve Golden State Warriors’ın yararlandığı NBA hanedanlığına nasıl ilham verdiği
Kerr, teknik direktörlük konusunda ilham almak için Guardiola'ya baktı
Steve Kerr, Warriors'ın başında 12 yıl geçirdi. Oyuncu olarak Chicago Bulls'ta Michael Jordan'ın yanında oynarken beş NBA Finali şampiyonluğu yaşayan Kerr, baş antrenör olarak da dört şampiyonluk daha kazandı.
Bunlardan ilki, San Francisco'ya geldikten bir yıl sonra, 2015'te gerçekleşti. Yıldızlarla dolu bir kadro devralan Kerr, potansiyeli somut bir başarıya dönüştürmek için yeni bir sisteme ihtiyaç duyuyordu.
Kerr, ilham almak için başka bir top sporuna yöneldi; Guardiola, diğer teknik direktörlerin izlemesi gereken mükemmel bir rol model olarak görülüyordu. Messi ve arkadaşları emrinde olduğunda hem ulusal hem de kıtasal başarılar elde etmişti.
Warriors, Kerr'in rehberliğinde benzer bir taktik planı uygulamaya koydu. Curry ve Thompson'ın da aralarında bulunduğu oyunculardan daha yoğun oynamaları istendi. Böylece topun daha hızlı dolaşması ve sayı kazanmanın daha kolay olduğu hücum alanlarına taşınması sağlandı.
Curry ve ekibi, Messi ve Barcelona'yı nasıl taklit etmeye çalıştı?
Kerr’in göreve getirilmesinin ardından onlara efsanevi Barcelona takımlarının videoları gösterildi; Thompson, Mundo Deportivo’ya verdiği demeçte, Messi ve diğer futbol süperstarlarının ABD’deki bu hırslı takımın en iyi performansını ortaya çıkarmasına nasıl yardımcı olduklarını anlattı.
Şu anda Dallas Mavericks'te forma giyen 36 yaşındaki şutör, belirli bir video eğitimi hatırlayıp hatırlamadığı sorulduğunda şöyle dedi: "Hayır, ama tabii ki Ronaldinho ve Lionel Messi, oradayken, ve Neymar, uzun süre süper bir takım oluşturdu ve Steve onları, topu hareket ettirme, hızlı paslar ve bunun takım çalışması için ne kadar bulaşıcı olduğu ve nihayetinde kazanma hedefine nasıl yol açtığı konusunda nasıl oynamak istediğimizin bir örneği olarak kullandı. Barcelona bunu en üst düzeyde yaptı, bu yüzden harika bir örnek oluşturduğu için Steve Kerr'i tebrik ediyorum.”
NBA çevrelerinde benimsenen tiki-taka felsefesi
2015 ile 2022 yılları arasında Warriors’ın dört kez NBA Finalleri’ni kazanmasına katkıda bulunan efsane isim Curry, daha önce ‘Mind the Game’ podcast’inde Kerr’in rakipleri nasıl domine edebilecekleri konusunda Messi ve Barcelona’dan ilham aldığını şöyle anlatmıştı: “O şöyle dedi: ‘Sadece şut fırsatlarını yaratma şeklimizde birkaç küçük değişiklik yapmak istiyorum’.”
"Bu yüzden, antrenman kampına girdiğimizde, Barcelona'nın tiki-taka oyununu gösteren bir video gösterdi ve bunu, nasıl şut fırsatları yaratacağımız, işleri nasıl basit tutacağımız, savunmanın bir top hakimiyetinde milyonlarca karar vermek zorunda kalmasını sağlayarak doğru şutu bulabilmemiz için bir felsefe olarak anlattı.
"Oyun planı yapmamak ve topun nereye gitmen gerektiğini belirlemesine izin vermek konusunda rahat hissetmem biraz zaman aldı."
Curry ve Messi en üst düzeyde rekabet etmeye devam ediyor
Bu yaklaşım hemen meyvesini verdi; Warriors, NBA sahalarında kısa sürede yenilmesi gereken takım haline geldi. Barcelona, Messi'nin Paris Saint-Germain'e transfer olana kadar 2021 yılına kadar onun varlığından keyif aldı ve hala onu bir gün Katalonya'ya geri getirmeyi umuyor - ister bir gösteri maçı için olsun, ister rekorları alt üst eden 38 yaşındaki efsane, MLS Cup şampiyonu Inter Miami ile hala kupaların peşinde koşarken futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olarak olsun.