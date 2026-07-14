Ortaya çıktı: Lionel Messi’nin maç süresinin yüzde kaçı yürümeyle geçiyor? Arjantinli “tüm zamanların en iyisi”, İngiltere ile oynanacak Dünya Kupası yarı final maçı öncesinde “hakimiyet kurmak için uyum sağlıyor”

BBC’nin yakın zamanda yayınladığı bir rapora göre, Messi bu Dünya Kupası’nda kat ettiği mesafenin %47’sini yürüyerek tamamladı; bu, saha oyuncuları arasında en yüksek oran olarak kayda geçti. Messi, fiziksel düşüşe boyun eğmek yerine, sahaya hakim olabilmek için kendini uyarladı. 90 dakikada sadece 8,2 km yol kat ediyor ve maç başına ortalama 2,7 sprint yapıyor; bu rakam, dört yıl önceki 5,3’e kıyasla keskin bir düşüşe işaret ediyor.

Ancak performansı hâlâ eşsiz. Messi, 33 şut attı ve 21 gol fırsatı yarattı; bu iki rakamın toplamı, 1986’daki Diego Maradona’dan bu yana kaydedilen en yüksek toplamdır. Hareketliliği azalmış olsa da etkisi daha da artmış ve maçı okuma yeteneğinin artık en büyük gücü olduğunu kanıtlamıştır.