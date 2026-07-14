Getty Images Sport
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Ortaya çıktı: Lionel Messi’nin maç süresinin yüzde kaçı yürümeyle geçiyor? Arjantinli “tüm zamanların en iyisi”, İngiltere ile oynanacak Dünya Kupası yarı final maçı öncesinde “hakimiyet kurmak için uyum sağlıyor”
Bir dehanın taktiksel gelişimi
BBC’nin yakın zamanda yayınladığı bir rapora göre, Messi bu Dünya Kupası’nda kat ettiği mesafenin %47’sini yürüyerek tamamladı; bu, saha oyuncuları arasında en yüksek oran olarak kayda geçti. Messi, fiziksel düşüşe boyun eğmek yerine, sahaya hakim olabilmek için kendini uyarladı. 90 dakikada sadece 8,2 km yol kat ediyor ve maç başına ortalama 2,7 sprint yapıyor; bu rakam, dört yıl önceki 5,3’e kıyasla keskin bir düşüşe işaret ediyor.
Ancak performansı hâlâ eşsiz. Messi, 33 şut attı ve 21 gol fırsatı yarattı; bu iki rakamın toplamı, 1986’daki Diego Maradona’dan bu yana kaydedilen en yüksek toplamdır. Hareketliliği azalmış olsa da etkisi daha da artmış ve maçı okuma yeteneğinin artık en büyük gücü olduğunu kanıtlamıştır.
- Getty Images Sport
Mekan sanatında ustalaşmak
Bu stratejik enerji tasarrufu, sürekli kendini yeniden keşfetmeyle şekillenen bir kariyerin en son aşamasıdır. Barcelona’da çıkışını yakaladığından beri Messi, dinamik bir kanat oyuncusundan “sahte dokuz” pozisyonuna, ardından da Inter Miami ve Arjantin milli takımında derin pozisyonda oynayan oyun kurucuya dönüşmüştür. Bu taktiksel yolculuğu değerlendiren Messi şöyle konuştu: “Eskiden taktiğe pek dikkat etmezdim. Ama Guardiola’dan çok şey öğrendim. Boşlukları, topu elinde tutmayı ve oyunun gerçekte nasıl işlediğini anlamaya başladım."
Ayrıca sporun değişen manzarasına da değinerek şöyle açıkladı: “Futbol çok değişti. Oynama şekli, sistemler. Günümüzde oyun eskisine göre çok daha taktiksel ve fiziksel. Eskiden daha fazla boşluk bulabilirdiniz.”
Tarihi bir rekabet yeniden alevlendi
Deneyimli kaptan, turnuvada sekiz gol ve üç asist kaydetmiş olarak şu anda Kylian Mbappé ile birlikte Altın Ayakkabı yarışında zirveyi paylaşıyor. Şimdi Arjantin, 1962’den bu yana Dünya Kupası şampiyonluğunu başarıyla koruyan ilk ülke olma hedefine kararlılıkla odaklanmış durumda. Önlerinde duran engel ise Çarşamba günü Atlanta Stadyumu’nda Arjantin ile karşılaşacak olan İngiltere.
İngiltere'nin önünde devasa bir görev var; zira Messi'nin son 15 Dünya Kupası maçında yalnızca Polonya'nın başardığı bir şeyi yapmaya çalışmak zorundalar: onun gol atmasını veya asist yapmasını engellemek.
- Getty Images Sport
Messi için bundan sonra ne olacak?
Çarşamba günü, Arjantin’in finale yükselmeyi hedeflediği maçta tüm gözler Atlanta Stadyumu’na çevrilecek. Messi, İngiltere karşısında taktiksel mücadelede üstünlük kurarken oyunun temposunu belirleyebilirse, arka arkaya iki Dünya Kupası şampiyonluğu kazanmaya bir adım daha yaklaşacak ve istatistiklerin çok ötesine geçen bir miras bırakmış olacak.
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