Arjantin, bu prestijli turnuvada Cezayir, Avusturya ve turnuvaya ilk kez katılan Ürdün ile birlikte J Grubu'nda yer aldı. Scaloni, 26 kişilik kadrosunu açıkladı; bu kadroda, Alejandro Garnacho ve Franco Mastantuono gibi yükselen yıldızların yanı sıra deneyimli forvet Paulo Dybala da dahil olmak üzere, 2022'de şampiyonluğa ulaşan kadrodan dokuz oyuncuya yer verilmedi.

Milli takım, tüm oyuncuların kondisyon seviyelerini yönetmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Emiliano Martinez, Leandro Paredes ve Nico Gonzalez gibi diğer birçok oyuncu da özel bireysel antrenmanlar yapıyor. Bu küçük engellere rağmen, son şampiyonlar, Julian Alvarez ve Cristian Romero'nun yaklaşan hazırlık maçları için tamamen formda oldukları haberiyle moral buldu.