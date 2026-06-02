Argentina v Mauritania - International Friendly
Ortaya çıktı: Lionel Messi’nin Arjantin milli takımında yararlandığı benzersiz ayrıcalık – Dünya Kupası şampiyonu “tüm zamanların en iyisi”ne özel muamele

Arjantin - Cezayir

Arjantin'in efsane futbolcusu Lionel Messi, Kuzey Amerika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası öncesinde takımın antrenman kampında özel bir muamele görüyor. Rekor kıran altıncı turnuvada ülkesine liderlik etmeye hazırlanan Inter Miami yıldızı, kadrodaki hiç kimseye tanınmayan benzersiz bir ayrıcalığa sahip; bu sayede Katar'da kazandıkları şampiyonluk unvanını korumaya tamamen odaklanabiliyor.

  • Kaptana özel muamele

    Messi'ye turnuva süresince kendisine özel bir oda tahsis edildi. Takımın geri kalanı ortak konaklama alanlarını paylaşırken, 38 yaşındaki yıldız, Kansas City'deki kamp merkezinde 202 numaralı odada tek başına kalıyor; bu oda, yakın dostları Rodrigo De Paul ve Nicolas Otamendi'nin odalarının hemen yanında yer alıyor. Sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi, Manchester City efsanesi Sergio Aguero'nun emekliye ayrılmak zorunda kalana kadar onunla aynı odayı paylaşıyordu. Başarılı geçen 2022 kampanyası sırasında kaptan, tek başına kalmak istemişti ve Arjantin'in ABD, Kanada ve Meksika'da unvanını korumayı hedeflediği bu turnuvada da bu geleneği sürdürmeyi tercih etti.


    Turnuva öncesinde form durumu endişeleri

    Bununla birlikte, yaklaşan maçlar öncesinde forvetin fiziksel durumu konusunda bazı küçük endişeler var. Taraftarlar, Mayıs ayında Inter Miami’nin Philadelphia Union’a karşı aldığı heyecan verici 6-4’lük galibiyet sırasında oyuncunun oyundan alınmasıyla büyük bir şok yaşadı. Maçın ardından kulüp, yıldız oyuncunun “sol hamstringinde kas yorgunluğu” hissettikten sonra özellikle oyundan alınmayı talep ettiğini açıkladı.

    Baş antrenör Lionel Scaloni, yıldız oyuncusunun sağlık raporlarının "çok kötü" olmadığını belirtti, ancak teknik ekip anlaşılır bir şekilde temkinli davranmaya devam etti. Sonuç olarak, tecrübeli forvet, önündeki zorlu maçlara tam olarak hazır olmak için Pazartesi günü ana gruptan ayrı olarak kendi başına antrenman yaparken görüldü.

  • Takım hazırlıkları ve eksik oyuncular

    Arjantin, bu prestijli turnuvada Cezayir, Avusturya ve turnuvaya ilk kez katılan Ürdün ile birlikte J Grubu'nda yer aldı. Scaloni, 26 kişilik kadrosunu açıkladı; bu kadroda, Alejandro Garnacho ve Franco Mastantuono gibi yükselen yıldızların yanı sıra deneyimli forvet Paulo Dybala da dahil olmak üzere, 2022'de şampiyonluğa ulaşan kadrodan dokuz oyuncuya yer verilmedi.

    Milli takım, tüm oyuncuların kondisyon seviyelerini yönetmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Emiliano Martinez, Leandro Paredes ve Nico Gonzalez gibi diğer birçok oyuncu da özel bireysel antrenmanlar yapıyor. Bu küçük engellere rağmen, son şampiyonlar, Julian Alvarez ve Cristian Romero'nun yaklaşan hazırlık maçları için tamamen formda oldukları haberiyle moral buldu.

    Arjantin'in geleceği ne olacak?

    La Albiceleste, turnuva hazırlıklarını tamamlamak üzere Honduras ve İzlanda ile dostluk maçları oynayacak. Scaloni’nin takımı, 16 Haziran’da Kansas City’de Cezayir’e karşı şampiyonluk unvanını savunmaya başlayacak. Takım, 22 Haziran’da Teksas’ta Avusturya ile karşılaşacak ve 27 Haziran’da Ürdün’e karşı oynayacağı maçla grup aşamasını tamamlayacak.

