Konuyu açıklığa kavuşturmak için, Liverpool orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister’ın babası Carlos Mac Allister, gerçekte neler olduğunu öğrenmek üzere oğluyla iletişime geçti. La Nacion'un aktardığına göre Radio La Red'e konuşan Carlos, konuşmanın tonundan kendisinin bile endişelendiğini itiraf etti. Eski Boca Juniors oyuncusu, oğlunun takım içindeki herhangi bir tartışma veya gizli gündem iddialarını hemen reddettiğini açıkladı. Alexis'e göre Messi, yüksek pres uygulayan İspanyol takımını alt etmek için gereken taktiksel uygulamaya tamamen odaklanmıştı.

"Alexis’e mesaj attım: ‘Hey, soyunma odasında ne oldu? Bir şey mi oldu?’ Ben de en az onun kadar endişeliydim. Ben bile endişelendim; eğer bir şey olsaydı oğlumun bana hemen söyleyeceğini düşünüyordum, diğer herkesin nasıl hissettiğini bir düşünün!" diye açıkladı Carlos.

"Bana hayır dedi, futbol anlamında sahaya çıkıp oynamaktan, paslaşmaktan, rotasyondan, üçgenler oluşturmaktan, topu yükseğe vurmamaktan ve topu kaybetmemekten bahsettiklerini söyledi. Konuştukları şey buydu. Sonra pek çok şüphe ortaya çıkmaya başladı. Son günlerde, o paylaşımın da etkisiyle pek çok kişi bana yazıyor ve bazıları bana bunu söylüyor."