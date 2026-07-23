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Ortaya Çıktı: Lionel Messi, Dünya Kupası finali öncesinde Arjantinli takım arkadaşlarına neden “sakin olun, her şeyi unutun” konuşmasını yaptı? – Bir içeriden gelen kişi komplo teorilerine yanıt verdi
Sosyal medyada yayıldı: Soyunma odasındaki o an
MetLife Stadyumu’nda oynanan 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin’in İspanya’ya 1-0’lık skorla aldığı dar bir yenilginin ardından, sosyal medya Messi’nin takımına seslendiği görüntülerle dolup taştı. Kaptan, yoğun bir konsantrasyon anında kameraya yakalandı ve takım arkadaşlarını soğukkanlılıklarını korumaya çağırdı. Inter Miami yıldızının takımına defalarca şöyle dediği duyuldu: “Hadi çocuklar. Sakin olun, sakin olmak en önemli şey. Sakin olalım. Sadece oynamayı düşünelim, başka hiçbir şeyi değil. Sakin olun, her şeyi unutalım."
"Her şeyi unutun" çağrısı, internette hızla komplo teorilerinin ortaya çıkmasına neden oldu; bazıları, dış etkenlerin veya saha dışı olayların takım üzerinde baskı yarattığını öne sürdü. Maçın önemi ve şampiyonluk unvanını korumak için duyulan baskı göz önüne alındığında, Messi’nin talimatlarının gizemli niteliği, pek çok kişinin bu durumun basit bir taktiksel hatırlatmadan daha fazlası olup olmadığını merak etmesine yol açtı.
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Mac Allister'ın babası söylentileri yalanladı
Konuyu açıklığa kavuşturmak için, Liverpool orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister’ın babası Carlos Mac Allister, gerçekte neler olduğunu öğrenmek üzere oğluyla iletişime geçti. La Nacion'un aktardığına göre Radio La Red'e konuşan Carlos, konuşmanın tonundan kendisinin bile endişelendiğini itiraf etti. Eski Boca Juniors oyuncusu, oğlunun takım içindeki herhangi bir tartışma veya gizli gündem iddialarını hemen reddettiğini açıkladı. Alexis'e göre Messi, yüksek pres uygulayan İspanyol takımını alt etmek için gereken taktiksel uygulamaya tamamen odaklanmıştı.
"Alexis’e mesaj attım: ‘Hey, soyunma odasında ne oldu? Bir şey mi oldu?’ Ben de en az onun kadar endişeliydim. Ben bile endişelendim; eğer bir şey olsaydı oğlumun bana hemen söyleyeceğini düşünüyordum, diğer herkesin nasıl hissettiğini bir düşünün!" diye açıkladı Carlos.
"Bana hayır dedi, futbol anlamında sahaya çıkıp oynamaktan, paslaşmaktan, rotasyondan, üçgenler oluşturmaktan, topu yükseğe vurmamaktan ve topu kaybetmemekten bahsettiklerini söyledi. Konuştukları şey buydu. Sonra pek çok şüphe ortaya çıkmaya başladı. Son günlerde, o paylaşımın da etkisiyle pek çok kişi bana yazıyor ve bazıları bana bunu söylüyor."
İspanya'nın üstünlüğünü kabul etmek
Carlos, Messi’nin “sakin olun” sözleriyle aktarmaya çalıştığı spesifik futbol talimatlarını ayrıntılı olarak açıkladı. Alexis’e göre, sekiz kez Ballon d’Or ödülünü kazanan oyuncunun mesajı tamamen profesyonel nitelikteydi ve tamamen final maçının sportif yönlerine odaklanmıştı. Messi, takımına ezici atmosferi görmezden gelmelerini ve taktiksel kimliklerine sadık kalmalarını söylüyordu.
"Sonunda 'bununla ne demek istedi?' diye düşünmeye başlıyorsunuz. Ve bu düşünce de etrafa yayılıyor," dedi. "Ama bence herkes bunu biliyor ve anlıyor. İspanya’ya karşı oynadık ve onlar daha iyiydi. Bu bir süre canımızı yakacak, ama bazen senden daha iyi biri olabileceğini anlamalısın. Bu, elinden gelenin en iyisini yapmadığın anlamına gelmez; takım elinden gelenin en iyisini yaptı. Sonra İspanya geldi ve bizimkinden daha iyi formdaydılar.”
- Getty Images Sport
Saha içinde ve dışında liderlik
O gün çekilen diğer görüntüler, Messi’nin soğukkanlılığının taktik toplantısının ötesine uzandığını gösteriyor. Takım soyunma odasından sahaya doğru ilerlerken, “Vamos muchachos” tezahüratları koridorlarda yankılanırken, Messi’nin beyaz Arjantin ceketiyle önden liderlik ettiği görüldü. Takımlar milli marşlar için sahaya çıkmadan önce Messi, rakiplerini selamlayarak efsanevi sportmenliğini bir kez daha sergiledi. Final maçı Güney Amerika devleri için nihayetinde hayal kırıklığıyla sonuçlansa da, Messi’nin liderlik vasıflarına dair bu ayrıntılar, kaptan olarak geçirdiği gelişim sürecini gözler önüne seriyor.
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