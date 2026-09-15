Barcelona kısa süre önce 2026-27 sezonundaki beş kaptanını açıkladı. Geleneğin dışına çıkan teknik direktör Hansi Flick, Raphinha ile Pedri'yi doğrudan birinci derecedeki liderler olarak belirledi. Kalan üç yer ise soyunma odasında yapılan oylamayla belirlendi ve Eric Garcia, Frenkie de Jong ile Lamine Yamal seçilen isimler oldu.

19 yaşındaki Yamal'ın dahil edilmesi, özellikle Rodri'nin listede yer almaması nedeniyle şaşkınlık yarattı. Manchester City'den yaz transfer döneminde €76,5 milyon (£65,3 milyon) karşılığında transfer edilen oyuncu, İspanya'nın kaptanı olarak Dünya Kupası'nı yeni kaldırmış olmasıyla çok güçlü liderlik özelliklerine sahip.

Ancak, The Athletic'e göre Barcelona'daki oyuncu oylaması, genel kariyer tecrübesinden ziyade büyük ölçüde kulüpteki kıdeme dayanıyor. Yamal üç sezondur A takıma entegre edilmiş durumda, Rodri ise Camp Nou'ya ancak ağustos ortasında geldi.



