Getty Images Sport
Çeviri:
Ortaya çıktı: Lamine Yamal liderlik grubuna girerken Rodri'nin neden Barcelona kaptanlığı için pas geçildiği
Yamal, kaptanlık pazubandını Rodri'nin elinden nasıl aldı
Barcelona kısa süre önce 2026-27 sezonundaki beş kaptanını açıkladı. Geleneğin dışına çıkan teknik direktör Hansi Flick, Raphinha ile Pedri'yi doğrudan birinci derecedeki liderler olarak belirledi. Kalan üç yer ise soyunma odasında yapılan oylamayla belirlendi ve Eric Garcia, Frenkie de Jong ile Lamine Yamal seçilen isimler oldu.
19 yaşındaki Yamal'ın dahil edilmesi, özellikle Rodri'nin listede yer almaması nedeniyle şaşkınlık yarattı. Manchester City'den yaz transfer döneminde €76,5 milyon (£65,3 milyon) karşılığında transfer edilen oyuncu, İspanya'nın kaptanı olarak Dünya Kupası'nı yeni kaldırmış olmasıyla çok güçlü liderlik özelliklerine sahip.
Ancak, The Athletic'e göre Barcelona'daki oyuncu oylaması, genel kariyer tecrübesinden ziyade büyük ölçüde kulüpteki kıdeme dayanıyor. Yamal üç sezondur A takıma entegre edilmiş durumda, Rodri ise Camp Nou'ya ancak ağustos ortasında geldi.
- Getty Images Sport
Flick yeni orta saha çıpasını övdü
Resmi bir kaptanlık pazubandı takmamasına rağmen Rodri'nin etkisi şimdiden hissediliyor. Flick, Valencia'ya karşı ilk kez ilk 11'de başlamasının ardından tecrübeli oyuncuyu övdü. Alman teknik adam gazetecilere, “Rodri'ye takımımızda sahip olduğumuz için mutluyuz” dedi. “Topla yaptıklarının tamamını, sahada yaptıklarının tamamını da görebiliyorsunuz. Bu çok mantıklı. Topa sahipken hücumda takıma yapı kazandırıyor, topsuz oyunda da öyle.”
Rodri, yedek kulübesinde de ne kadar sesini yükselten bir karakter olduğunu gösterdi. Valencia karşısındaki 5-0'lık galibiyet sırasında televizyon kameraları orta sahanın takım arkadaşı Pau Cubarsi'ye şunları söylediğini yakaladı: “Gerçekten çok zayıflar, orta sahayı bile geçemediler.”
Özel konuşmasının yayına verildiğini fark eden Rodri, olgun liderliğini hemen ortaya koydu. Valencia kaptanı Jose Gaya'yı bizzat arayarak özür diledi ve Barcelona'nın ardından Feyenoord karşısında aldığı Şampiyonlar Ligi galibiyetinin sonrasında kamuoyuna açık bir açıklama yaptı.
Kaptanlığın ötesinde mentorluk
Tecrübeli orta saha oyuncusu, resmî kaptanlık grubunda yer almamasının soyunma odasındaki statüsünü belirlemesine izin vermiyor. Kulüp içindeki kaynaklar, Rodri'yi 19 yaşındaki ön libero Marc Bernal için şimdiden kritik bir akıl hocası olarak görüyor. İkili kısa süre önce sahayı da paylaştı; Bernal, Feyenoord ve Levante karşısında alınan galibiyetlerde eski City yıldızına eşlik etmek için oyuna girdi.
Sonuç olarak Barcelona pazubandı, köklü ilişkilere ve kurumsal geçmişe dayanıyor; Rodri'nin ise bunları inşa etmek için zamanı olmadı. Buna rağmen üst düzey deneyimi, onun genç Barcelona kadrosundaki en otoriter seslerden biri olmayı sürdüreceğini garanti ediyor.
- ZUMA Press Wire
Zorlu bir ekim takvimi bekliyor
Barcelona zorlu bir fikstürle karşı karşıya kalırken, Rodri’nin geniş tecrübesine büyük ölçüde ihtiyaç duyulacak. Gelecek ay 12 günlük bir süreçte Flick’in ekibi, Galatasaray, Real Betis ve Paris Saint-Germain deplasmanlarında zorlu sınavlar verecek. Bu zorlu seri, 25 Ekim’de Camp Nou’da Real Madrid’e karşı oynanacak dev El Clasico ile zirveye ulaşacak. Dev karşılaşma, bu yaz Jose Mourinho’nun Madrid ekibinden gelen güçlü ilgiyi geri çevirerek Katalan devine katılan Rodri için ayrıca özel bir anlam taşıyacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun