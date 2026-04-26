Ortaya çıktı: La Liga devi Real Madrid, Lionel Messi’nin Arjantin milli takım arkadaşını Como’dan geri transfer etmek için Nico Paz’ın geri alım opsiyonunu kullanma süresinin sonuna yaklaşıyor

Madrid'in en umut vaat eden altyapı mezunlarından birinin geri dönüşünü kesinleştirmek için geri sayım başladı. Paz, 2024 yazında Serie A ekibi Como'ya transfer olmuş olsa da, Lionel Messi'nin yanında Arjantin milli takımına hızlı yükselişi Florentino Perez'i aceleye zorladı. AS'ye göre, Los Blancos'un sözleşmede belirtilen geri alım opsiyonunu kullanması için son tarih 30 Mayıs, ancak kulübün son dakikaya kadar bekleme niyeti yok.

Valdebebas'ta yapılan iç görüşmelerde, 2026-27 sezonunun orta saha oyuncusunun A takım kadrosuna yeniden entegre olması için mükemmel bir zaman olduğu sonucuna varıldı. Oyuncu ve İtalyan kulübü dahil olmak üzere tüm ilgili taraflara, Real Madrid'in onun dönüşünü bir öncelik olarak gördüğü bildirildi. Bu hamle, kulübün 'La Fabrica'da yetişen yüksek potansiyelli yetenekleri geri kazanma politikasını sürdürmesiyle, Paz'ı gelecek sezon için onaylanan ilk "transfer" haline getiriyor.