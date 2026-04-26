Ortaya çıktı: La Liga devi Real Madrid, Lionel Messi’nin Arjantin milli takım arkadaşını Como’dan geri transfer etmek için Nico Paz’ın geri alım opsiyonunu kullanma süresinin sonuna yaklaşıyor
Paz'ın Bernabeu'ya dönüşü için son tarih
Madrid'in en umut vaat eden altyapı mezunlarından birinin geri dönüşünü kesinleştirmek için geri sayım başladı. Paz, 2024 yazında Serie A ekibi Como'ya transfer olmuş olsa da, Lionel Messi'nin yanında Arjantin milli takımına hızlı yükselişi Florentino Perez'i aceleye zorladı. AS'ye göre, Los Blancos'un sözleşmede belirtilen geri alım opsiyonunu kullanması için son tarih 30 Mayıs, ancak kulübün son dakikaya kadar bekleme niyeti yok.
Valdebebas'ta yapılan iç görüşmelerde, 2026-27 sezonunun orta saha oyuncusunun A takım kadrosuna yeniden entegre olması için mükemmel bir zaman olduğu sonucuna varıldı. Oyuncu ve İtalyan kulübü dahil olmak üzere tüm ilgili taraflara, Real Madrid'in onun dönüşünü bir öncelik olarak gördüğü bildirildi. Bu hamle, kulübün 'La Fabrica'da yetişen yüksek potansiyelli yetenekleri geri kazanma politikasını sürdürmesiyle, Paz'ı gelecek sezon için onaylanan ilk "transfer" haline getiriyor.
Cesc Fabregas yönetiminde Serie A'da elde edilen başarı
Paz’ın İtalya’daki performansları, Madrid’in neden bu kadar hızlı hareket ettiğini açıkça ortaya koyuyor. Eski Barcelona ve Arsenal orta saha oyuncusu Cesc Fabregas’ın gözetiminde, Arjantinli oyuncu Avrupa futbolunun en heyecan verici yaratıcı güçlerinden biri haline geldi. Serie A ve Coppa Italia’da toplam 37 maça çıkan Paz, 13 gol attı ve 8 asist yaptı. Bu istatistikler, onu Como’nun taktik düzeninin odak noktası haline getirdi ve İtalya genelinde geniş çapta takdir toplamasını sağladı.
Rakamların ötesinde, İspanya'nın başkentinden gelen scoutları etkileyen şey, Paz'ın olgunluğu ve sahadaki etkisidir. Gelişimi, 2024'te transfer tamamlandığında belirlenen ilk beklentileri aşmıştır. Geri dönüşün mali şartları performans göstergelerine bağlı olarak değişebilse de, Madrid, onu geri getirmek için gereken yatırımın, şu anda Arjantin milli takımının vazgeçilmez bir parçası olan bir oyuncu için mükemmel bir değer olduğunu düşünüyor.
Como, yıldız oyuncusu olmadan hayata nasıl hazırlanıyor?
Önemli bir oyuncunun ayrılması genellikle büyük bir darbe olsa da, Como ve teknik direktör Fabregas, Paz ile olan birlikteliklerinin sona ermek üzere olabileceğinin farkındalar. İki kulüp arasındaki ilişki, oyuncu geliştirme konusunda işbirliğine dayalı bir yaklaşımla şekillenerek son derece güçlü bir şekilde devam ediyor. Madrid, İtalyan kulübünü genç yıldız adaylarının üst düzey bir antrenman alabileceği ve Avrupa’nın en iyi beş liginden birinde düzenli süre alabileceği en iyi yerlerden biri olarak görüyor.
Bu amaçla, Como yetkilileri kısa süre önce Madrid'e giderek daha fazla işbirliği konusunda görüşmeler yaptı. Paz'ın İspanya'ya dönmesiyle birlikte, İtalyan kulübü boşluğu doldurmak için şimdiden Madrid'in yeni nesil yeteneklerini gözüne kestirmiş durumda. İtalyan kulübünün ilgisini çeken iki isim öne çıkıyor: kanat oyuncusu Daniel Yanez ve sağ bek Jesus Fortea. Her iki oyuncu da Madrid'de yüksek puan alıyor ve Como, iki kulüp arasında üst üste üçüncü yaz transfer dönemi için kulüp yetkililerine ilgisini çoktan iletti.
La Fabrica mezunları üzerinde kontrolü elinde tutmak
Paz için uygulanan strateji, Madrid’in genç yeteneklerini yönetmek amacıyla benimsediği daha geniş kapsamlı bir planın parçasıdır. Kulüp, bir oyuncunun kaderi üzerindeki kontrolünü asla tamamen kaybetmemek için, akademi oyuncularıyla yapılan anlaşmalara sıklıkla geri alım maddeleri ve ön alım hakları eklemektedir. Bu durum, şu anda Osasuna'da forma giyen Victor Munoz'un durumunda açıkça görülmektedir. Madrid, Valdebebas'ta yetişen çoğu oyuncu için olduğu gibi, Munoz'un durumu üzerinde de güçlü bir kontrol sağlamaktadır. Koşullara bağlı olarak, kulüp oyuncunun geri dönüşünü kolaylaştırabilir veya istenmeyen bir transferi engelleyebilir.