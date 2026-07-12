Ortaya Çıktı: La Liga devi Real Madrid, diğer ‘Galacticos’ oyuncuları Kylian Mbappé ve Jude Bellingham’ı kızdırmamak için çaba gösterirken, Vinicius Junior’ın sözleşme görüşmelerindeki talepleri ortaya çıktı

OKDIARIO’ya göre Vinicius, sezon başına net 20 milyon avro civarında bir maaş talep ediyor; bu rakam, onu kulübün maaş sıralamasında en üst sıraya yerleştirecektir. Ancak Real Madrid yönetimi, soyunma odasında katı bir maaş yapısını korumaya çalıştığı için bu talepleri karşılamakta tereddüt ediyor.

Florentino Pérez ve José Ángel Sánchez, kadrodaki yıldız oyuncular arasında gerginliğe yol açabilecek bir durumdan kaçınmaya kararlı. Kylian Mbappé ve Jude Bellingham gibi isimlerin halihazırda yüksek maaşlar aldığı göz önünde bulundurulduğunda, kulüp, özenle oluşturulmuş ekonomik dengenin tek bir kişi tarafından bozulmasına izin verilmemesi gerektiğine inanıyor. Valdebebas’tan gelen mesaj net: Sahadaki statüsü ne olursa olsun, proje her zaman tek bir oyuncudan önce gelir.