Getty Images Sport
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Ortaya Çıktı: La Liga devi Real Madrid, diğer ‘Galacticos’ oyuncuları Kylian Mbappé ve Jude Bellingham’ı kızdırmamak için çaba gösterirken, Vinicius Junior’ın sözleşme görüşmelerindeki talepleri ortaya çıktı
Müzakerelerdeki mali uçurum
OKDIARIO’ya göre Vinicius, sezon başına net 20 milyon avro civarında bir maaş talep ediyor; bu rakam, onu kulübün maaş sıralamasında en üst sıraya yerleştirecektir. Ancak Real Madrid yönetimi, soyunma odasında katı bir maaş yapısını korumaya çalıştığı için bu talepleri karşılamakta tereddüt ediyor.
Florentino Pérez ve José Ángel Sánchez, kadrodaki yıldız oyuncular arasında gerginliğe yol açabilecek bir durumdan kaçınmaya kararlı. Kylian Mbappé ve Jude Bellingham gibi isimlerin halihazırda yüksek maaşlar aldığı göz önünde bulundurulduğunda, kulüp, özenle oluşturulmuş ekonomik dengenin tek bir kişi tarafından bozulmasına izin verilmemesi gerektiğine inanıyor. Valdebebas’tan gelen mesaj net: Sahadaki statüsü ne olursa olsun, proje her zaman tek bir oyuncudan önce gelir.
- Getty Images Sport
Yaz transfer dönemindeki spekülasyonlardan kaçınmak
Real Madrid, sözleşme meselesinin transfer dönemi boyunca manşetleri işgal eden uzun soluklu bir pembe diziye dönüşmesini her ne pahasına olursa olsun önlemek istiyor. Kulüp, Vinicius’u vazgeçilmez bir değer olarak görüyor, ancak mevcut piyasa koşulları konusunda da gerçekçi davranıyor. Şu anda Brezilyalı oyuncu için masada resmi bir teklif bulunmuyor; bu durum, kulübün müzakerelerdeki pazarlık gücünü zorlaştırırken, sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini de daha da vurguluyor.
Kendi kalibresinde bir oyuncunun sözleşmesinin son aşamalarına girmiş olarak yeni sezona başlamak, Blancos’un ne pahasına olursa olsun kaçınmak istediği bir senaryodur. Kulüp, dikkatlerin tamamen sahada kalmasını sağlamak için bu meseleyi bir an önce çözüme kavuşturmak istiyor. Sonuç olarak, ne bir satış ne de sözleşme konusunda bir çıkmaz, bu aşamada ne oyuncunun ne de kulübün çıkarlarına hizmet etmediğinden, her iki taraf da fiilen “birbirlerini anlamaya mecbur” durumdadır.
Saha içinde liderlik gerektirir
Mali görüşmelerin ötesinde, kulüp içinde Vinicius’un futbolla ilgili konulara olan mutlak odaklanmasını yeniden kazanması gerektiğine dair inanç giderek güçleniyor. Bu görüş, Real Madrid formasıyla 53 maça çıkıp 22 gol atarak 14 asist yaptığı zorlu bir sezonun ardından ortaya çıktı. Kulüp, onun tatilden döndüğünde sahada daha olumlu ve tutarlı bir liderlik sergilemeye hazır olmasını bekliyor. Kulüp içindeki genel görüş, 26 yaşındaki oyuncunun özellikle kritik öneme sahip maçlarda performansında daha fazla istikrar sağlamaya çalışması gerektiği yönündedir.
- Getty Images
Mourinho’nun giderek artan etkisi
Karşılıklı gerginlik sürerken, Jose Mourinho’nun gelişi duruma yeni bir gizem katıyor. Portekizli teknik direktörün, Real Madrid ile üç La Liga şampiyonluğu ve iki Şampiyonlar Ligi kupası başta olmak üzere pek çok başarıya imza atmış olan Vinicius’un, taktiksel yapıya tam olarak entegre olmasını ve devam eden sözleşme anlaşmazlıklarının dikkatini dağıtmasından kurtulmasını sağlayarak, tam anlamıyla kendini takıma adamış bir Vinicius ile çalışmaya istekli olduğu bildiriliyor. Mourinho’nun zorlu yapısı, takımın ortak hedefine yüzde 100 odaklanmayan oyunculara pek yer bırakmayacağı anlamına geliyor.
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