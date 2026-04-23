AFP
Ortaya çıktı: Kovulan Liam Rosenior, Chelsea'den ne kadar alacak? Blues, 24 milyon sterlinlik devasa faturadan kaçınmak için akıllı bir 'fesih maddesi' ekledi
Blues yönetim kurulunun stratejik ayrılışı
Chelsea yönetimi, Premier Lig'de üst üste beş maçta tek bir gol bile atamadan aldığı kötü sonuçların ardından Çarşamba günü Rosenior'u resmen görevden aldı. Brighton'da alınan 3-0'lık utanç verici yenilgi bardağı taşıran son damla oldu ve kulübü sekizinci sıraya düşürdü ve ciddi bir kimlik krizi yaşattı. Rosenior, görevde olduğu 23 maçın 10'unu kaybetti ve bu da onu, Kasım 1993'te Glenn Hoddle'ın sadece 20 maçta 10 yenilgi kaydetmesinden bu yana, çift haneli yenilgiye en hızlı ulaşan Chelsea menajeri yaptı.
- AFP
İptal maddesi milyonlarca tasarruf sağlıyor
İlk haberlerde, eski teknik direktörün sözleşmesinin süresi nedeniyle Batı Londra kulübünün 24 milyon sterlinlik devasa bir tazminat ödemekle yükümlü olacağı belirtilmişti. Ancak Sky Sports, kulüp yönetiminin nihai tazminat tutarını önemli ölçüde azaltan bir fesih maddesi üzerinde başarılı bir şekilde anlaşmaya vardığını ortaya koydu. Bu madde, Rosenior’un 2032’de sona erecek olan uzun vadeli sözleşmesinin altı yıl öncesinde feshedilmesi kararının ardından kulübü ağır bir mali yükten etkili bir şekilde koruyor.
Geçici liderlik altında geçiş süreci
Rosenior'un ayrılmasının ardından yönetim kurulu, Stamford Bridge'deki uzun vadeli projeyi yönetecek kalıcı bir halefi atamadan önce yaz aylarını bekleme kararı aldı. Calum McFarlane, sezonun geri kalanında geçici teknik direktörlük görevini üstlenmek üzere yardımcı antrenörlük görevinden terfi ettirildi. McFarlane'in öncelikli hedefi, parçalanmış bir soyunma odasındaki morali yeniden canlandırmak ve dünya çapında bir yedeğin aranması süreci devam ederken ligin son beş maçını başarıyla yönetmek olacak.
McFarlane için Wembley sınavı
McFarlane, morali bozuk bir kadroyu Pazar günü Wembley'de Leeds United ile oynanacak FA Cup yarı finaline taşırken acil bir zorlukla karşı karşıya. Kupada başarı, Chelsea'nin kupa kazanma yolundaki tek umudu olmaya devam ediyor; ancak takım, kendi özgüven eksikliğiyle mücadele ederken formda olan Leeds ekibini de aşmak zorunda. Wembley deplasmanının ardından, geçici teknik direktör, kulübün gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almasını garantilemek için takımın gol sıkıntısına taktiksel bir çözüm bulmak zorunda.