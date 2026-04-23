Ortaya çıktı: Kovulan Liam Rosenior, Chelsea'den ne kadar alacak? Blues, 24 milyon sterlinlik devasa faturadan kaçınmak için akıllı bir 'fesih maddesi' ekledi

Chelsea yönetimi, Premier Lig'de üst üste beş maçta tek bir gol bile atamadan aldığı kötü sonuçların ardından Çarşamba günü Rosenior'u resmen görevden aldı. Brighton'da alınan 3-0'lık utanç verici yenilgi bardağı taşıran son damla oldu ve kulübü sekizinci sıraya düşürdü ve ciddi bir kimlik krizi yaşattı. Rosenior, görevde olduğu 23 maçın 10'unu kaybetti ve bu da onu, Kasım 1993'te Glenn Hoddle'ın sadece 20 maçta 10 yenilgi kaydetmesinden bu yana, çift haneli yenilgiye en hızlı ulaşan Chelsea menajeri yaptı.



