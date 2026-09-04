Bildirilen yetenek zenginliğine rağmen, resmi kadro listesinde dikkat çekici biçimde yer almayan bir isim vardı: Mainoo. Orta saha oyuncusu son dönemde kendi payına düşen aksilikleri yaşadı; geçen sezonun ilk yarısında Ruben Amorim tarafından geri planda bırakıldıktan sonra Carrick onu yeniden önemli bir role kavuşturmuştu.

Ancak Mainoo’nun kadroya alınmamasının arkasında kesinlikle kötü niyetli bir durum yok. 2005’in başlangıcından sonra doğduğu için bu sezon resmen 21 yaş altı oyuncu statüsünde yer alıyor. Bu yaş grubundaki isimlerin standart 25 kişilik kadroya kaydedilmesi gerekmiyor ve Premier League’de forma giymeye otomatik olarak hak kazanıyorlar. Kasım ayında 21 yaşına girecek olan Leny Yoro da aynı kurala tabi ve onun da ana kadroda yer almaması, forma giyebileceği gerçeğini etkilemiyor.