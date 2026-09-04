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Ortaya çıktı: Kobbie Mainoo'nun Man Utd'ın 2026-27 Premier League kadro listesinin dışında bırakılmasının nedeni
United resmî kadroyu sundu
Yaz transfer döneminin kapanmasının ardından Manchester United, resmi olarak 2026-27 sezonu için A takım kadrosunu Premier League'e bildirdi. Lig kuralları, kadroların 25 kıdemli oyuncuyu aşamayacağını net şekilde belirtiyor. Ayrıca kulüplerin, belirlenen "homegrown" kurallarına uymayan en fazla 17 oyuncu bulundurmasına izin veriliyor.
Bir oyuncunun homegrown statüsü kazanabilmesi için, 21 yaşına girmeden önce İngiltere veya Galler'de bir kulüpte art arda üç tam sezon lisanslı olması gerekiyor. Manchester United, Michael Carrick'in kıdemli kadrosunu tamamlamak için Marcus Rashford, Harry Maguire, Luke Shaw ve Mason Mount'ın da aralarında bulunduğu sekiz homegrown oyuncunun yanı sıra kriterleri karşılamayan 15 oyuncuyu da başarıyla listeledi.
- Getty Images Sport
Mainoo'nun kadro dışı kalmasının nedeni açıklandı
Bildirilen yetenek zenginliğine rağmen, resmi kadro listesinde dikkat çekici biçimde yer almayan bir isim vardı: Mainoo. Orta saha oyuncusu son dönemde kendi payına düşen aksilikleri yaşadı; geçen sezonun ilk yarısında Ruben Amorim tarafından geri planda bırakıldıktan sonra Carrick onu yeniden önemli bir role kavuşturmuştu.
Ancak Mainoo’nun kadroya alınmamasının arkasında kesinlikle kötü niyetli bir durum yok. 2005’in başlangıcından sonra doğduğu için bu sezon resmen 21 yaş altı oyuncu statüsünde yer alıyor. Bu yaş grubundaki isimlerin standart 25 kişilik kadroya kaydedilmesi gerekmiyor ve Premier League’de forma giymeye otomatik olarak hak kazanıyorlar. Kasım ayında 21 yaşına girecek olan Leny Yoro da aynı kurala tabi ve onun da ana kadroda yer almaması, forma giyebileceği gerçeğini etkilemiyor.
Yeni nesil hazır
Mainoo ve Yoro güvenli şekilde uygun durumdayken, ilk takım için farklı seviyelerde beklenti yaratan çok sayıda genç yetenek de U-21 listesinde yer alıyor. Ayden Heaven, Tyler Fletcher, Shea Lacey, Harry Amass ve yaz döneminde kadroya katılan Tynan Thompson'ın tamamı teknik olarak U-21 statüsünde ve seçime uygun.
Taraftarlar ayrıca Paraguaylı sol bek Diego Leon'ın da üst seviyeye çıkmasını umuyor olacak, son dönemde takıma katılan Cristian Orozco da takip edilmesi gereken bir diğer yüksek potansiyelli isim. İlginç şekilde, Old Trafford ikonu Wayne Rooney'nin oğlu Kai Rooney, yaz döneminde ilk yıl bursiyeri olduktan sonra ilk kez U-21 oyuncusu olarak sınıflandırılıyor. Carrick'in kendi oğlu Jacey de çıraklık programının ilk aşamasında ona katılıyor.
- Getty Images
Manchester United'ın Premier League kadrosu
Kaleciler: Karl Darlow*, Tom Heaton*, Senne Lammens, Dermot Mee*
Defans oyuncuları: Patrick Dorgu, Diogo Dalot, Matthijs de Ligt, Harry Maguire*, Lisandro Martinez, Noussair Mazraoui, Luke Shaw*
Orta saha oyuncuları: Carlos Baleba, Bruno Fernandes, Mason Mount*, Andrey Santos, Youri Tielemans, Manuel Ugarte
Forvetler: Amad Diallo*, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Marcus Rashford*, Benjamin Sesko, Joshua Zirkzee
* - homegrown olarak sınıflandırıldı
21 yaş altı kadro:
Kaleciler: Cameron Byrne-Hughes, Jake Ford, Charlie Hardy, Elyh Harrison**, Fred Heath, Solomon Honor**, Kit Margetson, Will Murdock, Zachary Watson
Defans oyuncuları: Harry Amass, Dan Armer, Harley Emsden-James, Idris Fabiyi, Ayden Heaven, Yuel Helafu, Gazimagamed Ibragimov, Jaydan Kamason, Godwill Kukonki, Connor Laurie, Diego Leon, Rafe McCormack, Albert Mills, Reece Munro, Jayden Ngwashi, Samuel O’Brien, James Overy, Dante Plunkett, Jacob Watson, Leny Yoro
Orta saha oyuncuları: Nathaniel Junior Brown, Jaume Camacho Sidos, Jacey Carrick, Edson De Jonge-Seiros, Jacob Devaney**, Jayce Fitzgerald**, Jack Fletcher, Tyler Fletcher, Amir Ibragimov, Sekou Kone**, Kobbie Mainoo, Finley McAllister, Jay McEvoy, Harlem McLaughlin, Jack Moorhouse**, Jodie Nganga, Cristian Orozco, Jariyah Shah, Pharell Silvester, Jim Thwaites, Emmanuel Ziro
Forvetler: Noah Ajayi, Neithan Barbosa, Gabriele Biancheri, Enzo Kana Biyik, Shea Lacey, Samuel Lusale, Bendito Mantato, Ashton Missin, Camron Mpofu, Victor Musa, Chido Obi**, Kai Rooney, Tynan Thompson, Ethan Wheatley**
**- şu anda kiralık olarak başka takımda
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