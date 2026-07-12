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Ortaya Çıktı: Jude Bellingham’ın annesi, Real Madrid yıldızının Lionel Messi ve Arjantin ile oynanacak İngiltere’nin Dünya Kupası yarı final maçında sahadan atılmasına neden olabilecek pahalıya mal olacak sarı karttan kaçınmasına nasıl yardımcı oldu?
"Üç Aslan"ın kahramanı için en iyisini anne bilir
Bellingham, bir sarı kart daha alması durumunda bir sonraki turda otomatik olarak cezalı duruma düşeceğini bilerek, disiplin açısından ince bir çizgide yürüyen bir çeyrek final maçına çıktı. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, Florida’nın nemli havasında geçen bu hararetli karşılaşmayı sarı kart görmeden atlatmayı başardı ve bu disiplinini bir haftadır annesinin verdiği tavsiyelere borçlu olduğunu söyledi.
Maçın bitiminden sonra konuşan orta saha oyuncusu şöyle açıkladı: "Annem bütün hafta boyunca bana dilime, müdahalelerime, yüz ifademi ve duygularımı kontrol etmemi söyledi. Evet, sanırım o sarı kart konusunda dikkatli olmam gerektiğini bütün hafta boyunca kafama kazıdı. Dürüst olmak gerekirse, doğru şekilde oynadığınızda – ve hakem de gerçekten klas biriydi, ona da hakkını vermek gerek – size saygılı bir şekilde iletişim kurmanıza izin veriyor. Çoğu hakem buna izin vermez. Bu yüzden bence doğru dengeyi kurduğumda ve dinlemeye istekli bir hakem olduğunda işler çok daha kolaylaşıyor. Sonuçta, gerçekten çok çekişmeli bir futbol maçıydı ve şanslıyım ki bunu atlattım."
- Getty Images Sport
Miami’de Altın Ayakkabı yarışı kızışıyor
Teknik başarılarının ötesinde, Bellingham tahmin edilebileceği üzere sahada maçı belirleyen isim oldu. Norveç karşısında attığı iki golle turnuvada kaptan Harry Kane ile birlikte altı golle eşit duruma gelen Bellingham, Altın Top ödülünün en güçlü adaylarından biri olarak adını sağlamlaştırdı ve en golcü oyuncular Kylian Mbappé ile Lionel Messi’nin sadece iki gol gerisinde kaldı.
Eski Birmingham City yeteneği, şu anki formunun bir masal gibi geldiğini itiraf etti. "Dürüst olmak gerekirse, muhtemelen bunun da ötesinde," diye konuştu Bellingham, böyle bir etki yaratmayı bekleyip beklemediği sorulduğunda. "Kendime güvenen biriyim, ama sanırım geceleri yatağa girip böyle maçların hayalini kurmuyorsunuz. Etki yaratmak ve takımıma yardımcı olmak güzel. Ama tanrım, sahadaki o çocukların gösterdiği çaba... Hangi durumda olursak olalım, mücadeleyi bırakmamalarından dolayı onlarla gurur duyuyorum."
Bellingham, Tuchel’e yöneltilen eleştirilere sert yanıt verdi
Galibiyete rağmen teknik direktör Thomas Tuchel, takımın performansını “dikkatsiz” olarak nitelendirerek şaşırtıcı derecede sert bir değerlendirmede bulundu. Alman teknik direktör, Miami’deki teknik düzeye ilişkin hayal kırıklığını dile getirdi; ancak Bellingham, teknik direktörün önlerindeki görevin zorluğunu tam olarak kavrayamadığını ima ederek bu eleştiriye küçümseyici bir yanıt verdi.
"Belki de o, Erling Haaland, [Martin] Odegaard, [Antonio] Nusa, [Alexander] Sorloth gibi oyunculara karşı bu tür koşullarda oynamanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyor," dedi Bellingham. "Karşılaşması kolay bir takım değil. Bu yüzden, bence olumlu bir ortam yaratmaya çalıştık. Son dörtte de buna devam etmeliyiz. Takım arkadaşlarımı ne kadar övsem azdır. Her maçı, topu havaya kaldırıp binlerce pas yaparak kazanamazsınız. Bazen kirli de olsa kazanmak zorundasınız ve biz bunu bu gece yine başardık."
- Getty Images Sport
Arjantin maçı öncesinde psikolojik üstünlük
Norveç’e karşı kazanılan zafer, İngiltere’nin Meksika’yı elediği son 16 turundaki galibiyetle benzer bir seyir izledi; ancak Bellingham, çeyrek finalde sergilenen zihinsel dayanıklılığın bambaşka bir seviyede olduğuna inanıyor. Takımın turnuva ortamında aksiliklerle başa çıkma yeteneğini en değerli varlık olarak vurguladı.
"Maç pek çok farklı yönüyle değerlendirilebilir," diye sözlerini tamamladı. "Biliyorsunuz, bunların bir kısmı teknik, bir kısmı taktiksel; ama benim için en önemlisi psikolojik boyut ve aksiliklerle, zorluklarla nasıl başa çıkılacağı. Bu takım bunu bir kez daha başardığını gösterdi ve bu, turnuvanın bu aşamasına gelirken sahip olunması gereken gerçekten çok değerli bir beceri ve özellik." İngiltere şimdi, uluslararası futbolun en ikonik rekabetlerinden birinin tekrarı olacak şekilde Messi’nin Arjantin’iyle karşılaşmaya hazırlanıyor.
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