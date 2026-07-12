Ortaya Çıktı: Jude Bellingham’ın annesi, Real Madrid yıldızının Lionel Messi ve Arjantin ile oynanacak İngiltere’nin Dünya Kupası yarı final maçında sahadan atılmasına neden olabilecek pahalıya mal olacak sarı karttan kaçınmasına nasıl yardımcı oldu?

Bellingham, bir sarı kart daha alması durumunda bir sonraki turda otomatik olarak cezalı duruma düşeceğini bilerek, disiplin açısından ince bir çizgide yürüyen bir çeyrek final maçına çıktı. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, Florida’nın nemli havasında geçen bu hararetli karşılaşmayı sarı kart görmeden atlatmayı başardı ve bu disiplinini bir haftadır annesinin verdiği tavsiyelere borçlu olduğunu söyledi.

Maçın bitiminden sonra konuşan orta saha oyuncusu şöyle açıkladı: "Annem bütün hafta boyunca bana dilime, müdahalelerime, yüz ifademi ve duygularımı kontrol etmemi söyledi. Evet, sanırım o sarı kart konusunda dikkatli olmam gerektiğini bütün hafta boyunca kafama kazıdı. Dürüst olmak gerekirse, doğru şekilde oynadığınızda – ve hakem de gerçekten klas biriydi, ona da hakkını vermek gerek – size saygılı bir şekilde iletişim kurmanıza izin veriyor. Çoğu hakem buna izin vermez. Bu yüzden bence doğru dengeyi kurduğumda ve dinlemeye istekli bir hakem olduğunda işler çok daha kolaylaşıyor. Sonuçta, gerçekten çok çekişmeli bir futbol maçıydı ve şanslıyım ki bunu atlattım."



