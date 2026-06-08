Mourinho’nun 2010 ile 2013 yılları arasında Bernabeu’da geçirdiği ilk dönemi, ulusal rekorları kırması ve Barcelona’nın hakimiyetine son vermesiyle hatırlansa da, bu dönem nihayetinde “olabilirdi” hissi ile tanımlandı. Üç yıl üst üste Şampiyonlar Ligi yarı finaline ulaşmasına rağmen, Portekizli teknik adam Los Blancos ile o meşhur kupayı kaldırmayı başaramadı ve geride “yarı kalan iş” hissi bıraktı.

Deneyimli teknik direktör, Perez'in yeniden seçilmesinin ardından göreve geri dönmeye hazırlanıyor. Mourinho için geri dönüş fırsatı, öncelikle Avrupa'daki o özlemi gidermekle ilgili. AS'ye göre, Porto ve Inter ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Mourinho'yu bu görevi bir kez daha kabul etmeye ikna eden en önemli faktör, Madrid'de de aynı başarıyı elde etme arzusu oldu.







