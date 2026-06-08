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Ortaya çıktı: Jose Mourinho’yu Real Madrid’e geri getiren ‘tamamlanmamış iş’ – ‘Özel Adam’, can sıkıcı kupa açlığını gidermeye kararlı
Ulaşılması zor Avrupa şampiyonluğunun peşinde
Mourinho’nun 2010 ile 2013 yılları arasında Bernabeu’da geçirdiği ilk dönemi, ulusal rekorları kırması ve Barcelona’nın hakimiyetine son vermesiyle hatırlansa da, bu dönem nihayetinde “olabilirdi” hissi ile tanımlandı. Üç yıl üst üste Şampiyonlar Ligi yarı finaline ulaşmasına rağmen, Portekizli teknik adam Los Blancos ile o meşhur kupayı kaldırmayı başaramadı ve geride “yarı kalan iş” hissi bıraktı.
Deneyimli teknik direktör, Perez'in yeniden seçilmesinin ardından göreve geri dönmeye hazırlanıyor. Mourinho için geri dönüş fırsatı, öncelikle Avrupa'daki o özlemi gidermekle ilgili. AS'ye göre, Porto ve Inter ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Mourinho'yu bu görevi bir kez daha kabul etmeye ikna eden en önemli faktör, Madrid'de de aynı başarıyı elde etme arzusu oldu.
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Perez, "Özel Adam"ının geri dönüşünü garantiledi
63 yaşındaki teknik adamın geri dönüşü, Bernabeu'da yaşanan büyük değişimin bir parçası olarak gerçekleşti. Perez, başkanlık görevinde dört yıllık bir dönem daha garantiledi ve deneyimli başkan, kulübün günümüzdeki başarısının temellerini atmasına yardımcı olan teknik direktörle hemen aynı çizgiye geldi. Perez, taraftarlara "Real Madrid'in daha fazla şampiyonluk kazanması için çalışmaya devam edeceğiz" derken, "dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olan Jose Mourinho'nun geri dönecek olmasından gurur duyduğunu" ifade etti.
Perez, kulübün on bir yıl içinde altı Avrupa şampiyonluğu kazanmasından önce, Mourinho'nun ilk görev süresinin takımın rekabetçi zihniyetini yeniden inşa ettiğini sık sık dile getirmişti. Şimdi, 2030 yılına kadar yönetim yetkisini garantileyen başkan, Mourinho'yu son iki sezondur zor günler geçiren kadroya disiplini ve kazanma azmini geri kazandıracak ideal kişi olarak görüyor.
Tanıdık bir teknik kadroyla yeni bir dönem
Mourinho'nun Valdebebas'a güvendiği bir çekirdek kadro getirmesi bekleniyor. Gazeteci Ramon Alvarez de Mon'a göre, geri dönüşü konuşulan isimlerin başında kulüp efsanesi Pepe geliyor; Pepe'nin teknik kadroda bir görev alması için elverişli bir konumda olduğu belirtiliyor. İlk görev döneminde Mourinho yönetiminde 125 maça çıkan efsanevi savunma oyuncusunun, kulübün DNA'sına dair derin anlayışı, yeni yönetim için hayati bir değer olarak görülüyor.
AS'nin haberine göre, teknik kadrodaki revizyonun Mourinho'nun Benfica'daki son kadrosundan birkaç ismi de içermesi muhtemel. Joao Tralhao ve Pedro Machado'nun, analist Roberto Merella ile birlikte projeye katılması bekleniyor.
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Hedefteki bir sonraki 150 milyon avroluk süperstar
"Özel Adam"ın dönüşü, kulübün meşhur "Galaktikolar" transfer modeline geri dönüşle aynı zamana denk geliyor. Cebinde devasa bir bütçeyle dolaşan Perez, şimdiden Bernabeu seyircisini coşturacak yıldız transferleri araştırıyor. Başkanın, Bayern Münih'ten Michael Olise için kulüp rekoru niteliğinde 150 milyon avroluk bir teklif hazırladığına dair spekülasyonlar yaygın. Alman şampiyonu, bu transfer konusunda "dokunma" uyarısı yapsa da, Real Madrid'in küresel sahnedeki hakimiyetini yeniden kurmaya çalıştığı bir dönemde, Mourinho'nun yeni projesinin cazibesi hiçbir oyuncu için reddedilmesi zor bir teklif olabilir.