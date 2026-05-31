AS’ye göre, yeni teknik direktörün önceliği savunma hattını baştan aşağı yenilemek; Mourinho, hem stoper hem de kanat bek pozisyonlarını en önemli sorun alanları olarak belirlemiş durumda. Madrid'in iki sezon üst üste kupa kazanamamasını izleyen 63 yaşındaki teknik adam, Antonio Rudiger'in yanında yeni bir otorite figürü yerleştirmeye kararlı. Bunu başarmak için, son zamanlarda eksikliğini hissettiği liderlik özelliklerine sahip en az bir veya iki kaliteli stoper transfer edilmesini talep etti.

Savunma devrimi orta sahada bitmiyor, çünkü Mourinho kanatlarda da yeni kan arıyor. Trent Alexander-Arnold'a gerçek bir rakip olacak yeni bir sağ bek, gündemin en üst sıralarında yer alırken, yeni bir sol bek transferi ise Fran Garcia'nın geleceğine bağlı. Mourinho'nun felsefesi her zaman sağlam temellere dayanmıştır ve savunmada birden fazla takviye yapılması konusundaki ısrarı, mevcut kadroyu zorlu taktik sistemi için çok kırılgan bulduğunu gösteriyor.



