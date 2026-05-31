Ortaya çıktı: Jose Mourinho, Real Madrid'e ikinci kez teknik direktör olarak döndüğünde hangi dört pozisyonda takviye talep edecek?
Savunma omurgasını yeniden inşa etmek
AS’ye göre, yeni teknik direktörün önceliği savunma hattını baştan aşağı yenilemek; Mourinho, hem stoper hem de kanat bek pozisyonlarını en önemli sorun alanları olarak belirlemiş durumda. Madrid'in iki sezon üst üste kupa kazanamamasını izleyen 63 yaşındaki teknik adam, Antonio Rudiger'in yanında yeni bir otorite figürü yerleştirmeye kararlı. Bunu başarmak için, son zamanlarda eksikliğini hissettiği liderlik özelliklerine sahip en az bir veya iki kaliteli stoper transfer edilmesini talep etti.
Savunma devrimi orta sahada bitmiyor, çünkü Mourinho kanatlarda da yeni kan arıyor. Trent Alexander-Arnold'a gerçek bir rakip olacak yeni bir sağ bek, gündemin en üst sıralarında yer alırken, yeni bir sol bek transferi ise Fran Garcia'nın geleceğine bağlı. Mourinho'nun felsefesi her zaman sağlam temellere dayanmıştır ve savunmada birden fazla takviye yapılması konusundaki ısrarı, mevcut kadroyu zorlu taktik sistemi için çok kırılgan bulduğunu gösteriyor.
Orta sahada sağlamlık ve yaratıcı kıvılcımlar
Savunmanın ötesinde, orta saha da eski Chelsea ve Inter teknik direktörünün talep ettiği iki farklı profil ile önemli bir yenilenmeye hazırlanıyor. Mourinho, dörtlü savunmanın önünde bir kalkan görevi görebilecek, önceki Real Madrid takımının kontra ataklarda başarılı olmasını sağlayan taktiksel dengeyi ve korumayı sağlayacak geleneksel bir defansif orta saha oyuncusu istiyor.
Ancak iş sadece oyunu bozmakla bitmiyor, Portekizli teknik adam aynı zamanda son üçte birde ipleri eline alacak yaratıcı bir oyun kurucu da istiyor. Mourinho, son dönemde takımın düşüşüne neden olan inatçı düşük blokları aşabilecek bir tekniker arıyor. Bu orta saha takviyeleri, takımın top varken de top yokken de sahayı domine etmesini sağlamak için tasarlandı.
Süperstarlık yerine kişilik
Raporda ayrıca Mourinho’nun kulüp yönetimine, itibar uğruna yüksek profilli transferlerin peşinde olmadığını bildirdiği belirtiliyor. Bunun yerine, “başarıya aç” ve “takım için fedakarlık yapmaya hazır” oyuncular talep ediyor. Son iki sezonu değerlendiren Mourinho, kadronun bağlılık ve takım ruhu eksikliğinden muzdarip olduğu sonucuna varmış; bu sorunları da karakteri güçlü oyuncular transfer ederek çözmeyi planlıyor.
Transfer stratejisindeki bu değişiklik, fiziksel kondisyon, çalışma temposu ve kararlılığa odaklanıyor. Mourinho, egolardan ziyade savaşçılarla dolu bir soyunma odası istiyor ve her sonuç için koşmaya ve mücadele etmeye istekli oyuncular arıyor. Bu psikolojik özelliklere öncelik vererek, Xabi Alonso'nun kovulmasına ve geçici teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın ayrılmasına neden olan algılanan yumuşaklığı ortadan kaldırmayı umuyor.
Vinicius Junior sorununu çözmek
Transfer piyasası öncelikli olsa da, Mourinho kulübün şu anki yıldızıyla ilgili büyük bir iç sorunla da karşı karşıya. "Özel Adam"ın dönüşü, Vinicius Junior hakkındaki son açıklamaları göz önüne alındığında bir hayli merak uyandırıyor; zira Mourinho, Benfica'da yaşanan tartışmalı Şampiyonlar Ligi gecesinin ardından oyuncunun davranışını sorgulamıştı. Mourinho'nun ikinci döneminin başarılı olması için Brezilyalı oyuncuyla ortak bir payda bulması gerekecek.
Mourinho, son birkaç haftayı kadronun iç dinamiklerini derinlemesine değerlendirerek geçirdi; bu süreçte önemli maçların görüntülerini inceledi ve soyunma odasında yaşananlarla ilgili istihbarat topladı. Yaklaşan sezon öncesi hazırlık dönemini, ayrılacak oyuncularla ilgili nihai kararlarını vermeden önce oyuncuları bizzat değerlendirmek için kullanmayı planlıyor. Florentino Perez için öncelikli hedef düzeni yeniden sağlamak; Perez, Mourinho'nun kendine özgü agresif tavrının kulübün mevcut sıkıntılarına çare olacağına inanıyor.