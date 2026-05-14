Ortaya çıktı: Jose Mourinho’nun sözleşmesindeki fesih maddesi devreye girerse Real Madrid’in Benfica’ya ödemesi gereken dev tazminat

Record gazetesine göre, Mourinho’nun Estadio da Luz’dan ayrılması durumunda Madrid’in Benfica’ya yaklaşık 7 milyon avroluk tazminat ödemesi gerekecek. Bu rakam, teknik direktör ile kulüp yönetimi arasında kararlaştırılan nihai tazminat tutarı olup, Lizbon ekibinin gözde teknik direktörünün eski işverenleri tarafından transfer edilmesi durumunda kulübü koruyacak bir önlem niteliğinde. Bu madde, çok belirli bir zaman dilimi içinde geçerlidir. Haberlere göre, taraflardan herhangi biri mevcut sezonun son maçını takip eden 10 günlük süre içinde mevcut sözleşmeyi feshetmeye karar verirse, bu ücretin ödenmesi gerekiyor.