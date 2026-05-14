Getty
Çeviri:
Ortaya çıktı: Jose Mourinho’nun sözleşmesindeki fesih maddesi devreye girerse Real Madrid’in Benfica’ya ödemesi gereken dev tazminat
Mourinho'yu geri getirmenin maliyeti
Record gazetesine göre, Mourinho’nun Estadio da Luz’dan ayrılması durumunda Madrid’in Benfica’ya yaklaşık 7 milyon avroluk tazminat ödemesi gerekecek. Bu rakam, teknik direktör ile kulüp yönetimi arasında kararlaştırılan nihai tazminat tutarı olup, Lizbon ekibinin gözde teknik direktörünün eski işverenleri tarafından transfer edilmesi durumunda kulübü koruyacak bir önlem niteliğinde. Bu madde, çok belirli bir zaman dilimi içinde geçerlidir. Haberlere göre, taraflardan herhangi biri mevcut sezonun son maçını takip eden 10 günlük süre içinde mevcut sözleşmeyi feshetmeye karar verirse, bu ücretin ödenmesi gerekiyor.
- Getty
Benfica, oyuncusunu elinde tutmak için mücadele ediyor
Transfer söylentileri yoğunlaşırken Rui Costa ve Benfica yönetimi de boş durmuyor. Record gazetesi, kulüp başkanının Mourinho’ya resmi bir sözleşme uzatma teklifi sunduğunu da ekliyor. Kartallar, bu taktik dehasıyla ilişkilerini sürdürmek ve sezon boyunca onun liderliğinde yürütülen projeye istikrar kazandırmak için can atıyor.
Madrid'in cazibesine rağmen Benfica, iyileştirilmiş şartlarının 61 yaşındaki teknik adamı Portekiz'de kalmaya ikna edebileceğini umuyor. Ancak karar tamamen teknik direktöre ait. Teknik direktör, transfer döneminin hızla yaklaştığını bilerek, Portekiz Ligi sezonunun son aşamalarında kartlarını göğsüne yakın tuttu.
Florentino Pérez hala çekingen davranıyor
Spekülasyonlar sürerken, Madrid başkanı Florentino Perez, seçim kurulundan kulüpte yeni başkanlık seçimleri için süreci başlatmasını istedi. Uzun süredir görevde olan başkan, sahada hayal kırıklığı yaratan sonuçlarla geçen bir sezonun ardından kurumun kontrolünü elinde tutmaya çalışıyor, ancak teknik direktör değişikliğinin kapıda olup olmadığını açıkça doğrulamayı reddediyor.
Mourinho'nun geri dönüşü konusunda baskı altında kalan Perez, doğrudan bir söz vermekten kaçındı. "Mourinho'nun gelişiyle ilgili olarak, henüz o aşamaya gelmedik; Real Madrid'in üyelerine ait olmasını sağlamaya odaklandık," diye açıkladı. "Teknik direktörler veya oyuncular hakkında konuşmayacağım. Kulübün varlıklarını üyelerine iade etmek için aday oldum."
- Getty Images Sport
Luz'da halefiyet planlaması
Benfica, Mourinho'nun cevabını beklerken, Madrid'e transferi gerçekleşirse diye şimdiden potansiyel adaylar için transfer piyasasını taramaya başladı. Fulham teknik direktörü Marco Silva, Lizbon'da bir boşluk oluşması halinde takımın başına geçecek başlıca adaylar arasında öne çıktı. Silva'nın Premier Lig'deki performansı, kulübün rekabet gücünü koruyabilecek bir teknik direktör olarak gören Benfica yönetiminin dikkatini çekti.