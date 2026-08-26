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Yosua Arya

Çeviri:

Ortaya çıktı: Jose Mourinho'nun Real Madrid'e 'çılgın' dönüşü neden Portekiz'de şok etkisi yarattı?

J. Mourinho
Real Madrid
La Liga
Benfica
Portugal Lig

Jose Mourinho, kulübün son dönemdeki kupa hasretine son verme hedefiyle, ilk ayrılışından 13 yıl sonra sansasyonel bir dönüşle Real Madrid'e geri döndü. Portekiz'de bu hamle büyük şaşkınlık yarattı; Benfica'daki beklentilerin altında kalan döneminin ardından efsanevi teknik direktörün gerçekten değişip değişmediği sorusunu gündeme getirdi.

  • Mourinho Real Madrid'a geri dönüyor

    Mourinho, ilk ayrılışından 13 yıl sonra Santiago Bernabeu'da görevi devralarak Madrid'e geri döndü. Efsanevi Portekizli teknik direktör, heyecanından hiçbir şey kaybetmeden, yurt içi ve Avrupa'daki üstünlüğü yeniden tesis etme gibi net bir görevle geliyor.

    Real Madrid, üst üste iki sezonu kupasız geçirince kulüp yönetimi son derece tanıdık bir yüze yöneldi. Mourinho'nun birincil hedefi, o kısır yılların izlerini silmek ve kupaları yeniden İspanya'nın başkentine getirmek olacak.

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    Portekiz medyası bu hamle karşısında şaşkına döndü

    Bu atama, Mourinho'nun memleketinde büyük şaşkınlık yarattı. Teknik direktör, Benfica'nın başında geçirdiği hayal kırıklığı yaratan dönemin ardından doğrudan Madrid'e geliyor ve bu da birçok kişinin, dünyanın en büyük kulüplerinden birinin neden kısa süre önce beklentileri karşılamakta zorlanan bir çalıştırıcıyı tercih ettiğini sorgulamasına yol açıyor. Mourinho'nun Lizbon'daki dönemini yakından takip eden Portekizli gazeteci Luis Cristovao, bu hamle karşısında duyduğu tam anlamıyla şaşkınlığı dile getirdi.

    "Burada yaptıklarından sonra, ki bunlar ne olağanüstüydü ne de özellikle olumluydu, Madrid'e dönmesi çılgınlık. Bu tamamen beklenmedik bir şey," diye konuştu Cristovao, Mundo Deportivo'nun aktardığına göre.

  • Efsanevi teknik direktör değişti mi?

    Tanıtımı sırasında Mourinho, sakin ve daha uzlaşmacı bir görüntü verdi; bu, çatışmacı kişiliğiyle tanınan imajıyla keskin bir tezat oluşturdu. Cristovao, zirvede kendisini yeniden kabul ettirme arzusuyla benzer bir durumun Benfica'ya ilk katıldığında da yaşandığını belirtiyor.

    "Çok şey yaşadığı ve bir şekilde dünya futbolunun elitinden uzaklaştığı için değişti," diye gözlemledi gazeteci. "Buraya geldiğinde bizde de tamamen aynı his vardı. Değişmiş gibiydi, sanki başka biri gibiydi. Daha dost canlısı ve daha sakindi.

    "Bir şey onun gelişi, çok başka bir şey ise etrafındaki durumun, soruların ve maçların daha zor hale gelmesidir. O noktada size şunu söylerim: Evet, daha fazla yıl geçirmiş bir Mourinho, ama özünde aynı Mourinho."

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  • Mourinho viniciusGetty Imaes

    Bernabeu'da eski görkemin geri getirilmesi

    Mourinho şimdi Real Madrid'i yeniden şampiyonluk kazanan günlerine döndürme gibi büyük bir görevle karşı karşıya. Sezona Espanyol karşısında 2-1'lik galibiyetle başlayan Madrid, şimdi bir sonraki La Liga maçında Santiago Bernabeu'da Real Sociedad ile karşılaştığında bir galibiyet daha hedefleyecek.

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