Ortaya çıktı: Jose Mourinho'nun Real Madrid'e 'çılgın' dönüşü neden Portekiz'de şok etkisi yarattı?

Tanıtımı sırasında Mourinho, sakin ve daha uzlaşmacı bir görüntü verdi; bu, çatışmacı kişiliğiyle tanınan imajıyla keskin bir tezat oluşturdu. Cristovao, zirvede kendisini yeniden kabul ettirme arzusuyla benzer bir durumun Benfica'ya ilk katıldığında da yaşandığını belirtiyor.

"Çok şey yaşadığı ve bir şekilde dünya futbolunun elitinden uzaklaştığı için değişti," diye gözlemledi gazeteci. "Buraya geldiğinde bizde de tamamen aynı his vardı. Değişmiş gibiydi, sanki başka biri gibiydi. Daha dost canlısı ve daha sakindi.

"Bir şey onun gelişi, çok başka bir şey ise etrafındaki durumun, soruların ve maçların daha zor hale gelmesidir. O noktada size şunu söylerim: Evet, daha fazla yıl geçirmiş bir Mourinho, ama özünde aynı Mourinho."