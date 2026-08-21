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Ortaya çıktı: Jose Mourinho'nun, Barcelona'nın sansasyonu Lamine Yamal'ı neden Real Madrid için ASLA transfer etmeyeceğini söylediği
Mourinho, Barcelona'nın altın çocuğunu geri çevirdi
Efsanevi Portekizli teknik adamın dönüşüyle İspanya'nın başkentinin hareketlendiği bir yazda, Mourinho cepheleri belirlemekte vakit kaybetmedi. Henüz kariyerinin başında olmasına rağmen üç La Liga şampiyonluğu yaşayan, buna Euro ve Dünya Kupası zaferlerini de ekleyen Yamal'a rağmen, Real Madrid teknik direktörü 19 yaşındaki oyuncunun planlarında yeri olmadığı konusunda kararlı.
Yamal geçen sezon 45 maçta 42 gole katkı verdi ve 2026 Ballon d’Or için en güçlü adaylardan biri olarak öne çıktı. Ancak El Chiringuito tarafından, Barcelona'nın genç yıldızını Bernabeu'ya getirip getirmek istemeyeceği sorulduğunda Mourinho net konuştu: "Hayır. O harika bir oyuncu, buna şüphe yok; inanılmaz potansiyele sahip genç bir oyuncu. Bu yaşta Avrupa ve dünya şampiyonu olmak normal değil ama bizim burada üst düzey bir kadromuz var; kimseye yer açmam. Artık bunlar benim çocuklarım. Ve benim oyuncularım en iyileri."
- Laci Perenyi
Yan Diomande'nin yükselişi
Mourinho'nun özgüveninin bir kısmı, kulübün yaz dönemindeki dev yatırımından kaynaklanıyor. Real Madrid kısa süre önce RB Leipzig'den Yan Diomande'yi rekor kıran 140 milyon euroya ulaşan bir bedelle kadrosuna kattı. Fildişi Sahilli milli oyuncunun bu sezon sağ kanatta görev yapması beklenirken, Vinicius Junior da Arsenal'den gelen cazip teklifi reddetmesinin ardından diğer kanattaki üstünlüğünü sürdürmeye devam ediyor.
Eski RB Leipzig'li genç yıldız hakkında konuşan Mourinho, şunları söyledi: "Hızlı, agresif ve her iki kanatta da oynayabilen [Diomande gibi] bir kanat oyuncusu bulmak kolay değil, inanılmaz derecede zor. Üstelik genç, gelişime açık ve Real Madrid'de önünde uzun yıllar var... Ben oyuncunun profilini ve takımıma neler katabileceğini analiz ederim, buna dayanarak da 'Evet, onu istiyorum' dedim."
Flick'in Barcelona'daki taktik değişikliği
Mourinho kendi Galacticos'unu hazırlarken, Barcelona da Hansi Flick yönetiminde bir nöbet değişimi yaşıyor. Robert Lewandowski'nin Chicago Fire'a ve Ferran Torres'in Paris Saint-Germain'e yüksek profilli ayrılıklarının ardından, Yamal'ın daha da fazla sorumluluk üstlenmesi bekleniyor.
Sert rekabete rağmen Mourinho, Barcelona'da yapılan çalışmalar için nadir görülen bir övgüde de bulundu. Flick'in takımının mevcut durumu sorulduğunda, Chelsea ve Manchester United'ın eski teknik direktörü şunu kabul etti: "Evet, beğeniyorum. Harika bir iş çıkarıyorlar. Flick, Deco ve tabii ki oyuncular... Gördüklerim hoşuma gidiyor."
- Getty Images Sport
La Liga üstünlüğü savaşı
Yaklaşan sezon, Yamal ile Diomande'nin yeni nesil küresel ikonları temsil etmesiyle, yakın dönemin en rekabetçi sezonlarından biri olmaya aday. Flick'in kulübü üst üste yerel şampiyonluklara taşımasının ardından Real Madrid, Barcelona'yı zirveden indirmeyi çaresizce istiyor.
2026-27 sezonu başlarken, Diomande'nin dev bonservis bedelini haklı çıkarması ve dünyanın en değerli genç oyuncusunu görmezden gelen Mourinho'yu haklı çıkarması için üzerindeki baskı büyük olacak. Yamal içinse meydan okuma, tarihi yükselişini sürdürmek ve Real Madrid patronuna tam olarak neleri kaçırdığını göstermek olacak.
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