Efsanevi Portekizli teknik adamın dönüşüyle İspanya'nın başkentinin hareketlendiği bir yazda, Mourinho cepheleri belirlemekte vakit kaybetmedi. Henüz kariyerinin başında olmasına rağmen üç La Liga şampiyonluğu yaşayan, buna Euro ve Dünya Kupası zaferlerini de ekleyen Yamal'a rağmen, Real Madrid teknik direktörü 19 yaşındaki oyuncunun planlarında yeri olmadığı konusunda kararlı.

Yamal geçen sezon 45 maçta 42 gole katkı verdi ve 2026 Ballon d’Or için en güçlü adaylardan biri olarak öne çıktı. Ancak El Chiringuito tarafından, Barcelona'nın genç yıldızını Bernabeu'ya getirip getirmek istemeyeceği sorulduğunda Mourinho net konuştu: "Hayır. O harika bir oyuncu, buna şüphe yok; inanılmaz potansiyele sahip genç bir oyuncu. Bu yaşta Avrupa ve dünya şampiyonu olmak normal değil ama bizim burada üst düzey bir kadromuz var; kimseye yer açmam. Artık bunlar benim çocuklarım. Ve benim oyuncularım en iyileri."



