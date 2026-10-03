Kanat oyuncusunun ülke içindeki sıkıntılarının, uluslararası arenadaki yıkıcı hayal kırıklığının ardından süren zihinsel bir engelle yakından bağlantılı olduğu görülüyor. Brezilya'nın kısa süre önce Avustralya'yı hazırlık maçında 4-2 yendiği karşılaşmada, Arsenal orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes, moralini yükseltmek için 80. dakikadaki penaltıyı Vinicius'a bıraktı; Madrid yıldızının büyük takdir ettiği bir jestti bu.

Maçın ardından forvet oyuncusu kırılgan ruh halini açık sözlülükle anlattı ve milli takımdaki takım arkadaşlarına dayanışmaları için teşekkür etti.

"Raphinha oynamadığında penaltıcımız Bruno Guimaraes oluyor ve penaltıyı onun kullanmak isteyeceğini düşünmüştüm ama şu anda, bu anda biraz özgüvene ihtiyacım olduğunu biliyor," diye açıkladı Vinicius. "Takım arkadaşlarım şu anda biraz özgüvene ihtiyacım olduğunu biliyor. Dünya Kupası'nı kaybetmek zor ve kabullenmesi güç, geri dönüş de asla kolay olmuyor."



