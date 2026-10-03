AFP
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Ortaya çıktı: Jose Mourinho, Barcelona'ya karşı oynanacak kritik El Clasico öncesinde Real Madrid'in süperstarı Vinicius Jr'ı neden yedeğe çekmeye hazır?
Mourinho kısa vadeli dinlenme planlıyor
Mourinho, Real Madrid'ın 10 Ekim'de Villarreal ile oynayacağı maç için kadroda önemli bir tercih yapmaya hazırlanıyor. Defensa Central'e göre Portekizli teknik direktör, Brezilyalı oyuncunun yıkıcı kıvılcımını yeniden bulmasına yardımcı olmak amacıyla Vinicius Jr'ı ilk 11'den kesecek.
Hücum oyuncusu, yeni sezona beklenmedik şekilde sıkıntılı bir başlangıç yaptı ve alışılmış hücum etkisiyle maçlara yön vermekte zorlandı. Alametifarikası olan bire bir driplingleri ve Madrid'in son üçte birlik bölümdeki atak dizilerindeki genel etkisi gözle görülür biçimde azaldı. Bu nedenle Mourinho, durum hücum oyuncusunun ritmini tamamen bozmadan önce müdahale etmeye hazırlanıyor.
- Action Plus
Dünya Kupası yorgunluğu etkisini gösteriyor
Kanat oyuncusunun ülke içindeki sıkıntılarının, uluslararası arenadaki yıkıcı hayal kırıklığının ardından süren zihinsel bir engelle yakından bağlantılı olduğu görülüyor. Brezilya'nın kısa süre önce Avustralya'yı hazırlık maçında 4-2 yendiği karşılaşmada, Arsenal orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes, moralini yükseltmek için 80. dakikadaki penaltıyı Vinicius'a bıraktı; Madrid yıldızının büyük takdir ettiği bir jestti bu.
Maçın ardından forvet oyuncusu kırılgan ruh halini açık sözlülükle anlattı ve milli takımdaki takım arkadaşlarına dayanışmaları için teşekkür etti.
"Raphinha oynamadığında penaltıcımız Bruno Guimaraes oluyor ve penaltıyı onun kullanmak isteyeceğini düşünmüştüm ama şu anda, bu anda biraz özgüvene ihtiyacım olduğunu biliyor," diye açıkladı Vinicius. "Takım arkadaşlarım şu anda biraz özgüvene ihtiyacım olduğunu biliyor. Dünya Kupası'nı kaybetmek zor ve kabullenmesi güç, geri dönüş de asla kolay olmuyor."
Real Madrid'de panik yok
Villarreal karşısında yaklaşan gözden düşüşe ve özgüven krizi yaşadığını kabul etmesine rağmen, kanat oyuncusunun Bernabeu'daki durumu konusunda kulüp içinde kesinlikle bir panik yok. Mourinho, hücum oyuncusunu sportif projesinin vazgeçilmez bir direği olarak görmeye devam ediyor ve onu uzun vadede kadro dışı bırakmak gibi bir niyeti bulunmuyor.
Madrid teknik ekibi, uzun süreli bir kenarda kalışın oyuncunun özgüvenine yalnızca daha fazla zarar vereceğine kesin olarak inanıyor. Bunun yerine, yaklaşan bu dışarıda bırakılma kararını son derece özel, kısa süreli bir sıfırlama olarak ele alıyorlar. Kulübün hücum hattındaki muazzam derinliği, ofansif gücünden ciddi şekilde ödün vermeden bu lüks rotasyonu uygulamasına imkân tanıyor.
- AFP
El Clasico'ya doğru
Bu geçici dinlenmenin arkasındaki temel amaç, hücum oyuncusunun 25 Ekim'de Barcelona'ya karşı oynanacak sezonun kritik ilk El Clasico'suna tam anlamıyla hazır çıkmasını sağlamak.
Villarreal maçının ardından plan, Brezilyalı oyuncunun başlangıç kadrosundaki yerini hemen geri alması yönünde. Roma, Sevilla ve RB Leipzig'e karşı ilk 11'de başlaması beklenen maçlar, ezeli yerel rakipleriyle karşılaşmadan önce maç kondisyonunu, maç içindeki tekrar eden aksiyonlarını ve hücumdaki özgüvenini gerektiği gibi yeniden inşa etmesi için kritik basamaklar olacak.
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