Radio Marca muhabiri Sergio Valentin, Fernandes’in transfer döneminin başından itibaren Mourinho’nun en çok tercih ettiği hedeflerden biri olduğunu bildirdi. Söylendiğine göre teknik direktör, bu orta saha oyuncusunun kadrosuna dinamik ve sahayı boydan boya kapsayan bir varlık katacağına inanarak transferi ısrarla desteklemişti.

Haberde ayrıca, Mendes'in hem oyuncu hem de kulübüyle görüşmeleri çoktan ilerletmiş olduğu ve bu durumun Real Madrid'i transferi tamamlamak için güçlü bir konuma soktuğu belirtildi. Ancak kulüp, nihayetinde transferden vazgeçti.

Madrid'in, Fernandes'in sonunda Tottenham'a katılmasını sağlayan mali teklifi karşılama konusunda isteksiz olduğu bildirildi. Spurs, transferi yaklaşık 85 milyon sterlin (98 milyon avro) karşılığında tamamladı; İspanyol devi ise bu bedeli, mevcut transfer dönemi için bu pozisyon için aşırı buldu.