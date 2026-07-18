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Ortaya çıktı: Jorge Mendes tam bir anlaşmaya varmış olmasına rağmen Real Madrid neden Mateus Fernandes’i es geçti?
Real Madrid, Fernandes transferinden vazgeçti
Fichajes’in haberine göre, Fernandes, kulübün transferi tamamlamamaya karar vermesinden önce Madrid’e katılmaya çok yakındı. Mourinho’nun daha önce, kulübün yaz dönemi planlamaları sırasında Portekizli orta saha oyuncusunu öncelikli hedef olarak belirlediği bildirilmişti. Mourinho, 22 yaşındaki oyuncunun fiziksel gücü ve çok yönlülüğünün, uzun vadeli yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak orta sahasını güçlendireceğine inanıyordu.
Fernandes, geçen sezon West Ham United formasıyla Premier Lig'de 36 maça çıkarak etkileyici bir performans sergilemişti, ancak Madrid yönetimi, gerekli yatırımın büyüklüğü nedeniyle transferi onaylamamıştı.
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Raporda, Madrid’in dev kulüplerinin neden geri çekildikleri ortaya çıktı
Radio Marca muhabiri Sergio Valentin, Fernandes’in transfer döneminin başından itibaren Mourinho’nun en çok tercih ettiği hedeflerden biri olduğunu bildirdi. Söylendiğine göre teknik direktör, bu orta saha oyuncusunun kadrosuna dinamik ve sahayı boydan boya kapsayan bir varlık katacağına inanarak transferi ısrarla desteklemişti.
Haberde ayrıca, Mendes'in hem oyuncu hem de kulübüyle görüşmeleri çoktan ilerletmiş olduğu ve bu durumun Real Madrid'i transferi tamamlamak için güçlü bir konuma soktuğu belirtildi. Ancak kulüp, nihayetinde transferden vazgeçti.
Madrid'in, Fernandes'in sonunda Tottenham'a katılmasını sağlayan mali teklifi karşılama konusunda isteksiz olduğu bildirildi. Spurs, transferi yaklaşık 85 milyon sterlin (98 milyon avro) karşılığında tamamladı; İspanyol devi ise bu bedeli, mevcut transfer dönemi için bu pozisyon için aşırı buldu.
Farklı öncelikler, Madrid’in orta saha planlarını şekillendirdi
Bu kararın, Madrid’in orta saha stratejisiyle ilgili tartışmaları alevlendirdiği bildiriliyor. Mourinho’nun, kadrosunda halihazırda Federico Valverde, Aurelien Tchouameni ve Eduardo Camavinga bulunmasına rağmen daha atletik bir seçenek istediği söyleniyor. Bunun yerine kulüp, Bernardo Silva’yı transfer etmeye odaklandı. Mourinho’nun her iki oyuncunun da birbirini tamamlayabileceğine inandığı bildirilirken, spor departmanı kaynaklarını başka bir alana yönlendirmeyi tercih etti ve böylece Fernandes’in önerilen transferi sonuçsuz kaldı.
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Real Madrid için bundan sonra ne olacak?
Aynı rapora göre, yıldız oyuncularından hiçbiri takımdan ayrılmazsa Madrid’in başka transfer yapması pek olası görünmüyor. Bununla birlikte, Los Blancos’un adı hâlâ Manchester City’nin yıldızı Rodri ve Chelsea’nin orta saha oyuncusu Enzo Fernandez ile anılıyor.
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