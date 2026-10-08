Manchester United, JJ Gabriel'in temsilcilerinin genç oyuncunun kaydını iptal etmeye yönelik resmi talebini reddetti. 16 yaşındaki yıldız adayı, kulübün gelecekteki temel taşlarından biri olarak görülüyordu ve A takıma uzanan net bir yolu da zaten oluşturulmuştu. Manchester Evening News'e göre United, kendisini değerli hissettirmek için önemli adımlar attı; Sir Alex Ferguson ile tanışmasını ayarladı ve eski teknik direktör Ruben Amorim ile geleceğinin konuşulduğu bir toplantı gerçekleştirdi.

Michael Carrick'in A takımıyla sezon öncesi dönemde forma giymesine ve düzenli olarak A takım antrenmanlarına çıkmasına rağmen Gabriel'in ekibi, ani bir ayrılık için bastırmayı tercih etti. Sözleşmenin feshedilmesi talebi, geçen sezon U18 Premier League'de Yılın Oyuncusu ödülünü kazanan ve yeni sezona UEFA Gençlik Ligi'nde hat-trickle başlayan bir yeteneği elinde tutmak için United'ı mücadele vermek zorunda bıraktı.



