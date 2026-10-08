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Ortaya çıktı: JJ Gabriel'in sürpriz ayrılık talebi öncesinde Manchester United'dan istediği DÖRT şaşırtıcı şart
United, genç yıldız adayının ayrılık talebini reddetti
Manchester United, JJ Gabriel'in temsilcilerinin genç oyuncunun kaydını iptal etmeye yönelik resmi talebini reddetti. 16 yaşındaki yıldız adayı, kulübün gelecekteki temel taşlarından biri olarak görülüyordu ve A takıma uzanan net bir yolu da zaten oluşturulmuştu. Manchester Evening News'e göre United, kendisini değerli hissettirmek için önemli adımlar attı; Sir Alex Ferguson ile tanışmasını ayarladı ve eski teknik direktör Ruben Amorim ile geleceğinin konuşulduğu bir toplantı gerçekleştirdi.
Michael Carrick'in A takımıyla sezon öncesi dönemde forma giymesine ve düzenli olarak A takım antrenmanlarına çıkmasına rağmen Gabriel'in ekibi, ani bir ayrılık için bastırmayı tercih etti. Sözleşmenin feshedilmesi talebi, geçen sezon U18 Premier League'de Yılın Oyuncusu ödülünü kazanan ve yeni sezona UEFA Gençlik Ligi'nde hat-trickle başlayan bir yeteneği elinde tutmak için United'ı mücadele vermek zorunda bıraktı.
- Crystal Pix
Forma numaraları ve A takım antrenmanına katılma talepleri
United görüşmeleri gizli tutsa da, haberler Gabriel'in tarafının Manchester'da kalmak için katı şartlar sunduğunu gösteriyor. ESPN'e göre kulüp, mevcut sezon için gence 77 numaralı formanın verilmesi talebini başlangıçta kabul etmişti. Manchester United ayrıca, 16 yaşındaki oyuncunun sırtında 'Gabriel JR' yazmasına izin verilmesi için Premier League'e alışılmadık bir başvuruda da bulundu.
Sky Sports, Gabriel'in ailesinin Carrington'daki günlük rutini konusunda da sert bir tavır aldığını öne sürüyor. Hücum orta sahasının, U21 takımının geri kalanıyla birlikte sezon öncesi çalışmalara dönmemesi yönünde talimat aldığı iddia edildi. Bunun yerine temsilcileri, çok şey vaat eden genç oyuncu için akademi düzenine dönüşü kabul edilemez bularak onun yalnızca A takımla çalışmasını bekliyordu.
Forma süresi ültimatomları ve dev maaş talepleri
Gabriel'in temsilcilerinin talepleri, oyuncunun rekabetçi maçlardaki rolünü de kapsıyordu. Manchester Evening News'in haberine göre ekibi, Sabah, Brighton ve Bournemouth'a karşı oynanacak üç belirli maçta toplam en az 20 dakikalık süre garantisi istedi. United bu ültimatomu kesin bir şekilde reddetti ve bunun sonucunda genç oyuncu hem Şampiyonlar Ligi A listesinin hem de Carabao Cup maç kadrosunun dışında bırakıldı.
Mali beklentiler de bir diğer önemli tıkanma noktası oldu. The Times'ın haberine göre Bayern Münih durumu yakından takip ediyor, ancak genç oyuncunun dudak uçuklatan yedi haneli maaş taleplerini karşılamaya ciddi şekilde isteksiz. Gabriel Manchester'da kalsaydı ön sözleşme imzalama hakkına sahip olacaktı, ancak ekibinin büyük mali ve sportif ültimatomları müzakereleri tamamen durma noktasına getirdi.
- Getty Images Sport
Avrupa ilgisi sürerken Katalonya kampı
United, kaydını feshetmeyi reddettiği için Gabriel'in gelecek yaza kadar İngiltere'deki rakip bir kulübe katılması resmen engellenmiş durumda. Bu durumu zorlamak isteyen genç oyuncu, formunu korumak için yurt dışına taşındı. 16 yaşındaki harika çocuk, iddialara göre Barselona'nın Castelldefels bölgesindeki British School Stadium'da özel bir antrenörle çalışıyor.
Avrupa'ya kazançlı bir transfer, ebeveynleri aracılığıyla Avrupa pasaportu taşıması şartıyla onun için en olası çıkış yolu olmaya devam ediyor. İddialara göre Barcelona, oyuncunun şehre yaptığı sık ziyaretlerden faydalanmak istiyor; Real Madrid ve Bayern Münih gibi devler de çıkmazı izlemeyi sürdürüyor.
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