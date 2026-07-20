Ortaya çıktı: İspanya’ya karşı Dünya Kupası finalinde yaşanan çalkantılı sonun ardından Leandro Paredes’i bekleyen ceza

İspanya’nın 2026 Dünya Kupası’nı garantilediği 1-0’lık galibiyet, iki takımın oyuncuları arasında yaşanan bir dizi çirkin çatışmanın gölgesinde kaldı. Manchester City’nin yıldızı Rodri Hernandez’in sahada şampiyonluğu kutlarken Nahuel Molina’nın ona vurmasıyla gerginliğin tırmandığı bildirildi.

Bu hareket, Albiceleste kadrosundan birkaç oyuncu ile İspanyol meslektaşlarının karıştığı büyük bir kavgayı tetikledi ve Lionel Scaloni, takımını sakinleştirmek için müdahale etmek zorunda kaldı.

Paredes, bu kargaşanın odak noktası haline geldi; önce Eric Garcia’nın boğazına parmağını soktu, ardından saldırganlığını Gavi’ye yöneltti. 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Barcelona’nın genç oyuncusunu yere savurup ittiği görüldü; bu hareket, maçın bitiminde hakem Slavko Vincic tarafından kırmızı kartla cezalandırılmasına yol açtı.

ESPN ve TyC Sports gibi önde gelen küresel spor kanallarının bildirdiği üzere, FIFA Disiplin Kurulu hakem raporunu ve yüksek çözünürlüklü video kayıtlarını titizlikle inceliyor. Paredes’in davranışı önceden planlanmış şiddet içeren saldırı olarak değerlendirilirse, cezası birkaç uluslararası maça kadar uzatılabilir.