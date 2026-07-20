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Ortaya çıktı: İspanya’ya karşı Dünya Kupası finalinde yaşanan çalkantılı sonun ardından Leandro Paredes’i bekleyen ceza
Maçın bitiş düdüğünün ardından kaos patlak verdi
İspanya’nın 2026 Dünya Kupası’nı garantilediği 1-0’lık galibiyet, iki takımın oyuncuları arasında yaşanan bir dizi çirkin çatışmanın gölgesinde kaldı. Manchester City’nin yıldızı Rodri Hernandez’in sahada şampiyonluğu kutlarken Nahuel Molina’nın ona vurmasıyla gerginliğin tırmandığı bildirildi.
Bu hareket, Albiceleste kadrosundan birkaç oyuncu ile İspanyol meslektaşlarının karıştığı büyük bir kavgayı tetikledi ve Lionel Scaloni, takımını sakinleştirmek için müdahale etmek zorunda kaldı.
Paredes, bu kargaşanın odak noktası haline geldi; önce Eric Garcia’nın boğazına parmağını soktu, ardından saldırganlığını Gavi’ye yöneltti. 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Barcelona’nın genç oyuncusunu yere savurup ittiği görüldü; bu hareket, maçın bitiminde hakem Slavko Vincic tarafından kırmızı kartla cezalandırılmasına yol açtı.
ESPN ve TyC Sports gibi önde gelen küresel spor kanallarının bildirdiği üzere, FIFA Disiplin Kurulu hakem raporunu ve yüksek çözünürlüklü video kayıtlarını titizlikle inceliyor. Paredes’in davranışı önceden planlanmış şiddet içeren saldırı olarak değerlendirilirse, cezası birkaç uluslararası maça kadar uzatılabilir.
- AFP
Paredes’e uzun süreli uzaklaştırma cezası verilmesi bekleniyor
FIFA Disiplin Yönetmeliği’ne göre, bu tür bir olayın cezası açıkça tanımlanmıştır ve Boca Juniors oyuncusunun uluslararası resmi maçlarda birkaç ay boyunca sahalardan uzak kalmasına neden olabilir. Yönetmelikte, bir oyuncunun “şiddet içeren davranış nedeniyle en az üç maç” için cezalandırılabileceği belirtilmektedir.
Olayla ilgili son zamanlarda ortaya çıkan görüntüler geniş çapta yayıldı ve Paredes’in davranışı, dünya futbolunun yönetim organı tarafından yoğun bir şekilde mercek altına alındı. Disiplin Komitesi tarafından verilecek herhangi bir ceza, Arjantin’in bir sonraki resmi maçlarında uygulanmak zorunda kalacak.
FIFA soruşturması teknik kadroya da yayıldı
Paredes, eleştirilerin hedefindeki tek kişi değil; zira FIFA, kupa töreni sırasında ve sonrasında Arjantin milli takımının tamamının sergilediği davranışlarla ilgili daha kapsamlı bir soruşturma başlattığını doğruladı.
Video görüntülerinde, eski savunma oyuncusu olan yardımcı antrenör Fabian Ayala’nın, arbede en şiddetli anlarında İspanyol oyuncu Dani Olmo’ya vurduğu ve Eric Garcia’yı ittiği görüldüğü için, Ayala’ya da yaptırım uygulanabileceği yönünde haberler var.
Nahuel Molina da Rodri’ye yaptığı ilk darbe nedeniyle mercek altına alındı; pek çok kişi bu darbenin, rekabetçi bir finali “utanç verici bir kavgaya” dönüştüren kıvılcım olduğuna inanıyor. FIFA’nın bağımsız Disiplin Komitesi şu anda bu eylemlerin önceden planlanmış mı yoksa yüksek gerilimli ortamın bir sonucu mu olduğunu değerlendiriyor.
- AFP
Albiceleste için lekelenmiş bir miras
Final maçının yarattığı yankı, Arjantin’in yarı finale yükselme sürecinde yaşanan önceki tartışmaların ardından siyasi bir boyut da taşıyor. FIFA, oyuncuların Falkland Adaları’na ilişkin bir pankart sergilediği İngiltere galibiyetinin ardından takımın kutlamalarını zaten incelemeye almıştı. Disiplin sorunlarının bu tarihsel seyri, FIFA’nın New Jersey’deki finalin ardından yaptırımlarda özellikle sert bir tutum sergilemeyi tercih etmesinin nedenlerinden biri olarak görünüyor.
Paredes için bu olay, Katar 2022’de dünya futbolunun zirvesine ulaştığı kariyerinde bir dip noktayı işaret ediyor. Boca Juniors’a duygusal bir dönüşün ardından La Bombonera’da bir kahraman olmaya devam etse de, “ateşli mizacı” bir kez daha milli takımına pahalıya mal oldu.
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