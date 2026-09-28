Ortaya çıktı: İrlanda Cumhuriyeti yıldızlarının İsrail galibiyetinde neden tokalaşmayı reddettiği

Saha dışındaki dikkat dağıtıcı unsurlara rağmen İrlanda maça hemen kontrolü ele alarak başladı. Daha önceki iptallere rağmen biletlerini saklayan küçük bir İrlandalı taraftar grubu, Troy Parrott'un 13. dakikada gol perdesini açmasıyla birlikte sevinç yaşadı.

Adam Idah sadece üç dakika sonra farkı ikiye çıkardı, 25. dakikada ise Jack Moylan üçüncü golü attı. Moylan, golünü siyah pazubandını ve ardından takım armasını tutkuyla öperek kutladı.

Hallgrimsson, takımını överken, "Ama bu benimle ilgili değil" dedi. "Bence mesele maçta, oyuncuların sahada bir mesaj vermek için gösterdiği istekte. Onlar futbolcu, bunu sahada göstermek, ayaklarıyla konuşmak istediler."