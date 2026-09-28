AFP
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Ortaya çıktı: İrlanda Cumhuriyeti yıldızlarının İsrail galibiyetinde neden tokalaşmayı reddettiği
İrlanda maç öncesinde güçlü bir mesaj verdi
İrlanda, pazar günü son derece gergin bir hazırlık sürecinin ardından İsrail karşısında UEFA Uluslar Ligi'nde 3-0'lık bir galibiyet aldı. İsrail'in Gazze'de süren eylemleri nedeniyle karşılaşma İrlanda'da yoğun tepkiyle karşılandı. Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanan maç öncesinde, İsrail milli marşı sırasında İrlandalı oyuncular elleri arkalarında, başlarını sahaya eğerek durdu.
İrlanda kaptanı Dara O'Shea bu duruşunu para atışı sırasında da sürdürdü. Maç görevlileriyle tokalaştı ancak dikkat çekici şekilde İsrail kaptanı Manor Solomon'ı pas geçti ve bu da gergin geçecek bir gecenin tonunu belirledi.
- AFP
Hallgrimsson zorlu günleri değerlendirdi
İrlanda teknik direktörü Heimir Hallgrimsson, son düdüğün ardından karşılaşmayı çevreleyen zorlu koşullara değindi. Maç, neredeyse boş tribünler önünde oynanırken, yedek kaleci Gavin Bazunu, çatışmaya ilişkin kişisel inançları nedeniyle karşılaşmayı boykot etmeyi tercih etti.
"Oynayarak bazı insanları mutsuz ediyoruz," dedi Hallgrimsson, ESPN'in aktardığına göre. "Oynayarak başkalarını da mutlu ediyoruz. Bence kazanmak muhtemelen herkesi memnun eder, ama maçı oynadığımız için hâlâ öfkeli insanlar olacaktır."
Futbollarının konuşmasına izin vermek
Saha dışındaki dikkat dağıtıcı unsurlara rağmen İrlanda maça hemen kontrolü ele alarak başladı. Daha önceki iptallere rağmen biletlerini saklayan küçük bir İrlandalı taraftar grubu, Troy Parrott'un 13. dakikada gol perdesini açmasıyla birlikte sevinç yaşadı.
Adam Idah sadece üç dakika sonra farkı ikiye çıkardı, 25. dakikada ise Jack Moylan üçüncü golü attı. Moylan, golünü siyah pazubandını ve ardından takım armasını tutkuyla öperek kutladı.
Hallgrimsson, takımını överken, "Ama bu benimle ilgili değil" dedi. "Bence mesele maçta, oyuncuların sahada bir mesaj vermek için gösterdiği istekte. Onlar futbolcu, bunu sahada göstermek, ayaklarıyla konuşmak istediler."
- AFP
Gerilim ikinci yarıda tırmandı
Maçın ilk 30 dakika içinde fiilen belirlenmesinin ardından İsrail, devre arasından sonra bir karşılık vermek için yüklendi. İrlanda ise gol yememeyi korumak için en iyi performansını sergileyen Caoimhin Kelleher'a güvendi.
Altta yatan gerginlik sonunda maçın bir saatlik bölümünde su yüzüne çıktı. Idah ile Raz Shlomo arasındaki bir çarpışma tansiyonun yükselmesine neden oldu ve Alman hakem Harm Osmers, iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.
İrlanda artık Uluslar Ligi serüveninde yoluna devam ederken yeniden toparlanıp tamamen futbola odaklanmaya çalışacak. Bir sonraki milli ara geri döndüklerinde bu farklı galibiyetin üzerine koymayı umacaklar.
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