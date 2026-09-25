Chiesa'nın ayrılmayı kararlılıkla reddetmesi, bu sezon onun sert bir gerçekle yüzleşmesine neden oldu. Hücum oyuncusu, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi kadro listesinin dışında bırakıldı ve bu da kulübün kısa vadeli planlarında kendisine yer olmadığını net şekilde gösterdi.

Artık ocak ayında bir ayrılık, işin içindeki tüm taraflar için en mantıklı çözüm gibi görünüyor. Sezon ortasındaki transfer dönemi, duraksayan kariyerini yeniden canlandırmak için hayati bir çıkış yolu niteliği taşıyor. Eğer forvet sonunda geri adım atar ve Premier League defterinin kapanması gerektiğini kabul ederse, kış transferi fazlasıyla muhtemel olmaya devam ediyor.