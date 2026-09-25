Getty Images
Çeviri:
Ortaya çıktı: Inter, Liverpool'un Federico Chiesa'sını sürpriz bir yaz transfer hamlesiyle nasıl neredeyse kadrosuna kattı
Inter'in gizli yaz planı
Inter, yaz transfer döneminde Liverpool'da gözden düşen Chiesa'yı transfer etmek için sansasyon yaratacak bir hamlenin temelini attı. Fabrizio Romano'ya göre perde arkasındaki görüşmeler, futbol dünyasında daha önce düşünülenden önemli ölçüde daha ileri seviyedeydi.
İtalyan devi, 28 yaşındaki oyuncuyu hücum hattını güçlendirmek için uygun maliyetli bir seçenek olarak belirledi. Inter, forveti İngiltere'deki kâbusundan kurtaracak anlaşmayı tamamlayabileceğinden sessizce emindi. Ancak bu hamle, tamamen giden oyuncularla ilgili işlemlere bağlıydı ve son tarih geçmeden önce bu durum nihayetinde gerçekleşmedi.
- Getty Images Sport
Bozulan transfer zinciri
Romano, Tuttomercatoweb aracılığıyla yaptığı açıklamada, Inter'in Luis Henrique'in doğrudan yerine Federico Chiesa'yı düşündüğünü öne sürdü. Kulüp, Roma ilgisini resmi bir teklifle somutlaştırdığı takdirde Brezilyalı oyuncunun ayrılığına tamamen hazırdı.
Roma'nın anlaşmaya varamaması, tüm transfer zincirinin son engelde çökmesine yol açtı. Bunun sonucunda Henrique, Marsilya'dan 22,8 milyon euro artı bonuslar karşılığında gelişinden yalnızca bir yıl sonra mevcut kulübünde kaldı. Bu beklenmedik kalış, Chiesa'nın anavatanına çok konuşulan dönüşünün kapısını da anında kapattı.
Anfield'da dimdik ayakta
Kulübündeki tehlikeli duruma rağmen Chiesa, Liverpool'dan ayrılmak istemediği konusunda kararlılığını koruyor. Kanat oyuncusu, 2024'te Juventus'tan ses getiren transferinin ardından anlamlı bir forma süresi bulmakta büyük ölçüde zorlandı.
Buna rağmen İtalya milli takım oyuncusu, yaz transfer döneminde erken bir ayrılığı değerlendirmeyi reddetti. Merseyside'da kendini kanıtlama konusundaki güçlü kararlılığı şu ana kadar çok az sonuç verdi. Bunun yerine, takım arkadaşları yurt içi ve Avrupa'da birden fazla organizasyonda mücadele ederken kendisi tamamen ilk takımın dışında bırakıldı.
- Getty Images
Chiesa için sırada ne var?
Chiesa'nın ayrılmayı kararlılıkla reddetmesi, bu sezon onun sert bir gerçekle yüzleşmesine neden oldu. Hücum oyuncusu, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi kadro listesinin dışında bırakıldı ve bu da kulübün kısa vadeli planlarında kendisine yer olmadığını net şekilde gösterdi.
Artık ocak ayında bir ayrılık, işin içindeki tüm taraflar için en mantıklı çözüm gibi görünüyor. Sezon ortasındaki transfer dönemi, duraksayan kariyerini yeniden canlandırmak için hayati bir çıkış yolu niteliği taşıyor. Eğer forvet sonunda geri adım atar ve Premier League defterinin kapanması gerektiğini kabul ederse, kış transferi fazlasıyla muhtemel olmaya devam ediyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun