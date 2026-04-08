Newcastle United v Manchester United - Premier League
Ortaya çıktı: Harry Maguire, Manchester United ile sözleşmesini uzatmak için MLS Kupası şampiyonu Inter Miami’ye transfer olma teklifini reddetti

Haberlere göre Harry Maguire, MLS Kupası şampiyonu Inter Miami'de Lionel Messi'nin takım arkadaşlığı için kendisine sunulan cazip teklifi reddederek, Manchester United ile bir yıllık sözleşme uzatması imzaladı. 33 yaşındaki stoper, bu yaz serbest oyuncu statüsüne geçecekti ancak şimdi Old Trafford'da, 12 aylık bir uzatma opsiyonu da içeren yeni bir anlaşmaya imza attı.

  Lionel Messi Inter Miami 2026

    Maguire, Beckham'ın tekliflerini geri çevirdi

    İngiltere milli takım oyuncusu, David Beckham’ın MLS takımı Inter Miami’nin yoğun ilgisine rağmen Old Trafford’da kalmayı tercih etti. The Sun’a göre Maguire, Messi’nin de forma giydiği Miami’ye katılma fırsatını geri çevirerek United ile bir yıllık sözleşme uzatımı imzaladı. Bir zamanlar Old Trafford’da kadroda yer bulamayan oyuncu, o günden bu yana Michael Carrick’in geçici teknik direktörlük projesinin temel taşlarından biri haline geldi ve yılın başında United’da yaşanan teknik direktör değişikliğinden bu yana tüm maçlarda ilk 11’de yer aldı.

    • Reklam
  Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League

    Birleşik Davaya adanmış

    Maguire, kulüpteki serüvenine devam etmekten büyük gurur duyduğunu ifade ederek, mevcut kadronun İngiliz futbolunun zirvesine geri dönmesine yardımcı olma konusundaki ortak arzuyu vurguladı. Soyunma odasındaki bu ortak hedefin, Old Trafford’da kalma kararının temel itici gücü olmaya devam ettiğini belirtti.

    İngiltere milli takımının savunma oyuncusu şunları söyledi: "Büyük kupalar için mücadele etme konusunda kulübün genelindeki kararlılık herkesin gözü önünde ve birlikte yaşayacağımız en güzel anların henüz önümüzde olduğuna eminim. Bu heyecan verici kadronun hırsını ve potansiyelini hissedebilirsiniz."

    Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Manchester United'ı temsil etmek en büyük onurdur. Bu sorumluluk, beni ve ailemi her gün gururlandırıyor. Bu inanılmaz kulüpteki yolculuğumu en az sekiz sezona uzatmaktan ve özel taraftarlarımızın önünde oynamaya devam ederek birlikte daha da muhteşem anlar yaratmaktan büyük mutluluk duyuyorum."

  • Liderlik ve mesleki dayanıklılık

    Kulüp yetkilileri, Maguire’ın dayanıklılığını ve profesyonel tavrını överek, onu şu anda taktiksel bir dönüşüm sürecinden geçen genç kadro için vazgeçilmez bir akıl hocası olarak görüyorlar. Maguire’ın yeniden yükselişi, İngiltere milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel’in de dikkatini çekti; Tuchel, yaklaşan Dünya Kupası öncesinde bu defans oyuncusunu milli takıma geri çağırdı.

    United'ın uzun vadeli vizyonunda bu tecrübeli oyuncunun rolünü destekleyen futbol direktörü Jason Wilcox, şunları ekledi: “Harry, Manchester United için performans sergilemek için gereken zihniyeti ve dayanıklılığı temsil ediyor. O, genç ve hırslı kadromuza paha biçilmez bir deneyim ve liderlik katan, tam anlamıyla profesyonel bir oyuncu. Harry, kulüpteki herkes gibi, Manchester United'ın düzenli ve sürdürülebilir bir başarıya ulaşmasına yardımcı olmaya tamamen kararlı.”

  Bournemouth v Manchester United - Premier League

    Askıya alma ve Futbol Federasyonu'nun suçlaması

    Geleceği netleşmiş olsa da, bu stoper, Bournemouth maçında aldığı kırmızı kartın ardından Premier Lig'de bir süre sahalardan uzak kalacak. Bu ligdeki yokluğu, uygunsuz davranıştan dolayı FA'nın açacağı olası dava ile birleşince, Kırmızı Şeytanlar'ın yoğun maç programında yer alması zorlaşabilir. Carrick'in takımının Pazartesi günü Leeds'i ağırlayacağı maçta forma giyemeyecek.

