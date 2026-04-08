Ortaya çıktı: Harry Maguire, Manchester United ile sözleşmesini uzatmak için MLS Kupası şampiyonu Inter Miami’ye transfer olma teklifini reddetti

Maguire, kulüpteki serüvenine devam etmekten büyük gurur duyduğunu ifade ederek, mevcut kadronun İngiliz futbolunun zirvesine geri dönmesine yardımcı olma konusundaki ortak arzuyu vurguladı. Soyunma odasındaki bu ortak hedefin, Old Trafford’da kalma kararının temel itici gücü olmaya devam ettiğini belirtti.

İngiltere milli takımının savunma oyuncusu şunları söyledi: "Büyük kupalar için mücadele etme konusunda kulübün genelindeki kararlılık herkesin gözü önünde ve birlikte yaşayacağımız en güzel anların henüz önümüzde olduğuna eminim. Bu heyecan verici kadronun hırsını ve potansiyelini hissedebilirsiniz."

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Manchester United'ı temsil etmek en büyük onurdur. Bu sorumluluk, beni ve ailemi her gün gururlandırıyor. Bu inanılmaz kulüpteki yolculuğumu en az sekiz sezona uzatmaktan ve özel taraftarlarımızın önünde oynamaya devam ederek birlikte daha da muhteşem anlar yaratmaktan büyük mutluluk duyuyorum."