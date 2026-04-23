Ortaya çıktı: Harry Kane’in gol listesi, takım arkadaşlarının ona gülmesine neden oldu; Tottenham akademisi mezunu bir oyuncu, rekor kıran forvet oyuncusuna inanan ‘tek kişi’nin kim olduğunu açıkladı

Kane, altı yaşından itibaren Arsenal'in altyapısında yetişti; bu süre zarfında Watford'da bir deneme sürecinden de geçti ve sonunda 2004 yılında Tottenham'a katıldı. Golcü yeteneği erken yaşlarda fark edildi, ancak bu becerisinin bir gün profesyonel lig seviyesine taşınabileceği konusunda şüpheler vardı.

Leyton Orient, Millwall, Norwich ve Leicester'da geçirdiği kiralık dönemler pek de parlak geçmedi, ancak Tim Sherwood bu gelecek vaat eden forvette yeterince potansiyel gördü ve ona Spurs'ta büyük bir fırsat verdi; Kane, Nisan 2014'ten itibaren düzenli olarak forma giymeye başladı.

O andan itibaren geriye dönüp bakmak yoktu; 2014-15 sezonunda tüm turnuvalarda 31 gol attı ve PFA Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandı. 2023'te, kuzey Londra'dan ayrılma günü geldiğinde Kane, 280 golle Spurs'un tüm zamanların en golcü oyuncusu olmuştu.

Aynı zamanda İngiltere milli takımının gelmiş geçmiş en iyi golcüsü olan Kane, Three Lions formasıyla 78 gol atarken, Alman devi Bayern Münih'te 140 maçta 137 gol atarak iki Bundesliga şampiyonluğu kazandı.