Ortaya çıktı: Harry Kane’in gol listesi, takım arkadaşlarının ona gülmesine neden oldu; Tottenham akademisi mezunu bir oyuncu, rekor kıran forvet oyuncusuna inanan ‘tek kişi’nin kim olduğunu açıkladı
Kane'in kariyer yolculuğu: Rekor kıran forvet nasıl zirveye ulaştı?
Kane, altı yaşından itibaren Arsenal'in altyapısında yetişti; bu süre zarfında Watford'da bir deneme sürecinden de geçti ve sonunda 2004 yılında Tottenham'a katıldı. Golcü yeteneği erken yaşlarda fark edildi, ancak bu becerisinin bir gün profesyonel lig seviyesine taşınabileceği konusunda şüpheler vardı.
Leyton Orient, Millwall, Norwich ve Leicester'da geçirdiği kiralık dönemler pek de parlak geçmedi, ancak Tim Sherwood bu gelecek vaat eden forvette yeterince potansiyel gördü ve ona Spurs'ta büyük bir fırsat verdi; Kane, Nisan 2014'ten itibaren düzenli olarak forma giymeye başladı.
O andan itibaren geriye dönüp bakmak yoktu; 2014-15 sezonunda tüm turnuvalarda 31 gol attı ve PFA Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandı. 2023'te, kuzey Londra'dan ayrılma günü geldiğinde Kane, 280 golle Spurs'un tüm zamanların en golcü oyuncusu olmuştu.
Aynı zamanda İngiltere milli takımının gelmiş geçmiş en iyi golcüsü olan Kane, Three Lions formasıyla 78 gol atarken, Alman devi Bayern Münih'te 140 maçta 137 gol atarak iki Bundesliga şampiyonluğu kazandı.
Kane'den asla şüphe etmeyen tek kişinin adı
Spurs’un akademisinde Kane ile birlikte çalışanların onun gelecekte nasıl bir oyuncu olacağını öngörebilir miydi diye sorulan M’Poku – şu anda Baller League UK’de Angry Ginge’nin Yanited takımında forma giyiyor – GOAL’a şunları söyledi: “Evet dersem yalan söylemiş olurum, ama Harry Kane’de her zaman gördüğümüz şeylerden biri de gol yağdırmasıydı. Her zaman gol yağdırırdı. Her zaman bir golcüydü ve sonra da tam bir oyuncu haline geldi.
“Bu, ona haksızlık olmaz çünkü şu anki haline gelmek için çok çalıştı. Ancak Harry Kane’de hepimizin bildiği o potansiyeli gören tek kişi [Tottenham’ın eski akademi antrenörlüğü ve oyuncu geliştirme başkanı] John McDermott’tur.”
Spurs'taki takım arkadaşları Kane'in ilk hedeflerine neden güldüler?
Spurs'ta 15 yıl boyunca geleceğin yıldızlarıyla çalışan McDermott, Kane'in başarıya giden yolda ilerlemesine katkıda bulundu. Ancak Kane, kendisinin özel bir oyuncu olacağına her zaman inanmıştı.
Çevresindekilerin pek çoğu bu görüşü paylaşmıyordu. M’Poku, Kane’in neden başardığını ve bu süreçte tarih kitaplarını yeniden yazarken diğerlerinin neden geride kaldığını açıklaması istendiğinde şöyle dedi: “Çünkü Harry çok hırslı ve kararlıydı. Ne istediğini biliyordu ve en üst seviyeye ulaşmak için ne yapması gerektiğini biliyordu.
"Spurs'ta olduğumuz zamanlardan birini hatırlıyorum, herkes bize bir alıştırma yapmamızı istemişti, örneğin nerede olmak istediğimizi, ne yapmak istediğimizi yazmamızı.
“Harry Kane, ‘İngiltere’nin en golcü oyuncusu olmak istiyorum, şunun en golcü oyuncusu olmak istiyorum’ diye yazıyordu. Bazı takım arkadaşlarının ona güldüğünü hatırlıyorum. ‘Ne diyorsun sen?’ der gibi. Ama onun hedefleri vardı ve o hedefe ulaşmak için her şeyi yaptı.”
Kupaların peşinde koşan Kane'in hız kesmeye niyeti yok
Yurtiçi ve uluslararası kariyeri boyunca mütevazı bir kahraman olarak kalan Kane, kendine olan inancından hiçbir zaman ödün vermedi. Biraz da şansın yardımı oldu – doğru zamanda, doğru yerde, doğru teknik direktörlerin altında buldu kendini – ancak etkileyici performanslar sergileme fırsatlarını sonuna kadar değerlendirdi.
Kane'in hız kesmeye niyeti yok gibi görünüyor. 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere'nin kaptanlığını yaptıktan sonra 33 yaşına girecek olan Kane'in, başarması gereken çok şey var. Eski takım arkadaşından 15 ay büyük olan M'Poku, gezgin profesyonel kariyerine son verdi, ancak Copper Box Arena'da düzenlenen altı kişilik turnuvaya katılarak formunu koruyor.
Baller League, her Pazartesi akşamı saat 17:00'den itibaren www.youtube.com/@BallerLeagueUK adresinde canlı olarak yayınlanıyor.