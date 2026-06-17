Ortaya Çıktı: Harry Kane’e ‘asla yeterince iyi olamayacağı’ söylendiğinde – rekorları alt üst eden İngiltere kaptanı, bu değerlendirmeyi adeta alay konusu haline getirdi

2011 ile 2013 yılları arasında Football League kulüplerinde bir dizi kiralık dönem geçirirken, bu tür başarılara ulaşmak neredeyse imkânsız görünüyordu. Leyton Orient, Millwall, Norwich ve Leicester formalarını giyerken ilk profesyonel gollerini kaydetti, ancak bu çalışkan forvetten neler çıkacağını çok az kişi tahmin edebilirdi.

Brisbane Road'dakiler, Kane'in büyük işler başaracağına kesinlikle ikna olmamışlardı. Artık 32 yaşında olan bu oyuncunun kuzey Londra'da tarih kitaplarını yeniden yazmasını, Bayern Münih'te Bundesliga şampiyonu olmasını ve milli takımında 79 gol atmasını izlemekle yetindiler.

Kane, olağanüstü bireysel performansını sürdürerek günümüzde dünyanın en iyi 9 numarası olarak kabul ediliyor. Tottenham’da bu yolculuğun başlangıcına tanık olan Redknapp ise, bu mütevazı Doğu Londra doğumlu oyuncunun dünya elitleri arasında yer aldığından hiç şüphe duymuyor.