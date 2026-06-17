Getty/GOAL
Çeviri:
Ortaya Çıktı: Harry Kane’e ‘asla yeterince iyi olamayacağı’ söylendiğinde – rekorları alt üst eden İngiltere kaptanı, bu değerlendirmeyi adeta alay konusu haline getirdi
Kane, Spurs’ta kendini kanıtlamadan önce bir dizi kiralık dönem geçirdi
2011 ile 2013 yılları arasında Football League kulüplerinde bir dizi kiralık dönem geçirirken, bu tür başarılara ulaşmak neredeyse imkânsız görünüyordu. Leyton Orient, Millwall, Norwich ve Leicester formalarını giyerken ilk profesyonel gollerini kaydetti, ancak bu çalışkan forvetten neler çıkacağını çok az kişi tahmin edebilirdi.
Brisbane Road'dakiler, Kane'in büyük işler başaracağına kesinlikle ikna olmamışlardı. Artık 32 yaşında olan bu oyuncunun kuzey Londra'da tarih kitaplarını yeniden yazmasını, Bayern Münih'te Bundesliga şampiyonu olmasını ve milli takımında 79 gol atmasını izlemekle yetindiler.
Kane, olağanüstü bireysel performansını sürdürerek günümüzde dünyanın en iyi 9 numarası olarak kabul ediliyor. Tottenham’da bu yolculuğun başlangıcına tanık olan Redknapp ise, bu mütevazı Doğu Londra doğumlu oyuncunun dünya elitleri arasında yer aldığından hiç şüphe duymuyor.
Kane’e, EFL’de geçirdiği dönemde “asla yeterince iyi olamayacağı” söylendi
BuzzBallz ile yapılan bir röportajda, eski Tottenham teknik direktörü Redknapp, GOAL’a, sıfırdan bir takım kurması durumunda Kane’i – Erling Haaland ve diğerlerinden önce – forvet hattının başına seçip seçmeyeceği sorulduğunda şöyle yanıt verdi: “Kesinlikle. Benim için en iyisi Harry. Haaland harika, gol atıyor, ama Harry Kane her şeyi yapabilir – bir orta saha oyuncusu gibi pas atabilir, Glenn Hoddle gibi ya da topu her yöne dağıtan bir oyuncu gibi pas atar. Derinlere indiğinde muhteşem paslar atar. Her şeyi yapabilir.
“Gelişim süreci gerçekten inanılmaz. Onu eskiden kiralamıştım ve o zamanlar Leyton Orient’in başkanı Barry Hearn’dı. Barry onu kiralamıştı – ben de ona Steven Caulker ve Andros Townsend’ı kiralamıştım ve hepsi gelip Orient’i ligin dibinden kurtarmıştı.
“Ben Tottenham’dayken, o [Hearn] şöyle demişti: ‘Andros Townsend Spurs’ta oynayabilir, Steven Caulker geri dönüp Spurs’ta oynayabilir, ama Harry Kane… Hayır, o asla Spurs’ta oynayacak kadar iyi olamaz.’
“Bakın ne kadar yanılmıştı; nasıl gelişti, nasıl çalıştı, antrenman yaptı ve bugün olduğu kişiye dönüştü. O, ona bakıp ‘bunu sıkı çalışma ve antrenman, antrenman, antrenman sayesinde başardı’ diye düşünen her genç çocuk için bir rol model. Yaptıkları gerçekten inanılmaz.”
Rekor kıran Kane, İngiltere’nin tüm zamanların en iyisi (GOAT) olacak mı?
Kane o kadar büyük başarılara imza attı ki, artık İngiltere’nin “tüm zamanların en iyisi” (GOAT) tartışmalarının bir parçası haline geldi. 125 maçlık Peter Shilton’ın milli maç rekorunu kırmaya doğru ilerliyor ve bu yaz Üç Aslanlar’ı Dünya Kupası zaferine taşıyarak 60 yıllık acıyı sona erdirmeye kararlı.
Kane’in Bobby Moore, Bobby Charlton, Paul Gascoigne ve Wayne Rooney gibi isimlerin üstüne çıkıp çıkamayacağı sorulduğunda Redknapp şöyle dedi: “Şey, Bobby… Biliyorsun, ben Bobby Moore’a karşı önyargılıyım; o benim dostum ve West Ham’da uzun süre birlikte oynadık. Bu zor bir soru.
“Bobby Charlton da yine inanılmaz bir futbolcu ve Gazza, muhteşem. Ama Harry Kane dünyanın en iyi santrforu, o gerçekten fantastik bir oyuncu. Büyük bir yetenek, harika bir insan, aile babası, işine adanmış, antrenmanlarını ciddiye alıyor, hakkında hiç kötü bir şey duymuyorsunuz, her şeyi yapabiliyor; gol atıyor, asist yapıyor, kafa vuruşu yapıyor, koşuyor, çalışıyor, top çalıyor – takım için her şeyi yapıyor, o bir lider. Tek kelimeyle inanılmaz bir oyuncu – bu yıl Almanya’da 61 gol attı; geldiği yer göz önüne alındığında başardıkları gerçekten olağanüstü.
“Bunu başarmasının sebebi kendini tamamen bu işe adamış olmasıdır; herkes gittikten sonra her gün bir saat, bir buçuk saat antrenman yapardı. Futbolcu olmak istiyordu, zorluklara göğüs gerdi, birçok kez kiralık olarak başka takımlara gitti, pek fazla maç şansı bulamadı, teknik direktörler onu ilk 11’de oynatmadı, ama pes etmedi, sonunda istediği yere gelene kadar daha da sıkı çalışmaya devam etti. Bana göre o, şüphesiz dünyanın en iyi santrforu.”
- BuzzBallz
2026 Dünya Kupası: Kane, sadık taraftar kitlesinin 60 yıllık acısını sona erdirmeyi umuyor
Kane’in forvet hattını sürüklediği İngiltere, Çarşamba günü Dallas Cowboys NFL takımının evi olan AT&T Stadyumu’nda Hırvatistan ile karşılaşarak yeni Dünya Kupası macerasına başlayacak. Thomas Tuchel’in takımı, sadık ve başarıya aç bir taraftar kitlesine coşacakları bolca neden sunmayı umuyor.
BuzzBallz, bu yaz futbol taraftarlığına yeniden eğlence katmayı hedefliyor; taraftarları oyuna dahil olmaya ve futbolun daha neşeli yönünü benimsemeye teşvik ediyor. İngiltere'nin en son büyük bir uluslararası kupa kazandığından bu yana geçen 21.866 günü anmak için, hayranların gözdesi hazır içecek markası BuzzBallz, turnuva sırasında BuzzBallz ürünlerinin nerede ortaya çıktığını gösteren yaratıcı, komik ve beklenmedik fotoğraf veya videoları sosyal medyada paylaşan taraftarlara 21.866 ürün hediye ediyor.