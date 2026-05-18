Ortaya çıktı: Harry Kane, Bayern Münih’teki sözleşme uzatma görüşmelerinde Jamal Musiala ile aynı maaşı talep ediyor
İngiltere Milli Takımı kaptanı, Bavyeralıların uzun vadeli planlarının odak noktası haline geldi. Bir zamanlar Premier Lig'e dönüşü gündemde olsa da Kane, şu anda Allianz Arena'da kalmaya odaklanmış durumda. Ancak, 32 yaşındaki oyuncunun gelecekteki kazancı konusunda müzakerelerde önemli bir pürüz ortaya çıktı. Kicker'ın haberlerine göre, mali şartlar muhtemelen kulübün maaş yapısına bağlı olacak ve Kane, Musiala'nın fahiş yıllık maaşına denk bir maaş talep ediyor.
Kane'in, özellikle mevcut maaşının iki katını kazanabileceği Suudi Pro Ligi'nden gelen ilgiyi de göz önünde bulundurarak, Alman milli oyuncunun maaşından daha düşük bir paketi kabul etmeyeceği yönünde yaygın bir kanı var. Finansal karmaşıklıklara rağmen, Bayern, müzakerelerde şu anda en güçlü kozlara sahip olduğu için bir anlaşmaya varma konusunda iyimserliğini koruyor. Kulübün önceliği, hem saha içinde hem de saha dışında Münih yaşamına sorunsuz bir şekilde entegre olan bu sembol oyuncuyu kadroda tutmak.
İngiltere kaptanı Premier Lig'e dönüş teklifini reddetti
2023 yılında Tottenham'dan ayrıldığından beri, İngiliz basını Alan Shearer'ın 260 gol rekorunu kırmak için Premier Lig'e geri dönebileceği yönünde spekülasyonlar yapıyor. Kane şu anda İngiltere'de 213 golle en üst ligde yer alıyor, ancak bu rekoru kırmak için acil bir istek duymuyor gibi görünüyor. Birçok kişinin bu yaz kullanabileceğini düşündüğü serbest kalma maddesi olmasına rağmen, forvet oyuncusu bunun yerine Haziran 2030'a kadar Almanya'da kalmasını sağlayacak bir sözleşme için bastırıyor; o zamana kadar neredeyse 37 yaşında olacak.
Bayern'in 2029 opsiyonlu daha mütevazı bir yıllık uzatma önerdiği bildirilirken, forvetin tarafı daha uzun süreli bir sözleşme için bastırıyor. Bu hamle, Kane'in Bundesliga'daki gelişiminden ve ailesinin Münih'te sürdürdüğü yaşam tarzından duyduğu derin memnuniyeti yansıtıyor. Halihazırda iki lig şampiyonluğu kazanan forvet, Vincent Kompany'nin rehberliğinde daha fazla ulusal ve Avrupa kupası kazanmaya aç.
Rekor kıran performans, sözleşme taleplerini artırıyor
Kane’in bu görüşmelerdeki pazarlık gücü, sahadaki tarihi performanslarıyla daha da güçleniyor. Lig sezonunu kapatan Köln maçında attığı kusursuz hat-trick’in ardından, sezon toplam gol sayısını 58’e çıkardı. Bu formuyla Robert Lewandowski’nin 55 gol olan önceki tek sezon rekorunu rahatlıkla geride bıraktı ve artık üst üste üç yıldır Bundesliga’nın gol kralı unvanını elinde tutuyor.
Kane ile hücum partnerleri Michael Olise ve Luis Diaz arasındaki uyum, Bayern'i Avrupa'nın en korkulan hücum takımı haline getirdi. Bu üçlü, kulübün lig sezonunu rekor kıran 122 golle bitirmesine yardımcı oldu. Bu eşi görülmemiş verimlilik, Bayern yönetimi için Kane'in talep ettiği maaşın her kuruşuna değdiğini kanıtlayabilir, zira yönetim, Kane'in dünya klasındaki golcü yeteneği ve liderliği etrafında bir hanedanlık kurmayı hedefliyor.
Şampiyonlar Ligi'ne olan açlık, Münih'te kalma kararını güçlendiriyor
Mali ve ailevi konuların ötesinde, Kane’in temel motivasyonu hâlâ Şampiyonlar Ligi’dir. Çevresinden gelen açıklamalara göre, 2025-26 sezonu ona Allianz Arena’da Avrupa Kupası’nı kazanma ihtimalinin oldukça yüksek olduğuna dair bir inanç kazandırmıştır. Tottenham’da yıllarca kupa kazanamadan geçirdiği sezonların ardından, Almanya’da tattığı başarı, potansiyel bir üçlü kupayı da içeren futbolun en büyük ödüllerine olan iştahını kabartmıştır.
Kane ve Bayern'in şu anki odak noktası, 23 Mayıs'ta Stuttgart ile oynanacak DFB-Pokal finali. Berlin'de alınacak bir galibiyet, iç sahada çifte kupayı garantileyecek ve Kane'in dünya futbolunun en güvenilir forveti olduğunu kanıtladığı sezona mükemmel bir son verecek. Geleceği Münih'te kalmaya karar vermiş gibi görünen Kane için son engel, sözleşme uzatması ve Musiala ile eşit şartlar konusunda tarafların uzlaşması.