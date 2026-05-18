Ortaya çıktı: Harry Kane, Bayern Münih’teki sözleşme uzatma görüşmelerinde Jamal Musiala ile aynı maaşı talep ediyor

İngiltere Milli Takımı kaptanı, Bavyeralıların uzun vadeli planlarının odak noktası haline geldi. Bir zamanlar Premier Lig'e dönüşü gündemde olsa da Kane, şu anda Allianz Arena'da kalmaya odaklanmış durumda. Ancak, 32 yaşındaki oyuncunun gelecekteki kazancı konusunda müzakerelerde önemli bir pürüz ortaya çıktı. Kicker'ın haberlerine göre, mali şartlar muhtemelen kulübün maaş yapısına bağlı olacak ve Kane, Musiala'nın fahiş yıllık maaşına denk bir maaş talep ediyor.

Kane'in, özellikle mevcut maaşının iki katını kazanabileceği Suudi Pro Ligi'nden gelen ilgiyi de göz önünde bulundurarak, Alman milli oyuncunun maaşından daha düşük bir paketi kabul etmeyeceği yönünde yaygın bir kanı var. Finansal karmaşıklıklara rağmen, Bayern, müzakerelerde şu anda en güçlü kozlara sahip olduğu için bir anlaşmaya varma konusunda iyimserliğini koruyor. Kulübün önceliği, hem saha içinde hem de saha dışında Münih yaşamına sorunsuz bir şekilde entegre olan bu sembol oyuncuyu kadroda tutmak.







