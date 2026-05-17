Ortaya çıktı: Haftalık 265.000 sterlinlik maaş, Juventus ve AC Milan için engel teşkil ederken, Arsenal Gabriel Jesus'un satışından talep edeceği transfer ücreti

Arsenal, hücum hattını yeniden şekillendirmeye hazırlanırken Gabriel Jesus'un bu yaz kulüpten ayrılma ihtimali giderek artıyor. 2022'de Manchester City'den transfer edildikten sonra başlangıçta güçlü bir etki yaratmış olsa da, sınırlı süre alması ve yüksek haftalık maaşı, Juventus ve AC Milan'ın ilgisi karşısında Brezilyalı oyuncuyu satmaya çalışan Gunners için bariz zorluklar teşkil ediyor.

  • Arsenal, Brezilyalı forvet için fiyatını belirledi

    CaughtOffside'a göre Arsenal, bu yaz Jesus'u yaklaşık 30 milyon sterline satmaya sıcak bakıyor. 4 Temmuz 2022'de takıma katılan ve sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek olan 29 yaşındaki oyuncunun etkisi giderek azaldı. Toplamda kulüpte 122 maça çıkan oyuncu, 31 gol attı ve 22 asist yaptı. Ancak sürekli diz sorunları, ritmini ciddi şekilde bozdu. Viktor Gyokeres ve Kai Havertz'in kendisinden açık ara önde olması nedeniyle Brezilyalı oyuncunun sahada kalma süresi önemli ölçüde azaldı. Kulüp, değerli bir finansal alan yaratmak için oyuncunun ayrılmasına izin vermeye hazır.

    Yüksek maaşlar Serie A devlerini caydırıyor

    30 milyon sterlinlik fiyat talebi makul olsa da, forvetin yüksek maaşlı sözleşmesi ve haftalık 265.000 sterlin olduğu bildirilen maaşı, ilgilenen kulüpler için bir sorun teşkil ediyor. Bu sezon, tüm turnuvalarda sadece 26 maça çıkabilen oyuncu, 913 dakika sahada kaldığı süre içinde yalnızca 5 gol ve 2 asist kaydetmeyi başardı. AC Milan'ın bu oyuncuyu kadrosuna katmak istediği bildiriliyor ve Juventus da bu transferle yakından ilgileniyor. İtalyan futbolunun taktiksel yapısı, bu oyuncunun stiline uygun. Ancak, önemli bir maaş kesintisini kabul etmediği sürece, bu deneyimli profesyonel için İtalya'ya transfer olması son derece zor olacak.

  • Saldırının yeniden şekillendirilmesi ve olası hedefler

    Arsenal, acımasız bir hırs sergiledi; haberlere göre kulüp, Atlético Madrid'in forveti Julian Álvarez'i kadrosuna katmak için gereken büyük transfer masrafını karşılamak amacıyla hem Jesus'u hem de Havertz'i takımdan göndermek bile gündeminde. Avrupa'ya transferi gerçekleşmezse, Jesus için Brezilya'ya dönüş gerçek bir olasılık olarak masada duruyor. Forvet, daha önce Palmeiras'la olan duygusal bağından ve bir gün oraya dönme konusundaki güçlü arzusundan açıkça bahsetmişti.

    Arsenal için bundan sonra ne olacak?

    Arsenal, yaz transfer döneminden önce tüm dikkatini tarihi bir çifte kupayı kazanmaya vermiş durumda. 79 puanla Premier Lig’in zirvesinde yer alan ve Manchester City’nin iki puan önünde bulunan takım, Pazartesi günü Burnley’i ağırlayacak, ardından gelecek Pazar günü Crystal Palace’a konuk olacak. Ardından, 30 Mayıs’ta Paris Saint-Germain ile oynanacak tarihi Şampiyonlar Ligi finali onları bekliyor.