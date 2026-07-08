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Ortaya çıktı: Fulham, Real Madrid’den ÜÇ oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor; Álvaro Arbeloa, La Liga devleriyle olan bağlantılarını kullanıyor
Arbeloa, Bernabeu’daki üç yıldızı hedefliyor
Fulham ile üç yıllık sözleşme imzalayan İspanyol teknik adamın, hücum orta saha oyuncusu Franco Mastantuono, bek Fran Garcia ve forvet Gonzalo Garcia ile ilgilendiği bildiriliyor. Bu üç oyuncu da yeni teknik direktör tarafından iyi tanınıyor; zira Arbeloa'nın Madrid'de teknik direktörlük yaptığı dönemde onunla yakın ilişkiler kurmuşlardı. Arbeloa, Xabi Alonso'nun ayrılmasının ardından genç takım antrenörlüğünden teknik direktörlüğe terfi etmiş ve 2025-26 sezonunun son 28 maçında Madrid'i yönetmişti. Bu dönemde takımı La Liga'da ikinci sıraya taşıyarak Şampiyonlar Ligi'nde ise Bayern Münih'e karşı çeyrek finalde elenmişti.
- Getty Images Sport
Mastantuono ve Avrupa’nın seçkinleri arasındaki mücadele
Listedeki en çok dikkat çeken isim Mastantuono, ancak onun imzasını almak Cottagers için hiç de kolay bir iş olmayacak. Bu yaz kiralık olarak transfer edilebileceği tahmin edilen genç yıldız, kıtadaki en az 12 büyük kulübün ilgisini çekiyor; bu da Arbeloa’nın bu yarışı kazanmak için genç oyuncuyla kurduğu kişisel ilişkiye büyük ölçüde güvenmek zorunda kalacağı anlamına geliyor.
Diğer yandan, Fran’ın Londra’ya transfer yolu biraz daha net görünüyor. Madrid’in Chelsea’den Marc Cucurella’yı yüksek bedelle transfer etmesinin ardından, Fran kadroda fazlalık haline geldiği için satılabilir. Bu arada Gonzalo, Jose Mourinho’nun sezon öncesi turuna katılmaya hazırlanıyor, ancak transfer döneminin ilerleyen günlerinde piyasaya çıkabileceğine dair güçlü bir inanç var.
Üst düzey referanslar, Fulham’daki görevi garantiledi
Arbeloa, dünya futbolunun en büyük isimlerinden bazılarının desteğiyle parlak bir itibara sahip olarak Londra’ya geldi. Adaylığı, kısa süre önce yeniden seçilen Madrid başkanı Florentino Pérez ve eski İspanya milli takım bekçisinin Bernabéu’da forma giydiği Mourinho’nun mükemmel referanslarıyla desteklendi.
"Londra'nın en eski kulübü olan Fulham FC'de bu yeni aşamaya başlamak benim için gerçek bir onur," dedi. "Büyük bir sorumluluk hissediyorum ve Fulham'ı Premier Lig'de temsil etmem için bana güvendikleri için [başkan] Bay [Shahid] Khan ve [başkan yardımcısı] Tony Khan'a derinden minnettarım."
- Getty Images
Cottage’da Hırs
Arbeloa’nın transferi, kulübün Marco Silva’nın yerine geçecek birkaç seçeneği değerlendirmesinin ardından gerçekleşti. Eski Tottenham ve Brentford teknik direktörü Thomas Frank’ın Fulham’ın teknik direktörlüğüyle adı anılırken, eski Ipswich teknik direktörü Kieran McKenna ise maaşı ve diğer personel maliyetleri hesaba katılmadan önce 8 milyon sterlinlik bedeli nedeniyle çok pahalı bulunmuştu; ancak yönetim kurulu sonunda İspanyol teknik adamın Avrupa’nın seçkin kulüpleriyle olan benzersiz bağlantısına ağırlık verdi.
Khan, yeni teknik direktörün geçmişi ve geleceğe yönelik vizyonundan açıkça etkilenmiş durumda. "Alvaro, kendi ifadesiyle de çok hırslı birisi. Futbol dünyasının en iyi oyuncuları, kulüpleri ve yöntemleriyle kaliteli zaman geçirmiş; bu deneyimler, burada Fulham’da kendisine çok fayda sağlayacak. Alvaro ayrıca akademi yapımıza büyük ilgi duyuyor ve genç oyunculara şans verilmesi gerektiğine inanıyor. Alvaro’dan bunu duymak ve aynı zamanda hücum futbolu oynama niyetini öğrenmek beni çok memnun etti,” diye açıkladı Khan.
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