Listedeki en çok dikkat çeken isim Mastantuono, ancak onun imzasını almak Cottagers için hiç de kolay bir iş olmayacak. Bu yaz kiralık olarak transfer edilebileceği tahmin edilen genç yıldız, kıtadaki en az 12 büyük kulübün ilgisini çekiyor; bu da Arbeloa’nın bu yarışı kazanmak için genç oyuncuyla kurduğu kişisel ilişkiye büyük ölçüde güvenmek zorunda kalacağı anlamına geliyor.

Diğer yandan, Fran’ın Londra’ya transfer yolu biraz daha net görünüyor. Madrid’in Chelsea’den Marc Cucurella’yı büyük bir transferle kadrosuna katmasının ardından, Fran’ın kadroda fazlalık haline gelmesi nedeniyle bu bek oyuncusu satılabilir. Bu arada Gonzalo, Jose Mourinho’nun sezon öncesi turuna katılmaya hazırlanıyor, ancak transfer döneminin ilerleyen günlerinde transfer piyasasına çıkabileceğine dair güçlü bir inanç var.