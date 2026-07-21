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Ortaya çıktı: Fenerbahçe, eski Manchester United forvetini kadrosuna katmadan önce Barcelona, Mason Greenwood’u transfer etmek için sürpriz bir hamle yapmayı düşünmüştü
Deco tarafından yürütülen iç görüşmeler
Sport’a göre, direktör Deco’nun liderliğindeki Barcelona’nın spor departmanı, yaz transfer döneminin ilk aşamalarında Greenwood’un adını aday listesine eklemişti.
Kulüp, teknik direktör Hansi Flick yönetiminde hücum hattını güçlendirmeyi hedeflerken, transfer ekibi gol ve yaratıcılık katacak çeşitli profilleri inceledi. Haberlere göre Deco ve ekibi, bu hedefe uygun gerçekçi seçenekler bulmak için yorulmadan çalıştı.
Blaugrana, son yıllarda transfer piyasasında yaratıcı çözümler bulmak zorunda kalmış ve nihai bir yatırım kararını vermeden önce genellikle çok çeşitli oyuncuları takip etmiştir. Greenwood, tamamen sportif bir bakış açısıyla potansiyel bir düşük maliyetli, yüksek getirili seçenek olarak görülmüş ve bu da kulübün durumunu yakından takip etmesine yol açmıştır.
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Marsilya’da verimli bir dönem
Greenwood’un aday listesine girmesi, Fransa’da sahada profesyonel itibarını yeniden kazanmayı başardığı son derece başarılı bir dönemin ardından gerçekleşti.
24 yaşındaki oyuncu, Stade Vélodrome'da geçirdiği süre boyunca özellikle golcü kimliğini ön plana çıkardı ve tüm turnuvalarda 81 maçta 48 gol attı.
Ligue 1’de tam olarak oynadığı son sezonda, forvet 26 gol ve 11 asistlik etkileyici bir istatistikle sezonu tamamladı. Taktiksel esnekliği, kanatlardan içeriye doğru kayabilen ya da merkez forvet olarak hücum hattına liderlik edebilen forvetler gerektiren Flick’in tercih ettiği sistem için önemli bir değer olarak görüldü.
Tartışmalara yol açabilecek olası bir transfer
Greenwood’un Blaugrana forması giyme ihtimali, şüphesiz kulübün taraftarları ve daha geniş futbol camiası arasında önemli bir tartışma başlatırdı. Barcelona, sportif başarının yanı sıra sosyal sorumluluk ve etik standartları vurgulayan “Bir Kulüpten Daha Fazlası” adlı ünlü sloganıyla faaliyet göstermektedir.
Barcelona, bu İngiliz oyuncunun peşine düşmek yerine, kulübün uzun vadeli vizyonuna uyan daha geleneksel Avrupalı hedeflerine tüm dikkatini yöneltti. Kulüp, Newcastle United'dan Anthony Gordon'ı transfer etmeyi başardı ve Borussia Dortmund'dan Alman milli oyuncu Karim Adeyemi ile anlaşma sağladı.
Bu transferler, Greenwood ile ilişkilendirilen olumsuz yan etkiler olmadan Flick’in ihtiyaç duyduğu hızı ve golcü vuruş yeteneğini sağladı.
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Fenerbahçe’ye son transfer
Camp Nou'ya transfer olasılığı ortadan kalkınca, eski Manchester United altyapısı mezunu oyuncu sonunda Türkiye'ye kalıcı olarak transfer oldu. Fenerbahçe, Temmuz ayında bu forvetin transferini tamamlayarak onu İstanbul'a getirdi. Türk devi kulübün, oyuncuyu dört yıllık bir sözleşmeyle kadrosuna katmak için Marsilya'ya 40 milyon avro civarında bir ücret ödediği bildirildi.
Fenerbahçe'ye transfer, forvetin Old Trafford'daki kariyerinin son bulmasına neden olan olaylardan uzaklaşmaya yönelik çabalarının yeni bir aşamasını temsil ediyor. Barcelona, izleme aşamasında Greenwood'a ciddi bir ilgi göstermiş olsa da, kulüp şu anda alternatif forvet transferlerinden memnun durumda. Greenwood'dan vazgeçme kararı, Katalonya'daki pek çok kişi tarafından kulübün kimliği açısından doğru bir hamle olarak görülüyor.
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