Ortaya çıktı: Fenerbahçe, eski Manchester United forvetini kadrosuna katmadan önce Barcelona, Mason Greenwood’u transfer etmek için sürpriz bir hamle yapmayı düşünmüştü

Greenwood’un Blaugrana forması giyme ihtimali, şüphesiz kulübün taraftarları ve daha geniş futbol camiası arasında önemli bir tartışma başlatırdı. Barcelona, sportif başarının yanı sıra sosyal sorumluluk ve etik standartları vurgulayan “Bir Kulüpten Daha Fazlası” adlı ünlü sloganıyla faaliyet göstermektedir.

Barcelona, bu İngiliz oyuncunun peşine düşmek yerine, kulübün uzun vadeli vizyonuna uyan daha geleneksel Avrupalı hedeflerine tüm dikkatini yöneltti. Kulüp, Newcastle United'dan Anthony Gordon'ı transfer etmeyi başardı ve Borussia Dortmund'dan Alman milli oyuncu Karim Adeyemi ile anlaşma sağladı.

Bu transferler, Greenwood ile ilişkilendirilen olumsuz yan etkiler olmadan Flick’in ihtiyaç duyduğu hızı ve golcü vuruş yeteneğini sağladı.