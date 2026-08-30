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Ortaya çıktı: Emiliano Martinez, Juventus bağlantıları arasında 7,5 milyon sterlinlik Chelsea transferini tamamlamak için rakip teklifleri neden reddetti?
Chelsea, Dünya Kupası kazananı için hesaplı bir anlaşma yaptı
Chelsea, Aston Villa'dan Martinez'i 7,5 milyon sterlinlik uygun bir anlaşmayla kadrosuna katarak kaleci rotasyonunu hızla güçlendirdi. 33 yaşındaki file bekçisi, yaz transfer dönemi boyunca ayrılık için bastırıyordu ve Parma'dan Zion Suzuki'nin gelişi sonrasında Villa da ayrılığına onay verdi.
Chelsea başlangıçta birinci kaleci olarak Robert Sanchez'le devam etmeyi planlıyordu. Ancak, İspanyol kalecinin Fulham'a karşı Premier League açılış maçındaki ikna edici olmayan performansı, kulüp yönetiminin fikir değiştirmesine yol açtı ve güvenilir bir 1 numara arayışını hızlandırdı.
Transfer döneminin başlarında İtalyan devi Juventus'a katılmaya yaklaşmasına rağmen Martinez, diğer teklifleri geri çevirdi. The Guardian'ın haberine göre eski Arsenal oyuncusu, Alonso'nun taktik düzeninde oynama fırsatının büyük etkisiyle batı Londra'ya gitmekte kararlıydı.
- Getty Images Sport
Martinez, Stamford Bridge hedeflerini anlattı
Chelsea'nın resmi internet sitesine konuşan tecrübeli kaleci, transferi tamamlamaktan duyduğu büyük memnuniyeti dile getirdi. Martinez, "Bu futbol kulübünde olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi. "Chelsea'ye gelmek, benim ve ailem için, verilmesi kolay bir karardı ve gerçekten çok mutluyum. Başlamak için sabırsızlanıyorum."
Arjantinli kaleci ayrıca güçlü rekabetçi yönünü de vurgulayarak Alonso yönetiminde büyük kupalar için mücadele etmeyi beklediğini açıkça belirtti. "Burada başarılı olmak istiyorum. Yaptığım her şeyde kazanmak isteyen biriyim ve bunu bu futbol kulübüne taşımak istiyorum çünkü burası kupalar kazanan bir futbol kulübü, bu yüzden iyi bir eşleşme olduğunu düşünüyorum."
Sanchez için acımasız bir düşüş
Martinez'in üç yıllık sözleşmeyle gelişi, Stamford Bridge'deki sıralamayı hemen yeniden şekillendiriyor. Tecrübeli kalecilerin durumunu tamamen değiştirecek şekilde doğrudan ilk 11'e yerleşmesi bekleniyor.
Sanchez'i artık batı Londra'da kasvetli bir gelecek bekliyor. Eski Brighton oyuncusu fiilen üçüncü kaleci konumuna düşerken, Belçikalı genç Mike Penders'ın Martinez'in birinci alternatifi olması öngörülüyor.
Chelsea, geçen sezonki hayal kırıklığı yaratan 10. sıranın ardından büyük bir çıkış hedefliyor. Artık takımın başında Alonso varken, kulüp yönetimi yenilenen bu kadronun Şampiyonlar Ligi bileti için ciddi bir mücadele vermesini bekliyor.
- AFP
Sanchez ayrılığa hazırlanıyor
Martinez'in kaleyi devralmasıyla birlikte Chelsea, odağını Sanchez'in yakın geleceğini çözmeye çevirecek. İspanyol kaleci tamamen gözden çıkarıldı ve transfer penceresi kapanmadan önce yeni bir kulüp bulmak zorunda. The Guardian'ın haberine göre temsilcileri, İngiltere, kıta Avrupası ve Suudi Arabistan'daki takımlardan gelen ilgiyi şimdiden değerlendiriyor.
Sahada ise Alonso, £7,5 milyonluk yeni transferine hemen ilk maç fırsatı verebilir. Martinez, Daily Mail muhabiri Kieran Gill'e göre, cuma günkü son tarih öncesinde tescil edildi ve bu da onu pazar günü Brighton'a karşı oynanacak maçta forma giyme ihtimali olan oyuncular arasına soktu.
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