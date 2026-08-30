Chelsea'nın resmi internet sitesine konuşan tecrübeli kaleci, transferi tamamlamaktan duyduğu büyük memnuniyeti dile getirdi. Martinez, "Bu futbol kulübünde olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi. "Chelsea'ye gelmek, benim ve ailem için, verilmesi kolay bir karardı ve gerçekten çok mutluyum. Başlamak için sabırsızlanıyorum."

Arjantinli kaleci ayrıca güçlü rekabetçi yönünü de vurgulayarak Alonso yönetiminde büyük kupalar için mücadele etmeyi beklediğini açıkça belirtti. "Burada başarılı olmak istiyorum. Yaptığım her şeyde kazanmak isteyen biriyim ve bunu bu futbol kulübüne taşımak istiyorum çünkü burası kupalar kazanan bir futbol kulübü, bu yüzden iyi bir eşleşme olduğunu düşünüyorum."



