Ortaya çıktı: Emi Martinez, ısınma sırasında yaşanan talihsiz bir olayın ardından Avrupa Ligi finalinden neden neredeyse çekilmek üzereydi?
İstanbul'daki hazırlık maçında yaşanan sakatlık draması
Martinez, Freiburg maçında ilk 11'deki yerini neredeyse kaybetmesine neden olacak gizli bir sakatlık mücadelesini anlattı. 33 yaşındaki Dünya Kupası şampiyonu, Türkiye'de sahaya çıkmadan önce maç öncesi ısınma sırasında parmağının kırıldığını ve kulübün sağlık ekibinin acil müdahalesine ihtiyaç duyduğunu açıkladı.
Büyük bir rahatsızlığa rağmen Martinez, Villa'nın 3-0'lık rahat galibiyetinde 90 dakikayı tamamladı. Olayı değerlendiren kaleci, bunun kendisi için bir ilk olduğunu kabul ederek şunları söyledi: "Bugün ısınma sırasında parmağımı kırdım ve benim için her kötü şeyin bir de iyi yanı vardır. Hayatım boyunca bunu yaptım ve yapmaya da devam edeceğim. Endişelenmeli miyim? Şey, daha önce hiç parmağım kırılmamıştı. Topu her yakaladığımda, top diğer yöne gidiyordu. Ancak bunlar yaşamak zorunda olduğunuz şeyler ve Aston Villa'yı savunmaktan gurur duyuyorum."
Acıya rağmen tarih yazıldı
Youri Tielemans, Emi Buendia ve Morgan Rogers'ın golleri sahanın diğer ucunda rakibi alt üst ederken, Martinez ihtiyaç duyulduğunda her zamanki gibi güvenilir bir performans sergiledi ve iki kurtarışla kalesini gole kapattı. Bu zafer, Villa'ya 1982'den bu yana ilk Avrupa kupasını ve son otuz yılda kazandığı ilk büyük kupa zaferini kazandırırken, Unai Emery'nin bu turnuvadaki uzmanlık statüsünü pekiştirdi.
Tarihi zafer, kalecinin teknik direktörünü havaya kaldırdığı çılgın kutlamalara yol açtı. "Bu gece başardığımız şey çok güzeldi. Gurur duyuyorum ve bu duygu maçtan maça daha da artıyor," dedi Martinez maçın bitiş düdüğünün ardından. "Bugün tüm tecrübemi ortaya koymaya çalıştım ve kimsenin görmediği tüm o antrenmanlar sonunda meyvesini verdi."
Transfer söylentilerinin ardından haklı çıkma
Martinez için bu zafer, geçen yaz neredeyse bambaşka bir yöne sapacak olan bir yolculuğun doruk noktasıdır. Villa Park’tan ayrılacağı yönünde güçlü söylentiler vardı; kaotik bir transfer dönemi sırasında, kadrodan geçici olarak çıkarılan oyuncuya Manchester United’ın yoğun ilgi gösterdiği bildiriliyordu.
Ancak final öncesinde konuşan eski Arsenal oyuncusu, Villa projesine bağlılığından pişmanlık duymadığını açıkça belirtti. Old Trafford'dan gelen ilgiyi değerlendiren oyuncu, "Aston Villa ile Dünya Kupası şampiyonu oldum, Aston Villa ile iki kez Altın Eldiven ödülünü kazandım. Bu kulübü her zaman ve sonsuza kadar seveceğim... Burada kaldığım için gerçekten gurur duyuyorum - doğru seçimi yaptım." Artık bir Avrupa madalyası da kazandığına göre, bu kararın ne kadar doğru olduğu kanıtlanmış oldu.
Tüm gözler Dünya Kupası'nda
Kırık parmak, Villa taraftarları arasında anında endişe yaratırken, Martinez milli görevleriyle ilgili sorunun ciddiyetini hafife aldı. Arjantin’in önümüzdeki ay Kuzey Amerika’da dünya şampiyonluğunu savunmaya hazırlanırken, kaleci bir kez daha savunmanın öncülüğünü yapmaya hazır olacağından emin.
"Çok mutluyum. Şimdi arkadaşlarla kutlama zamanı," dedi. "Bu takımın uzun zamandır yapma şansı bulamadığı bir şey. Ardından dikkatimi Dünya Kupası'na vereceğim." Artık Dünya Kupası, iki Copa America ve Avrupa Ligi'ni içeren bir kupa dolabına sahip olan Martinez, oynadığı hiçbir finalde yenilgi almamış kusursuz bir rekorla, seri bir şampiyon olarak statüsünü pekiştirdi.