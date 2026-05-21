Ortaya çıktı: Emi Martinez, ısınma sırasında yaşanan talihsiz bir olayın ardından Avrupa Ligi finalinden neden neredeyse çekilmek üzereydi?

Youri Tielemans, Emi Buendia ve Morgan Rogers'ın golleri sahanın diğer ucunda rakibi alt üst ederken, Martinez ihtiyaç duyulduğunda her zamanki gibi güvenilir bir performans sergiledi ve iki kurtarışla kalesini gole kapattı. Bu zafer, Villa'ya 1982'den bu yana ilk Avrupa kupasını ve son otuz yılda kazandığı ilk büyük kupa zaferini kazandırırken, Unai Emery'nin bu turnuvadaki uzmanlık statüsünü pekiştirdi.

Tarihi zafer, kalecinin teknik direktörünü havaya kaldırdığı çılgın kutlamalara yol açtı. "Bu gece başardığımız şey çok güzeldi. Gurur duyuyorum ve bu duygu maçtan maça daha da artıyor," dedi Martinez maçın bitiş düdüğünün ardından. "Bugün tüm tecrübemi ortaya koymaya çalıştım ve kimsenin görmediği tüm o antrenmanlar sonunda meyvesini verdi."











