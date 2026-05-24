Ortaya çıktı: Declan Rice, antrenman sahasında ‘12 tur attı’; gergin Arsenal yıldızı, Man City’nin berabere kalmasının Gunners’a 22 yıl sonra ilk Premier Lig şampiyonluğunu getirmesini ‘izleyemedi’
Rice’ın zafer yolundaki gergin yürüyüşü
Arsenal kadrosunun çoğu London Colney'de ekranlara kilitlenmişken, Rice şampiyonluk yarışının son dakikalarına çok farklı bir yaklaşım sergiledi. Orta saha oyuncusu, Manchester City'nin Bournemouth ile oynadığı belirleyici maç sırasında gerginliğin o kadar yoğunlaştığını, sakinliğini korumak için antrenman sahalarının etrafında uzun bir yürüyüşe çıkmak zorunda kaldığını açıkladı.
"Güvenlik görevlisi Pete'i de yanıma aldım ve ilk 40 dakika boyunca mümkün olan her sahayı dolaştık. En rastgele konulardan sohbet ediyorduk," diye açıkladı Rice, Sky Sports'a. "Sonra bir gürültü duyduk, ilk gol için geri döndük. Ben de 'yine aynı şey' dedim. Yolda giderken 'Herkese söyleyeceğim, aynı yere oturun falan' diye düşünüyordum. Sonra tam anlamıyla son beş dakikaya gelip geri döndük ve iş bitmişti, ama ben izleyemedim."
Bukayo Saka, takım arkadaşının yaptığını saçma olarak nitelendirerek şöyle dedi: "Bu adam antrenman sahasında yaklaşık 12 tur koşmuş olmalı. Hepimiz televizyondan izliyorduk. O izleyemedi. Çok komikti."
- AFP
Orta saha oyuncusu için duygusal an
Rice, 2023 yılında Arsenal'e katılmıştı ve kulübün bu atmosferi yeniden yaşamak için 22 yıl beklemek zorunda kalmasının ardından, Premier Lig şampiyonluğunu kazanmanın duygusunu inanılmaz derecede dokunaklı olarak nitelendirdi. Bu anı yaşamak için gençlik akademisi günlerinden beri kulüpte olan Saka hakkında konuştu. "Duygusal. Sanki 22 yıl geçmiş gibi. O başından beri buradaydı. O, altı mı, yedi mi yaşından beri bir Arsenal çocuğu. Onun için nasıl hissettiğini ancak Tanrı bilir, çünkü bu benim için artık bir Arsenal efsanesi," dedi Rice.
"Ama ben üç yıldır buradayım ve üç kez kıl payı yenildim. Bu takımla şimdi kazanmak, bu kulübe gelmemin sebebi. Kazanacağımızı biliyordum. Daha önceden biliyordum. Bu kulüp, bu oyuncular ve oyuncuların gidişatı hakkında iyi bir şeyler hissediyordum. Bir şekilde bir noktada kazanacağımızı biliyordum ve bu en güzel şekilde gerçekleşti."
Saka bu kutlamayı çılgın olarak nitelendiriyor
Kutlamalar antrenman sahasında bitmedi; Saka, birkaç oyuncunun bu başarıyı doya doya yaşamak için sabahın erken saatlerinde Emirates Stadyumu’na doğaçlama bir gezi düzenlediğini açıkladı. Sessiz bir anı düşünmek için planlanan bu an, kutlama için uyanık kalan Arsenal taraftarlarıyla unutulmaz bir buluşmaya dönüştü.
"Çılgınca, çılgınca. Özür dilerim, sesim... Hala sesimi bulmaya çalışıyorum," dedi Saka. "Ama evet, antrenman sahasından gece dışarı çıkmaya kadar tüm gece çok özeldi. Sonra Emirates'te de harika vakit geçirdik. Benim için, gerçekten uyumak istemiyordum. Uykuya ihtiyacım yoktu."
Şampiyonlar Ligi finali bekliyor
Mikel Arteta'nın takımı, Pazar günü Crystal Palace'ta Premier Lig kupasını kaldıracak. Son haftaya girmeden kupayı garantileyen Arsenal, 30 Mayıs'ta Budapeşte'de Paris Saint-Germain ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi finaline hazırlanırken, tarihi bir çifte kupaya imza atmayı hedefliyor.