Ortaya çıktı: Declan Rice, antrenman sahasında ‘12 tur attı’; gergin Arsenal yıldızı, Man City’nin berabere kalmasının Gunners’a 22 yıl sonra ilk Premier Lig şampiyonluğunu getirmesini ‘izleyemedi’

Arsenal kadrosunun çoğu London Colney'de ekranlara kilitlenmişken, Rice şampiyonluk yarışının son dakikalarına çok farklı bir yaklaşım sergiledi. Orta saha oyuncusu, Manchester City'nin Bournemouth ile oynadığı belirleyici maç sırasında gerginliğin o kadar yoğunlaştığını, sakinliğini korumak için antrenman sahalarının etrafında uzun bir yürüyüşe çıkmak zorunda kaldığını açıkladı.

"Güvenlik görevlisi Pete'i de yanıma aldım ve ilk 40 dakika boyunca mümkün olan her sahayı dolaştık. En rastgele konulardan sohbet ediyorduk," diye açıkladı Rice, Sky Sports'a. "Sonra bir gürültü duyduk, ilk gol için geri döndük. Ben de 'yine aynı şey' dedim. Yolda giderken 'Herkese söyleyeceğim, aynı yere oturun falan' diye düşünüyordum. Sonra tam anlamıyla son beş dakikaya gelip geri döndük ve iş bitmişti, ama ben izleyemedim."

Bukayo Saka, takım arkadaşının yaptığını saçma olarak nitelendirerek şöyle dedi: "Bu adam antrenman sahasında yaklaşık 12 tur koşmuş olmalı. Hepimiz televizyondan izliyorduk. O izleyemedi. Çok komikti."