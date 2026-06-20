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Ortaya çıktı: Curtis Jones’un Inter’e transferi, Man City’nin Elliot Anderson’ı transfer etmesine bağlı; Liverpool’lu orta saha oyuncusu ise transfer domino taşlarının devrilmesini bekliyor
Anlaşmanın 130 milyon sterlinlik tetikleyici unsuru
Inter’in yaz transfer dönemindeki hareketlerinin anahtarı, City ve Forest’ın elinde olabilir. Bu karmaşık ağın merkezinde, büyük bir teklif savaşının konusu haline gelen 23 yaşındaki Forest orta saha oyuncusu Elliot Anderson yer alıyor. Şu anda Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere milli takımında Dünya Kupası’nda forma giyen Anderson’ın değeri, Premier Lig’de geçirdiği olağanüstü sezonun ardından tavan yaptı.
City, Anderson’ı kadrosuna katma yarışında başı çekiyor, ancak kısa süre önce Forest tarafından 120 milyon sterlinlik teklif reddedildi. Forest, İngiliz rekoru niteliğinde bir transfer ücreti talep ediyor ve City bu farkı kapatırsa, Forest’ın elde edeceği bu büyük gelir, kıtada bir zincirleme reaksiyon başlatacaktır.
- Getty Images Sport
Frattesi yer açmak için sahadan çıktı
Gazzetta dello Sport’un haberine göre, City’nin Anderson’ı transfer etmeyi başarması halinde, Forest hemen Serie A piyasasına yönelerek onun yerine geçecek bir oyuncu arayışına girecek. Premier League ekibi, Davide Frattesi’ye uzun süredir ilgi duyuyor ve City’den gelecek nakit akışı, Inter’in belirlediği bedeli karşılamak için gerekli kaynağı sağlayacaktır. Inter, İtalyan milli oyuncuyu şu anda 30 milyon avro olarak değerlendirirken, Forest’ın önceki tereddütleri tamamen mali nedenlerden kaynaklanıyordu.
Inter için Frattesi’nin ayrılması, kulübün mali dengesini sağlamak ve öncelikli transfer hedeflerini finanse etmek için gerekli olan temel fedakarlıktır. Frattesi’nin maaş yükünden kurtulmak ve önemli bir transfer ücreti elde etmek, Nerazzurri yöneticileri Piero Ausilio ve Giuseppe Marotta’nın orta saha için birincil hedefleri doğrultusunda Liverpool ile yeniden müzakere masasına oturmalarını sağlayacaktır.
Liverpool ile arasındaki farkı kapatmak
Jones, Inter için en önemli hedeflerden biri olmaya devam ediyor; ancak Liverpool ile yapılan görüşmeler, bedel konusundaki görüş ayrılığı nedeniyle yavaş ilerliyor. İtalyan devi, kısa süre önce 20 milyon avroluk bir teklifini Anfield yönetimi tarafından reddedildi; Liverpool ise 30 milyon avro civarında bir bedel talep ediyor. Ayrıca Liverpool’un, kariyerinin tamamını Merseyside’da geçirmiş olan bu altyapı mezunu oyuncu için yapılacak herhangi bir anlaşmaya önemli bir yeniden satış şartı eklenmesinde ısrarcı olduğu bildiriliyor.
Frattesi’nin City Ground’a transferinden elde edilecek gelir, Inter’in Liverpool’un 30 milyon avroluk talep fiyatını tam olarak karşılayabilmesini sağlayacaktır. Oyuncunun İtalya’da yeni bir maceraya ve Milano’da Şampiyonlar Ligi’nde oynama fırsatına açık olduğu bildirilirken, nakit temin edildikten sonra anlaşmanın teknik detayları – özellikle de gelecekteki bir yeniden satıştan alınacak yüzde payı – son engel olarak kalmaktadır.
- AFP
Tek kulüpte kariyerini sürdüren Jones, İtalya’nın güçlü takımlarından birine transfer olmayı hedefliyor
Jones, Liverpool’un 2025–26 sezonunda önemli bir rol üstlendi; tüm turnuvalarda toplam 49 maça çıktı, üç gol attı ve üç asist yaptı. Jones, kariyerinin tamamını Anfield’da geçirdi; henüz dokuz yaşındayken kulübün akademisine katıldı ve 2019’da “Reds” formasıyla ilk resmi maçına çıktı.
Transfer gerçekleşirse, orta saha oyuncusu geçen sezon İtalyan futbolunu tam anlamıyla domine eden ve hem Serie A şampiyonluğunu hem de Coppa Italia'yı kazanarak muhteşem bir lig sezonunu taçlandıran takıma katılacak.