Gazzetta dello Sport’un haberine göre, City’nin Anderson’ı transfer etmeyi başarması halinde, Forest hemen Serie A piyasasına yönelerek onun yerine geçecek bir oyuncu arayışına girecek. Premier League ekibi, Davide Frattesi’ye uzun süredir ilgi duyuyor ve City’den gelecek nakit akışı, Inter’in belirlediği bedeli karşılamak için gerekli kaynağı sağlayacaktır. Inter, İtalyan milli oyuncuyu şu anda 30 milyon avro olarak değerlendirirken, Forest’ın önceki tereddütleri tamamen mali nedenlerden kaynaklanıyordu.

Inter için Frattesi’nin ayrılması, kulübün mali dengesini sağlamak ve öncelikli transfer hedeflerini finanse etmek için gerekli olan temel fedakarlıktır. Frattesi’nin maaş yükünden kurtulmak ve önemli bir transfer ücreti elde etmek, Nerazzurri yöneticileri Piero Ausilio ve Giuseppe Marotta’nın orta saha için birincil hedefleri doğrultusunda Liverpool ile yeniden müzakere masasına oturmalarını sağlayacaktır.