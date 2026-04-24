Ortaya çıktı: Cristiano Ronaldo'yu sıradan oyunculardan ayıran tek özellik; Portekiz'in gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak görülen Ronaldo'nun 2026 Dünya Kupası'nda başrol oynayacağına inanılıyor
Hierro, yaşla ilgili endişeleri reddetti
Ronaldo, bu yaz altı farklı Dünya Kupası turnuvasında forma giyen ilk oyuncu olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor. Yaşıyla ilgili endişelere rağmen, Portekizli kaptan Suudi Pro Ligi’nde üst düzey performansını sürdürerek bu sezon 25 maçta 24 gol ve 2 asist kaydetti. Onun form durumu, Al-Nassr’ın ligin zirvesinde kalmasında kilit rol oynadı; takım şu anda rakibi Al-Hilal’in sekiz puan önünde yer alıyor.
Profesyonellik, deneyimli kişiyi tanımlar
Riyad'da bu forvetle yakın bir şekilde çalışmış olan Hierro, Ronaldo'nun fiziksel kondisyonu ve zihinsel dayanıklılığının modern futbolda hâlâ eşsiz olduğuna inanıyor. Eski İspanya milli oyuncusu, forvetin ciddi bir sakatlık yaşamadığı sürece Roberto Martinez'in kadrosunda yer almasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.
Mısırlı kanal ON Sport'a kaptanın uzun kariyeri ve form durumu hakkında konuşan Hierro, şunları söyledi: "Cristiano Ronaldo'nun hala en üst düzeyde rekabet edebileceğine inanıyorum. Hem kulüp hem de milli takım düzeyinde şimdiye kadar gösterdiği performans bunu açıkça ortaya koyuyor. Fiziksel formunu koruduğu ve bu seviyede performans göstermeye devam ettiği sürece, Cristiano'yu Dünya Kupası kadrosunun dışında bırakmak için hiçbir neden görmüyorum.
"Yaş ve olası sakatlıkların bir miktar etkisi olabileceği doğru, ancak Cristiano vücuduna çok iyi bakması ve her zaman hazır olmasıyla tanınıyor. Portekiz'e büyük katkı sağlayacağından ve Dünya Kupası'nda iyi bir performans göstereceğinden eminim."
Eşsiz bir disiplin modeli
Hierro’nun hayranlığı, Ronaldo’nun milli takımda 226 maçta rekor kıran 143 gol atmasını sağlayan günlük rutinini ve rekabetçi ruhunu bizzat gözlemlemesinden kaynaklanıyor. Eski Real Madrid kaptanı, forvetin başarıya olan açlığının, dolup taşan kupa dolabına ve tecrübeli bir oyuncu olmasına rağmen hiç azalmadığını vurguladı.
Beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncuyu diğerlerinden ayıran özel niteliği detaylandıran Hierro, şunları ekledi: "Cristiano Ronaldo ile çalışmak her anlamda olağanüstü bir deneyim. Burada sadece harika bir oyuncudan değil, profesyonellik ve disiplin konusunda eşsiz bir örnekten bahsediyoruz. Onu gerçekten ayıran şey, hiç bitmeyen tutkusu. Yaşına rağmen, kazanma, gol atma ve kendini geliştirme arzusu hala aynı."
Houston'da açılış maçı
Portekiz, 17 Haziran'da NRG Stadyumu'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynayacağı maçla K Grubu mücadelesine başlayacak ve ardından ilk turda Özbekistan ve Kolombiya ile karşılaşacak. Ronaldo, turnuvaya milli takımın en önemli oyuncusu olarak girmeyi hedeflediği için öncelikli olarak gol atma ritmini sürdürmeye odaklanacak. Ligdeki mevcut formu ve liderlik rolü göz önüne alındığında, Kuzey Amerika'da düzenlenecek bu büyük turnuvada rakip savunmalar için en büyük tehdit olmaya devam ediyor.