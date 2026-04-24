Ortaya çıktı: Cristiano Ronaldo'yu sıradan oyunculardan ayıran tek özellik; Portekiz'in gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak görülen Ronaldo'nun 2026 Dünya Kupası'nda başrol oynayacağına inanılıyor

Riyad'da bu forvetle yakın bir şekilde çalışmış olan Hierro, Ronaldo'nun fiziksel kondisyonu ve zihinsel dayanıklılığının modern futbolda hâlâ eşsiz olduğuna inanıyor. Eski İspanya milli oyuncusu, forvetin ciddi bir sakatlık yaşamadığı sürece Roberto Martinez'in kadrosunda yer almasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

Mısırlı kanal ON Sport'a kaptanın uzun kariyeri ve form durumu hakkında konuşan Hierro, şunları söyledi: "Cristiano Ronaldo'nun hala en üst düzeyde rekabet edebileceğine inanıyorum. Hem kulüp hem de milli takım düzeyinde şimdiye kadar gösterdiği performans bunu açıkça ortaya koyuyor. Fiziksel formunu koruduğu ve bu seviyede performans göstermeye devam ettiği sürece, Cristiano'yu Dünya Kupası kadrosunun dışında bırakmak için hiçbir neden görmüyorum.

"Yaş ve olası sakatlıkların bir miktar etkisi olabileceği doğru, ancak Cristiano vücuduna çok iyi bakması ve her zaman hazır olmasıyla tanınıyor. Portekiz'e büyük katkı sağlayacağından ve Dünya Kupası'nda iyi bir performans göstereceğinden eminim."